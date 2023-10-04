УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 809 4

Українські мінометники знищили замаскований склад із БК і 2 міномети окупантів. ВIДЕО

В Донецькій області воїни 3-го полку ССО прицільним вогнем накрили замаскований склад боєприпасів та 2 мінометні розрахунки 120 калібру російських загарбників.

Після прицільного удару мінометників ССО склад окупантів ще довго не припиняв детонувати, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знешкодили дроном-камікадзе російську протитанкову гармату "Рапіра". ВIДЕО

Автор: 

ССО (520) міномет (106) склад БК (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іпашат кацапню...
показати весь коментар
04.10.2023 18:57 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України!!
А Стефанчук так і може голосів назбирати у ВРУ, щоб московських агентів впливу виперти з Верховної Ради, а тако ж секту московську від гундяєва !!
Мабуть, він очікує на допомогу від Захисників України… Ну, як не можеш, то звільнися з посади і йди ЗАХИЩАТИ Україну, з братом та ріднею!!
показати весь коментар
04.10.2023 19:20 Відповісти
ювелірно...
три міни, склада нема
респект пацанам!!!!
жалко лиш що ордена їм не світять..
вони ж не з кварталу...
показати весь коментар
04.10.2023 19:52 Відповісти
фронтове

показати весь коментар
04.10.2023 20:44 Відповісти
 
 