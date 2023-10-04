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Чотири "Шахеди" і дві крилаті ракети: бойова робота українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard" на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із позначок на установці, саме цьому екіпажу вдалося знищити чотири ворожі дрони "Shahed-136" та дві крилаті ракети.

"Робота німецького самохідного артилерійського комплексу "Gepard" на Запорізькому напрямку. Гарний девайс", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

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"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

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Автор: 

Німеччина (7379) зброя (7472) ППО (3214) Запорізька область (3639)


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2С6 дійсно трохи схожа, але клеїти її у один відеоряд з Гепардами якось не професійно.
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04.10.2023 11:01 Відповісти
Взагалі якась нарізка з навчань, бойової стрільби лише пара секунд. І є підозра, що на 34-36 взагалі з гри кадри, якось дуже різко та штука маневрує.
І снаряди "Гепардів" хіба мають трасери?
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Може ви не помітили, але відео дуже прискорене - тому й "різко маневрує".
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04.10.2023 17:14 Відповісти
Володарі Українського Неба!
Вдалого полювання! Бережіть "кицю"!
Бережи Вас Боже Воїни!
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04.10.2023 11:01 Відповісти
+100500.
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04.10.2023 13:21 Відповісти
Видео как видео, в реале тачки то отличные, такой себе Мерседес от немцев в сфере ПВО близкого радиуса действия.
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04.10.2023 11:35 Відповісти
ПВО Гепарды немцы отлично себя зарекомендовали. Завод-производитель обеспечен заказами надолго
Нам бы побольше таких машин
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05.10.2023 23:03 Відповісти
 
 