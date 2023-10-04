Українські мінометники знищили замаскований склад із БК і 2 міномети окупантів. ВIДЕО

В Донецькій області воїни 3-го полку ССО прицільним вогнем накрили замаскований склад боєприпасів та 2 мінометні розрахунки 120 калібру російських загарбників.

Після прицільного удару мінометників ССО склад окупантів ще довго не припиняв детонувати, передає Цензор.НЕТ.

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