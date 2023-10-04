ЗСУ обдурили росіян: окупанти "купилися" на муляж ЗРК "Бук", витративши боєприпас "Ланцет". ВIДЕО
Воїни ЗСУ обдурили російських військових на фронті, змусивши "купитись" на дерев’яний муляж ЗРК "Бук". В результаті російський боєприпас "Ланцет" атакував копію українського ЗРК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти помітили на фронті замаскований ЗРК "Бук", який ззовні не відрізнявся від оригіналу. Насправді це була дерев'яна копія, до якої росіяни й спрямували свій дрон.
Попри очевидний провал, росіяни все одно опублікували відео своєї "успішної" операції.
Топ коментарі
+15 Володимир Ярощук #452835
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+13 KosAn30 JT26
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+8 Urs
показати весь коментар04.10.2023 17:57
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Слава ЗСУ!
Цілий Ланцет викинули на смітник!
А вони, дурні, повелись!
Тепер кацапському воєнпрому триндєц…
Радіти знищеному макету з дощок це срєпно.