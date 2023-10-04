Чотири "Шахеди" і дві крилаті ракети: бойова робота українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецької зенітної установки "Gepard" на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із позначок на установці, саме цьому екіпажу вдалося знищити чотири ворожі дрони "Shahed-136" та дві крилаті ракети.

"Робота німецького самохідного артилерійського комплексу "Gepard" на Запорізькому напрямку. Гарний девайс", - зазначає у коментарі до відео автор публікації.

Також читайте: Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї, закупівлі за 2023 рік сягають 3,3 млрд євро, - Spiegel

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої бронемашини німецьким високоточним снарядом SMArt 155. ВIДЕО

"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Gepard надзвичайно ефективно знищує "Шахеди". Нам потрібно більше таких систем та аналогів, - Повітряні сили