Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною знищує ворожу БМП-3. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу БМП-3 за допомогою FPV-дрона "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.
"Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною ефектно підриває ворожу БМП-3. Замасковану бронетехніку, що обстрілювала позиції Сил оборони, виявили та ліквідували спецпризначенці ЦСО "А" СБУ". - йдеться у коментарі до відеозапису.
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Буцефал - це улюблений кінь Олександра Македонського.
в нетах пишуть, шо кітайози втопили своє підводне корито...
воно там з чимось зіштовхнулось... і в ньому відразу все поламалось...
і корито витягнули протягом 6 годин... але китайцям всерівно глина.
шось мені підказує... шо та вся грізна кетайська військова мосчь - близький родич кетайських калькуляторів...
)))