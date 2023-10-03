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Воїни бригади "Азов" завдають удару по ворожому бліндажу та особовому складу окупантів. ВIДЕО

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" знищують ворожий бліндаж та особовий склад ворога з мінометів та станкового гранатомета Mk 19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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знищення (7322) ЗСУ (7579)


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03.10.2023 21:24 Відповісти
Дюже схоже ...
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03.10.2023 21:41 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава АЗОВУ!
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03.10.2023 21:25 Відповісти
Підтримую... Але "АЗОВ" у складі НГУ....
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03.10.2023 21:27 Відповісти
Дивився та дивився б на таке!
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03.10.2023 21:47 Відповісти
Тараканы на украинской земле. Мерзость
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03.10.2023 21:57 Відповісти
Ганяють, як сраних котів...а чому, власне, як...
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04.10.2023 07:09 Відповісти
 
 