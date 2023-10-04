Чотири "Шахеди" і дві крилаті ракети: бойова робота українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard". ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard" на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із позначок на установці, саме цьому екіпажу вдалося знищити чотири ворожі дрони "Shahed-136" та дві крилаті ракети.
"Робота німецького самохідного артилерійського комплексу "Gepard" на Запорізькому напрямку. Гарний девайс", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.
"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.
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І снаряди "Гепардів" хіба мають трасери?
Вдалого полювання! Бережіть "кицю"!
Бережи Вас Боже Воїни!
Нам бы побольше таких машин