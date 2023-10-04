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Рашисту Муссагалеєву, який вбив цивільного під час окупації Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО

Ідентифіковано рашиста, який причетний до катувань та вбивств цивільних під час окупації Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (м. Псков).

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою "героя росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "россия 1", - йдеться в повідомленні.

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24 лютого 2022 він перетнув північний кордон України у складі окупаційних військ та прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

"Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

Загарбники звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Вигаданою "підставою" для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів. Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства", - зазначили в СБУ.

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Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Муссагалеєву та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

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Автор: 

армія рф (17509) Київська область (4042) СБУ (12847) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+3
Сидять і продукують гази повітря. США у переліку реформ чітко написали, чим ця служба повинна займатись. Як не "ухилянти", так якась шістка з мухосранська, а колоду так і не бачать.
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04.10.2023 13:27
+3
Тіпічнай рузьге багатирь - как билінний Ільяс Муромербеков!
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04.10.2023 13:37
+3
Татаро-монгольске іго наче було колись. Але, ніт, ось воно, продовжується і нині.
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04.10.2023 14:16
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Поодинці засуджувати касабів - роботи вистачить не на одне покоління судів.
Пропоную усіх касабів, задіяних до вторгнення в Україну визнати винними та призначити розстріл на місці виявлення, можна ще й доплачувати, процес піде жвавіше.
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04.10.2023 13:25 Відповісти
Сидять і продукують гази повітря. США у переліку реформ чітко написали, чим ця служба повинна займатись. Як не "ухилянти", так якась шістка з мухосранська, а колоду так і не бачать.
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04.10.2023 13:27 Відповісти
Має бути відкритий реєстр військових злочинців з "цінником" за шкурку кожного. Має бути створено фонд для виплати винагороди виконавцям. Кацапам пофіг кого вбивати - аби за гроші. Переконаний що самі ж кацапи з ********** їх з задоволенням відстріляють. Виплати можна організувати через якусь контору типу "парі матч". "Герой Росії" коштує на все про все десь 5000 баксів.
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04.10.2023 13:30 Відповісти
вам треба ще уточнити КИМ має бути створений такий фонд і реєстр? у нас з вами,підозрюю,грошей стільки не знайдеться,а тим більше доступу до персональних данних русні, а от те,що це зроблять всілякі татарови,буданови,малюкі,арестовичі та інші зелені рицарі плаща та кинжала-яким дурнем треба бути щоб на таке розраховувати?
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04.10.2023 15:12 Відповісти
Спочатку потрібно створити відкритий реєстр військових злочинців і внести його в базу Інтерполу. Тобто закрити падло довічно в **********. А далі вимагати покарання. І на цьому шляху щось таки "вималюється"...
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04.10.2023 15:25 Відповісти
я вам задав конкретні питання,а ви замість конкретної відповіді-белькотіння чергового диванного пікейного жилета...розмова закінчена.
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04.10.2023 15:29 Відповісти
Пишіть Закон і з текстом на одиночний пікет під ВР. Можливо "колись" почують і тоді зявиться "конкретне" рішення... На "Цензорі" не вирішують, а "пар випускають".
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04.10.2023 15:39 Відповісти
тобто ви визнаєте,що ваші пустопорожні балачки на цю тему,це нікчемне випускання пару пікейним жилетом на продавленому дивані? я ж вам про це одразу написав!
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04.10.2023 15:44 Відповісти
Я то визнаю, а у Вас мужності на це, схоже, не вистачає.
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04.10.2023 15:49 Відповісти
Найбільш одіозними відморозками мають займатися спецслужби. Чому досі живий фашист і нацист Мільчаков (нацистська банда "Русіч")?
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04.10.2023 15:27 Відповісти
я ж написав,яка ціна всіх цих зе-спецслужб але до вас ще не дійшло? ви в мене вимагаєте відповіді чому Мільчаков живий???
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04.10.2023 15:31 Відповісти
та... це риторичні питання...
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04.10.2023 15:34 Відповісти
Тіпічнай рузьге багатирь - как билінний Ільяс Муромербеков!
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04.10.2023 13:37 Відповісти
Татаро-монгольске іго наче було колись. Але, ніт, ось воно, продовжується і нині.
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04.10.2023 14:16 Відповісти
хтось довго розповідав загалу начеб -то у нього вже сформований УкрМоссад,невловимий і всемогутній...а виявляється цей "Моссад" ім.Кулініча лише заочні підозри навчився повідомляти,різним чуркам?? н-да.....
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04.10.2023 15:09 Відповісти
до речі,депутатка від того ж таки Бучанського та сусідніх районів слуга Васілєвская-Смаглюк,зранку 24.02. у Фейсбуці закликала своїх виборців зберігати спокій,мовляв русня їм зла не зробить,сидіти вдоба,опору не чинити....і що? і нічого! ця Смаглюк недавно стояла на колінах перед менорою,оплакувала разом з іншими єврами єврів-жертв Бабиного Яру,а про жертв Бучі вона й не думала ніколи...
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04.10.2023 15:17 Відповісти
 
 