Під прикриттям двох бронемашин українські піхотинці рухаються дорогою у напрямку села Вербове на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис фрагменту контрнаступальних дій українських воїнів у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух дорогою українського піхотного підрозділу під прикриттям двох бронемашин.

"Українські підрозділи проламують оборону 56-го десантно-штурмового полку вс рф і проводять зачистку звільнених позицій у напрямку населеного пункту Вербове", - йдеться у коментарі до відео.

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