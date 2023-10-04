Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною знищує ворожу БМП-3. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу БМП-3 за допомогою FPV-дрона "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною ефектно підриває ворожу БМП-3. Замасковану бронетехніку, що обстрілювала позиції Сил оборони, виявили та ліквідували спецпризначенці ЦСО "А" СБУ". - йдеться у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за місяць уразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, - Мінцифри