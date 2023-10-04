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Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною знищує ворожу БМП-3. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу БМП-3 за допомогою FPV-дрона "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Модернізований FPV-дрон "Буцефал" зі збільшеною бойовою частиною ефектно підриває ворожу БМП-3. Замасковану бронетехніку, що обстрілювала позиції Сил оборони, виявили та ліквідували спецпризначенці ЦСО "А" СБУ". - йдеться у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за місяць уразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, - Мінцифри

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знищення (7322) БТР (280) дрони (4757)


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Смачно получилось. Количество БК на борту консервных банок играет феерическую роль.
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04.10.2023 16:49 Відповісти
Просмажено!!!
Буцефал - це улюблений кінь Олександра Македонського.
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04.10.2023 16:52 Відповісти
трохи не втему, але...

в нетах пишуть, шо кітайози втопили своє підводне корито...
воно там з чимось зіштовхнулось... і в ньому відразу все поламалось...
і корито витягнули протягом 6 годин... але китайцям всерівно глина.

шось мені підказує... шо та вся грізна кетайська військова мосчь - близький родич кетайських калькуляторів...
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04.10.2023 17:09 Відповісти
В анголязычной среде для этого есть специальный термин: Tofu Dreg. Ну и что, что на ходу рассыпается, зато по сравнению с 1914 годом...
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04.10.2023 17:19 Відповісти
вони, якщо будуть воювати, то як і кацапи, кількістю, а не якістю, а кількісно у них всього дофіга, кацапів точно переможуть.
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04.10.2023 21:46 Відповісти
Скоро бронетехніка у війнах взагалі стане дуже дорогим і неефективним задоволенням коли є образно говорячи копійочні дрони котрі знищують техніку за мільйони доларів,але це при умові що проти дронів не будуть видумувати якісь контрзасоби.а видумувати будуть
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04.10.2023 17:11 Відповісти
гарний коник тей Буцефал...
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04.10.2023 17:41 Відповісти
"Я твой дом труба буцефал!"
)))
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04.10.2023 17:59 Відповісти
 
 