Рашисту Муссагалеєву, який вбив цивільного під час окупації Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО

Ідентифіковано рашиста, який причетний до катувань та вбивств цивільних під час окупації Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (м. Псков).

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою "героя росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "россия 1", - йдеться в повідомленні.

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24 лютого 2022 він перетнув північний кордон України у складі окупаційних військ та прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

"Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост.

Загарбники звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Вигаданою "підставою" для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів. Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства", - зазначили в СБУ.

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Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Муссагалеєву та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

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