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Зрадник Балицький запропонував Росії захопити країни Балтії: "Мы вернем своих людей, своих подданных". ВIДЕО

Екснардеп-зрадник Євгеній Балицький заявив, що у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі живуть російські піддані. Відповідно за його словами, території потрібно повернути силою російської зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, призначений окупаційною владою "губернатор" Запорізької областів про це заявив в інтерв'ю РІА "Новости"

"Коли Російська імперія похитнулася після більшовицького перевороту і пішла іншим шляхом розвитку, втратила дуже багато своїх підданих. Я зараз про землі не кажу, хоча, звісно, я розумію, що до їх числа входять Варшава, Гельсінкі, Ревель, Лієпая і вся Прибалтика. Це все наші землі, і наші люди там живуть", - заявив Балицький.

"Ми повернемо своїх людей, своїх підданих, щоб увесь світ не перетворився на той Содом і Гоморру, який зараз коїться в Європі. Ні в яку дипломатію я в даному випадку не вірю", - сказав зрадник в інтерв'ю.

Також дивіться: Знищення ворожого танка, оснащеного мінним тралом, поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2808) Балицький Євген (40)


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Топ коментарі
+27
Як не дивно, але це корисний дебіл.
Захід не повинен забувати, що таке рашизм.
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04.10.2023 16:39
+22
Редкостный кретин. Куда СБУ вообще смотрело?...
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04.10.2023 16:22
+21
Ліквідувати. Спєрмоусов зачекався.
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04.10.2023 16:28
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Редкостный кретин. Куда СБУ вообще смотрело?...
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04.10.2023 16:22 Відповісти
Так до 24 лютого 2022 року це падло пєло зовсім інші пЄсТні, а сЛавік шустрик його на свої ефіри тягав.
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04.10.2023 16:26 Відповісти
..бабалицьке, воно завжди співало "калінку-малінку", ну, хіба що до 24лютого так не витанцьовувало свій канкан з підняттям своєї юбки, що УСЕ тепер стало видно, навіть сліпим
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04.10.2023 16:54 Відповісти
Кретин, ні. Це дебіл.
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04.10.2023 16:28 Відповісти
Як не дивно, але це корисний дебіл.
Захід не повинен забувати, що таке рашизм.
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04.10.2023 16:39 Відповісти
Нажаль він не дебіл, а хитрий жадібний злий перевертень - зрадник!👅
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04.10.2023 16:53 Відповісти
Вибачте, не того смайлика втулив!🤭
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04.10.2023 16:55 Відповісти
Значить хитрий жадібний дебіл.
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04.10.2023 16:56 Відповісти
У Арестовича тоже кукуха поехала. Шо они там курят?
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04.10.2023 17:26 Відповісти
куди сівковіч казав - туди і дивилось.
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04.10.2023 16:29 Відповісти
черговий "ампіратор" всплив
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04.10.2023 16:23 Відповісти
А " подданые" хоть знают шо их хотят спасать?
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04.10.2023 17:16 Відповісти
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04.10.2023 16:24 Відповісти
ну ну, спробуй *********. Ти підеш поправлять? чи це так щоб роті не завонялось.
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04.10.2023 16:28 Відповісти
Ліквідувати. Спєрмоусов зачекався.
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04.10.2023 16:28 Відповісти
Ой допиз ...я, до бабки не ходи.
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04.10.2023 16:30 Відповісти
більшовицького перевороту
Да за такіє слова вас, батєнька, судіть надо.
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04.10.2023 16:30 Відповісти
Судити не треба. В умовах військового часу зразу......
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04.10.2023 16:40 Відповісти
А як там з депутанством у запорізькій облраді? Прийиає участь у роботі дистанційно?
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04.10.2023 16:32 Відповісти
Всі ці полудурошні, здавалося б, висєри вони робляться щоб сподобатись фюреру.
А у фюрера в бошці якраз оце лайно...
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04.10.2023 16:33 Відповісти
Ще один недобитий клон Катерини II. В Європі і США ще до бісу "російських підданих", які там страждають і зазнають неймовірних утисків, то вперед асвабадітель!
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04.10.2023 16:34 Відповісти
Баліцкій-ти можеш тока насрать себе в парткі а патом сажрав свайьо гавно вєрнуть всьо взад...
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04.10.2023 16:34 Відповісти
Не знаю як вам хлопці, а мені відверто смішно стає коли дивлюсь як якась шваль, відверто дріб'язкові особи, пропагандисти та їх посіпаки на рашаТБ корчать із себе якихось "вершителів долі" так ніби від них хоч щось залежить. Але це й є суть та основа "руССкого мира" коли кожна козявка вважає себе "пупом всесвіту", і саме ЦЕ подобається рашистам і саме ТОМУ більшість московитів (т.з. "роССіян") підтримують війну проти України, ненависть до усього цивілізованого світу, знищення українців бо вони заважають роССійським нацистам насолоджуватися цим відчуттям "величі"!!!
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04.10.2023 16:35 Відповісти
Кожен з нас президент?
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04.10.2023 18:28 Відповісти
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04.10.2023 16:35 Відповісти
Саме тому росія повинна бути знищена повністю.Жоден прояв російськості не має бути життєздатним .Будь яка російськість повинна всюди переслідуватись і знищуватить!
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04.10.2023 16:44 Відповісти
Розкажіть про це толерантними європейцям!
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04.10.2023 18:58 Відповісти
и фифа
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05.10.2023 00:47 Відповісти
всяким балицким, чтобы не стоять в очереди за билетами на концерт кобзона, нужно учиться хорошо лизать..... но как бы сладко они не лизали - если ты не хочешь идти в очередь, значит очередь придет за тобой.... предателей не любят нигде....
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04.10.2023 16:45 Відповісти
Будет прикольно если его приберут, скажем, латышские стрелки или лесные люди.
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04.10.2023 16:46 Відповісти
Які нaxєр поддані, ви що вже, королівство?
Рycня так *********** до того, що всіх "pycкіх" депортують, бо в якій країні нема "рускіх", кaцaпи туди не лізуть.
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04.10.2023 16:48 Відповісти
У московитів любий начальник на ординський манер починає рахувати данників.

В їх анахронічних мізках люди це лишень придаток до території, ресурс.

Все навколо "ісконно русскоє", поки їм не надеруть добре задницю, як свого часу поляки і фінни. Тоді задумуються, чи треба туди лізти знов.
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04.10.2023 17:04 Відповісти
так, расія кінчається там, де рускіє відгребають звіздюлів
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04.10.2023 17:06 Відповісти
Нє жілєц,ця мерзота.
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04.10.2023 16:48 Відповісти
Яке кончене...
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04.10.2023 16:48 Відповісти
Він ще коли до війни шлявся по Запоріжжі-вже був іпанутий на всю голову.Хто з нього тільки не сміявся,ходив завжди,як обірванець з опухшою від перепою пикою.
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04.10.2023 17:04 Відповісти
Алкаш для сім'ї, це трагедія, а потім і горе!
Він погано закінчить, свій шлях проклятого !!
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04.10.2023 17:04 Відповісти
Надеюсь, под такие заявления Украина получит ещё больше вооружения
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04.10.2023 17:05 Відповісти
От саме такі піздуни і доведуть москалів до цугундєра. Їдь, ******, в Гєльсінгфорс. Може фіни тобі покажуть дно Ладожського озера.
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04.10.2023 17:18 Відповісти
Болячка лікується бітою, слово не допоможе, клітка також. АРХ М
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04.10.2023 17:19 Відповісти
Значить,країнам Прибалтики потрібно піти росіі назустріч і першими вернути їй її "подданих".Всім отим поддатим подданим піддати під сраку копняком і вимести назад в рашку...
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04.10.2023 17:24 Відповісти
А тощо кацапи спізнилися (всі ці краіни вже члени НАТО) то як це нічого?
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04.10.2023 17:48 Відповісти
А кацапів це точно, я би на місті країн Балтії і фінів,давно би відправив підсрачниками в рашку.
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04.10.2023 17:50 Відповісти
Вислів демонструє , що має місце пошкодження не тільки кори головного мозку, но і його деревини
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04.10.2023 17:32 Відповісти
По-перше - яке відношення має ******** ********* до колишньої російської імперії??? Вологі мрії про плешивого царька вову??? Чи надихає тимчасово окупований лугандон?
По- друге - і країни Балтії і Фінляндія вже члени НАТО і тому хто туди сунеться мало не покажеться. Спізнилися ви пацюки кацапськи.
По- третє - цьому довбойобу хоча б середню школу закінчити вдалося чи ні? А може в нього вже з головою погано? Ну таку куйню несе!!!!!
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04.10.2023 17:45 Відповісти
Особливо сподобалось оце "сілай рускага аружія"...
Габлі, коси переклепані, жерді від тину...))))
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04.10.2023 17:50 Відповісти
Завали свое Е.Балицко!
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04.10.2023 18:01 Відповісти
Імпотент завше мріє перетрахати усіх баб.
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04.10.2023 18:03 Відповісти
Які такі "твоі люді", холоп? Що вам, виродкам, взагалі належить? Вам навіть життя ваше не належить - самі своєму цареві віддали на тарілочці.
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04.10.2023 18:05 Відповісти
*****, еще один больной на голову придурок, ****, он в каком веке живет.
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04.10.2023 18:09 Відповісти
я дивлячись на цього Баліцкава....чомусь думаю,а де ж все-таки наш овіяний легендами УкрМоссад,про створення якого ще більше року тому таємниче повідомляли люди-легенди Буданов,Малюк,Арестовіч і Жданов....
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04.10.2023 18:19 Відповісти
когда вы уже *************** ****** повыздыхаете...........................больные ****....................................
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04.10.2023 18:24 Відповісти
Бери **** лично лопату иди накуй , завоевывай , все твое , умняк залепил , ***** дырявый ..
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04.10.2023 18:24 Відповісти
Твои поданные, гандон, на зоне у параши, в петушином уголке из гавна колобки лепят и в алюминиевых тарелках и ложках дырочки сверлят.
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04.10.2023 18:30 Відповісти
Боженько милий що ж то робити ? !
Всі діти і родичі керівництва РФ мешкають в тій содомі і гоморі !!!
Що ж то з них станеться тут ))))) ??
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04.10.2023 18:40 Відповісти
Цікаво, що навіть рашисти у країнах Балтії у рідну говєнь їхати жити не дуже поспішають, ЧОМУСЬ.
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04.10.2023 18:45 Відповісти
На жаль таких "підорподданих" у нас ще повно, особливо серед абвгдейок і чиновників...
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04.10.2023 18:46 Відповісти
"Мы вернем своих людей, своих подданных". Так это замечательно! Давайте, действуйте, "чемодан, вокзал, Россия", этого все уже давно ждут! )
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04.10.2023 19:06 Відповісти
Уже Кірієнко включив сію помпу в доклад Х..... "дивіться, ми не помилились, він наш,імпєрєць". Домой в фатерлянд, кому в Саранськ а кому в Бєлєбєєвськ. А коли узбережжя моря Братів Лаптєвих заселяти будуть. Істокі вєдь.
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04.10.2023 19:41 Відповісти
эту мацковитскую тварь надо повесить.....
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04.10.2023 19:45 Відповісти
Баліцькому не дають спокійно спати лаври сашкі захарчєнкі, бо пріснопам'ятний гауляйтер Донбабве, в минулому продавець курей, а нині постійний глядач концертів кобзона, сашка захарчєнка колись теж плів маячню, про те, що "https://tsn.ua/tsikavinki/zaharchenko-zahopit-london-i-poverne-tanki-na-reyk-yavik-yuzeri-vismiyali-lyap-lidera-dnr-925269.html Захарченко захопить Лондон і поверне танки на Рейк'явік".
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04.10.2023 19:50 Відповісти
Та заберіть вже, нарешті, усіх своїх " подданных" з усього світу назад до росії і заспокойтеся. Світ зітхне з полегшенням.
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04.10.2023 21:35 Відповісти
Он что собырается забрать обратно в Россию всех русскоязычных колонистов совка из стран Балтии? Пожалуйста! И побыстрее. Можем частично помочь с переселением.
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04.10.2023 21:56 Відповісти
нет, он собирается оккупировать Балтию вместе с русскими, кто там живет.
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05.10.2023 00:49 Відповісти
Тогда он получит прямо противоположное. Депортацию тех самих колонистов в родные *****. Плус могилизацию активной части пятой колонны.
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05.10.2023 13:09 Відповісти
опыт показывает, что русские все никак не хотят заканчиваться.
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06.10.2023 00:18 Відповісти
мосКАЛі, вперед і з піснею! там вас однозначно чекає успіх, як в Україні чи Грузії! і ніяке нато не буде огризатись і нічого не зробить!
дєрзайте!!!!
і землі собі добавите, і орків....
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04.10.2023 22:32 Відповісти
 
 