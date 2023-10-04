Українські мінометники знищили замаскований склад із БК і 2 міномети окупантів. ВIДЕО
В Донецькій області воїни 3-го полку ССО прицільним вогнем накрили замаскований склад боєприпасів та 2 мінометні розрахунки 120 калібру російських загарбників.
Після прицільного удару мінометників ССО склад окупантів ще довго не припиняв детонувати, передає Цензор.НЕТ.
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А Стефанчук так і може голосів назбирати у ВРУ, щоб московських агентів впливу виперти з Верховної Ради, а тако ж секту московську від гундяєва !!
Мабуть, він очікує на допомогу від Захисників України… Ну, як не можеш, то звільнися з посади і йди ЗАХИЩАТИ Україну, з братом та ріднею!!
три міни, склада нема
респект пацанам!!!!
жалко лиш що ордена їм не світять..
вони ж не з кварталу...