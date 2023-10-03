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Воїн штурмового батальйону "Скала" про те, як став командиром розвідгрупи у 22 роки. ВIДЕО

Воїн штурмового батальйону "Скала" з позивним Чечен, став командиром розвідгрупи у 22 роки, хоча ще минулого року боєць був лише строковиком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бою, в результаті якого це стало можливим, - дивіться в інтерв’ю на каналі Бутусов Плюс.

"Бійці мені довіряють, нема такого, щоб вони відмовлятись виконувати роботу", - розповів командир.

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Автор: 

ЗСУ (7579)


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Такие люди должны быть президентами и премьерами, а не то, что у нас сейчас.
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03.10.2023 22:59 Відповісти
 
 