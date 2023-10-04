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Під прикриттям двох бронемашин українські піхотинці рухаються дорогою у напрямку села Вербове на Запоріжжі. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис фрагменту контрнаступальних дій українських воїнів у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух дорогою українського піхотного підрозділу під прикриттям двох бронемашин.

"Українські підрозділи проламують оборону 56-го десантно-штурмового полку вс рф і проводять зачистку звільнених позицій у напрямку населеного пункту Вербове", - йдеться у коментарі до відео.

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Запорізька область (3639) бойові дії (3875)


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слава ЗСУ!
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04.10.2023 10:33 Відповісти
Героям Слава!
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04.10.2023 10:36 Відповісти
Грамотно. Бережи Вас Боже Воїни!
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04.10.2023 10:35 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої які боронять та визволяють рідну землю-таких не здолати не пермогти...
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04.10.2023 10:39 Відповісти
Може отим дрончиком слідкувати за орками та попереджати війскових.
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04.10.2023 11:45 Відповісти
А може там немає орків?

Тиждень тому була офіційна інформація, що ЗСУ дійшли до Вербового і там закріплюються. А на карті DeepState як було 2 км до Вербового так і залишається, і тиждень тому і місяць тому.
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04.10.2023 12:07 Відповісти
А кулемет на броні стріляє просто так.
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04.10.2023 12:25 Відповісти
 
 