Воїн штурмового батальйону "Скала" про те, як став командиром розвідгрупи у 22 роки. ВIДЕО

Воїн штурмового батальйону "Скала" з позивним Чечен, став командиром розвідгрупи у 22 роки, хоча ще минулого року боєць був лише строковиком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бою, в результаті якого це стало можливим, - дивіться в інтерв’ю на каналі Бутусов Плюс.

"Бійці мені довіряють, нема такого, щоб вони відмовлятись виконувати роботу", - розповів командир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни бригади "Азов" завдають удару по ворожому бліндажу та особовому складу окупантів. ВIДЕО