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Знищення ворожого танка, оснащеного мінним тралом, поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк, обладнаний мінним тралом, що намагався просуватися на позиції ЗСУ поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що одному окупанту вдалося вилізти із палаючої бронемашини і втекти.

"Знищення російського танка біля населеного пункту Макіївка Луганської області силами 66-ї механізованої бригади. Звертає на себе увагу оснащення російської бронетехніки мінним тралом, ймовірно КМТ-7, що доволі нечасто зустрічаються у противника. Поява танків у тимчасово окупованій зоні з таким обладнанням може свідчити або про щільне мінування локації силами ЗСУ, або ж ця бронетехніка стала заручником мінування саме російських військ і тепер, не маючи детальних мап, подекуди змушена пересуватися навмання", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7322) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+9
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04.10.2023 16:02
+7
от кудою воно вилізло ?
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04.10.2023 16:02
+6
Як ця тварина звідти вилізла живою?
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04.10.2023 16:20
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смажений бурят втік з мангалу на кальосіках. а там кабздон чекає...
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04.10.2023 15:57 Відповісти
Как лавина с гор бежит
Хорошо поджареный бурят
Далеко не убежит
Заградотряды уже стоят...
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04.10.2023 16:26 Відповісти
Карошій стіх, нада на нєво музику налажить. І будєт атлічная пєстня !!!
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04.10.2023 18:34 Відповісти
Я думаю что у нас есть кому писать и петь песни про войну. Это я так, иногда пробивает, хотя супруга постоянно критикует за мои стшки "свечка-печка"
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04.10.2023 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dsB45d3zP2E https://www.youtube.com/watch?v=dsB45d3zP2E


Вот шедевр... Только меня мать в Крыму не дождалась... Хотя рвал так что второй раз в жизни ходить научился несмотря на диагноз "никогда"...
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04.10.2023 19:00 Відповісти
Побіг чомусь не на Київ
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04.10.2023 17:57 Відповісти
Але по колії,не по мінному полі.
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04.10.2023 20:24 Відповісти
В Київ три дні бігти, а він в мокшандію рвонув навпростець і з вогником.
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05.10.2023 09:18 Відповісти
а где вторая пловина видео "охота на выжившого кацапа"?
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04.10.2023 15:59 Відповісти
от кудою воно вилізло ?
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04.10.2023 16:02 Відповісти
Живуче падло, та скоріш за все глухе на обидва вуха, мехвод напевно.
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04.10.2023 17:09 Відповісти
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04.10.2023 16:02 Відповісти
Жрицы культа смерти.
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04.10.2023 21:47 Відповісти
А що тут нового? Щось подібне відома афінська гетера і дружина Перікла під час Пелопоннеської війни говорила матерям загиблих воїнів. Афіни тоді, як і нинішня Росія, воювали з іншими грецькими полісами за свою "велич".
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05.10.2023 09:26 Відповісти
Хорошая прожарка
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04.10.2023 16:11 Відповісти
Він хоч семки взяв?
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04.10.2023 16:14 Відповісти
Як ця тварина звідти вилізла живою?
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04.10.2023 16:20 Відповісти
Мехвод. У інших шансів ніц.
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04.10.2023 16:59 Відповісти
Well done!🍗🍗🍗
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04.10.2023 16:21 Відповісти
А кажуть феєрверки в Україні заборонені !!!
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04.10.2023 16:27 Відповісти
Щоб отримати офіційний дозвіл на застосування піротехники, зверніться в ТЦК
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04.10.2023 16:32 Відповісти
Красиво горит
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04.10.2023 16:30 Відповісти
Крепки они, буряты, однако! После такого попадания ещё суметь вылезти и даже бежать?...
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04.10.2023 17:05 Відповісти
Мабуть знизу люк постійно відкритий і після влучання до підриву боєкомплекта вивалився, і по інерції на карячках поліз, шкода що стейк орківській добряче не прожарився.
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05.10.2023 09:22 Відповісти
Далі буде розміновувати пішки
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04.10.2023 17:56 Відповісти
 
 