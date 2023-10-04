Змістовно говорили про хороші речі для України, дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося, - Зеленський розповів, про що спілкувався з Будановим. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 4 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Короткий звіт за цей день. Були різні наради. Серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.
На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!
Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт.
Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та нуйонах!
Всі прекрасно пам'ятають брехню як українська армія буде звільняти Крим до осені 2023, про весняний наступ, про літній наступ...
А сьогодні просто спілкування з Будановим про хороші речі.....
Брейнсторм папуг...
На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, - представник розвідки Юсов".
пане боневтік!!!!
БАКАНОВ ДЕ??????
Про травку чи щось міцніше?
Любит их крепко.
https://twitter.com/i/status/1709621003997807020 П. Порошенко.