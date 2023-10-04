Під прикриттям двох бронемашин українські піхотинці рухаються дорогою у напрямку села Вербове на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис фрагменту контрнаступальних дій українських воїнів у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух дорогою українського піхотного підрозділу під прикриттям двох бронемашин.
"Українські підрозділи проламують оборону 56-го десантно-штурмового полку вс рф і проводять зачистку звільнених позицій у напрямку населеного пункту Вербове", - йдеться у коментарі до відео.
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Тиждень тому була офіційна інформація, що ЗСУ дійшли до Вербового і там закріплюються. А на карті DeepState як було 2 км до Вербового так і залишається, і тиждень тому і місяць тому.