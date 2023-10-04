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Новини Відео Війна
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ЗСУ обдурили росіян: окупанти "купилися" на муляж ЗРК "Бук", витративши боєприпас "Ланцет". ВIДЕО

Воїни ЗСУ обдурили російських військових на фронті, змусивши "купитись" на дерев’яний муляж ЗРК "Бук". В результаті російський боєприпас "Ланцет" атакував копію українського ЗРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти помітили на фронті замаскований ЗРК "Бук", який ззовні не відрізнявся від оригіналу. Насправді це була дерев'яна копія, до якої росіяни й спрямували свій дрон.

Попри очевидний провал, росіяни все одно опублікували відео своєї "успішної" операції.

Також дивіться: Зрадник Балицький запропонував Росії захопити країни Балтії: "Мы вернем своих людей, своих подданных". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) дрони (4757) ЗРК (207)


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Топ коментарі
+15
Оце москалі влупили, тільки дошки порозліталися !...
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04.10.2023 17:45
+13
ну разве что фанера будет из красного дерева и шурупы минимум из серебра)
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04.10.2023 18:02
+8
не думаю, що півкуба фанери і бруса, два куба пінополістиролу, 15 метрів пласткової труби, банка фарби і кіло саморізів коштують як один "ланцет".
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04.10.2023 17:57
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на виготовлення "бука" витрачається біля двох тижнів часу.
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04.10.2023 17:41 Відповісти
Баш на баш - вартість десь однакова, але заліковно. Для нас.
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04.10.2023 17:45 Відповісти
не думаю, що півкуба фанери і бруса, два куба пінополістиролу, 15 метрів пласткової труби, банка фарби і кіло саморізів коштують як один "ланцет".
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04.10.2023 17:57 Відповісти
Що яйця 17 гривень штука теж ніхто не думав.
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04.10.2023 19:00 Відповісти
Попало гамно на зуби.
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04.10.2023 20:15 Відповісти
Стоимость дрона "Ланцет", по информации из открытых источников, оценивается примерно в $35 тысяч. Напомним, "Ланцет" - это ударный беспилотный летательный аппарат, способный долгое время находится в воздухе в режиме ожидания в районе цели и оперативно атаковать после получения соответствующей команды от оператора.
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04.10.2023 17:58 Відповісти
ну разве что фанера будет из красного дерева и шурупы минимум из серебра)
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04.10.2023 18:02 Відповісти
1 кг серебра стоит 675 долларов. "Ланцет" стоит 35 тысяч долларов. На 35 тыс. можно наделать почти 52 кг шурупов.
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Оце москалі влупили, тільки дошки порозліталися !...
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04.10.2023 17:45 Відповісти
дерев"яшки розлетілись)))
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04.10.2023 17:45 Відповісти
По параш-ТВ и такое сойдёт. Если не будет наших макетов, они начнут разносить деревянные сортиры у себя в Нижнем ********.
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04.10.2023 17:46 Відповісти
в москалів ще таких весільних дронів багато
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04.10.2023 17:49 Відповісти
Спортили паделку...
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04.10.2023 17:54 Відповісти
Щось великий вибух як для муляжа.
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04.10.2023 17:54 Відповісти
а від пінопластового хаймарса вибух ще більший.
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04.10.2023 18:01 Відповісти
ты всех разоблачил, Шерлок Холмс! А еще доски тоже специально положили на БУК, что бы потом издеваться над орками.
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04.10.2023 18:04 Відповісти
"Ланцет" несе 3 кг вибухівки. Цілком співвідносно масштабу вибуху і розлітанням дошок на відео.
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04.10.2023 23:24 Відповісти
Наїпати кацапа то святе!
Слава ЗСУ!
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04.10.2023 17:55 Відповісти
ну так, пінопластових.
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04.10.2023 18:02 Відповісти
И заметьте: муляж сделан из экологически чистого материала. Это не резиновые надувные гондоны, так распиареные на *********...
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04.10.2023 17:58 Відповісти
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04.10.2023 18:01 Відповісти
Макет был из бука сделан 👌
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04.10.2023 18:09 Відповісти
питання в іншому...- у них "ланцети",та вже інше БПЛА поставлені на промислове...- і хто в "темі", ті знають як вони вже на серйозному рівні нам дошкуляють ( скажем так)- недооцінювати кацапню, собі на пироги - вони швидко учаться на своему мясі та втратах озброення.... питання в іншому, що противопоставляти їхньому нарощуванню та використанню..., тому що від бравих постів , там нашим Бійцям не легше...
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04.10.2023 18:14 Відповісти
Так наочний приклад на відео що протиставляти - макети, ті ж "мангали" над якими всі сміялися раніше, РЕБ, такі дрони навіть з автомата збивати можна. Та і в нас ніби потроху сфера БПЛА мобілізується. Засоби протидії є, головне повністю перевести виробництво на військові рейки
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04.10.2023 19:58 Відповісти
Розповідь Аліни кабаєвої - вчора вова та дімон на вафлі запросили так чуть рота мені не розірвали. На.бали волоцюги!!!
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04.10.2023 18:14 Відповісти
Ану на біс кацапи: по Петріоту з піддонів, бочок, та використаних покришок, вогонь!
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04.10.2023 18:50 Відповісти
Яка мета подібних повідомлень? Тренінг окупантів, вдосконалення, підвищення ефективності? Навіть в спортивних іграх не видають методик? Навіть при грі в карти суперники не... ?
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04.10.2023 19:06 Відповісти
а якже піар,лайки?
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04.10.2023 19:38 Відповісти
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04.10.2023 19:40 Відповісти
Кому як,а мені подобається,намахали кацапів і то добре!
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04.10.2023 19:55 Відповісти
Давайте паржом: знекровили кацапів одним макетом.
Цілий Ланцет викинули на смітник!
А вони, дурні, повелись!
Тепер кацапському воєнпрому триндєц…
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04.10.2023 19:58 Відповісти
Війна не менша йде і у інфопросторі, ржати з кацапів на увесь світ завжди приємно, тим паче самі рядові кацапи бачачи що знищили купу досок теж будуть свою армію нафіг посилати.
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04.10.2023 21:01 Відповісти
Дерев'яний макет мімікрією врятував життя і здоров'я декільком, а може і з десятку воїнів ЗСУ.
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04.10.2023 23:02 Відповісти
Кацапи, ви дебіли
Радіти знищеному макету з дощок це срєпно.
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04.10.2023 20:59 Відповісти
 
 