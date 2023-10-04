Екснардеп-зрадник Євгеній Балицький заявив, що у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі живуть російські піддані. Відповідно за його словами, території потрібно повернути силою російської зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, призначений окупаційною владою "губернатор" Запорізької областів про це заявив в інтерв'ю РІА "Новости"

"Коли Російська імперія похитнулася після більшовицького перевороту і пішла іншим шляхом розвитку, втратила дуже багато своїх підданих. Я зараз про землі не кажу, хоча, звісно, я розумію, що до їх числа входять Варшава, Гельсінкі, Ревель, Лієпая і вся Прибалтика. Це все наші землі, і наші люди там живуть", - заявив Балицький.

"Ми повернемо своїх людей, своїх підданих, щоб увесь світ не перетворився на той Содом і Гоморру, який зараз коїться в Європі. Ні в яку дипломатію я в даному випадку не вірю", - сказав зрадник в інтерв'ю.

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