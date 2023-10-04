Зрадник Балицький запропонував Росії захопити країни Балтії: "Мы вернем своих людей, своих подданных". ВIДЕО
Екснардеп-зрадник Євгеній Балицький заявив, що у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі живуть російські піддані. Відповідно за його словами, території потрібно повернути силою російської зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, призначений окупаційною владою "губернатор" Запорізької областів про це заявив в інтерв'ю РІА "Новости"
"Коли Російська імперія похитнулася після більшовицького перевороту і пішла іншим шляхом розвитку, втратила дуже багато своїх підданих. Я зараз про землі не кажу, хоча, звісно, я розумію, що до їх числа входять Варшава, Гельсінкі, Ревель, Лієпая і вся Прибалтика. Це все наші землі, і наші люди там живуть", - заявив Балицький.
"Ми повернемо своїх людей, своїх підданих, щоб увесь світ не перетворився на той Содом і Гоморру, який зараз коїться в Європі. Ні в яку дипломатію я в даному випадку не вірю", - сказав зрадник в інтерв'ю.
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Захід не повинен забувати, що таке рашизм.
Да за такіє слова вас, батєнька, судіть надо.
А у фюрера в бошці якраз оце лайно...
Рycня так *********** до того, що всіх "pycкіх" депортують, бо в якій країні нема "рускіх", кaцaпи туди не лізуть.
В їх анахронічних мізках люди це лишень придаток до території, ресурс.
Все навколо "ісконно русскоє", поки їм не надеруть добре задницю, як свого часу поляки і фінни. Тоді задумуються, чи треба туди лізти знов.
Він погано закінчить, свій шлях проклятого !!
По- друге - і країни Балтії і Фінляндія вже члени НАТО і тому хто туди сунеться мало не покажеться. Спізнилися ви пацюки кацапськи.
По- третє - цьому довбойобу хоча б середню школу закінчити вдалося чи ні? А може в нього вже з головою погано? Ну таку куйню несе!!!!!
Габлі, коси переклепані, жерді від тину...))))
Всі діти і родичі керівництва РФ мешкають в тій содомі і гоморі !!!
Що ж то з них станеться тут ))))) ??
дєрзайте!!!!
і землі собі добавите, і орків....