Воїни бригади "Азов" завдають удару по ворожому бліндажу та особовому складу окупантів. ВIДЕО
Воїни 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" знищують ворожий бліндаж та особовий склад ворога з мінометів та станкового гранатомета Mk 19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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ZoV KobZona
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