Знищення ворожого танка, оснащеного мінним тралом, поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк, обладнаний мінним тралом, що намагався просуватися на позиції ЗСУ поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах. На записі видно, що одному окупанту вдалося вилізти із палаючої бронемашини і втекти.

"Знищення російського танка біля населеного пункту Макіївка Луганської області силами 66-ї механізованої бригади. Звертає на себе увагу оснащення російської бронетехніки мінним тралом, ймовірно КМТ-7, що доволі нечасто зустрічаються у противника. Поява танків у тимчасово окупованій зоні з таким обладнанням може свідчити або про щільне мінування локації силами ЗСУ, або ж ця бронетехніка стала заручником мінування саме російських військ і тепер, не маючи детальних мап, подекуди змушена пересуватися навмання", - зазначає у коментарі автор публікації.

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