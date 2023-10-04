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Змістовно говорили про хороші речі для України, дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося, - Зеленський розповів, про що спілкувався з Будановим. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 4 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Короткий звіт за цей день. Були різні наради. Серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.

На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заслухав звіти розвідок та провів тривалу нараду з Будановим, - Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима - ще один виклик, маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою, - Зеленський

Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт.

Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими".

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) звернення (607)


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Топ коментарі
+27
отлічний дуєт: Зеленский і Буданов. Данілова ще запросіть і брешіть одне одному про перемогу, підори.
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04.10.2023 19:25
+24
Два брехуна змагались хто кого перебреше.
Всі прекрасно пам'ятають брехню як українська армія буде звільняти Крим до осені 2023, про весняний наступ, про літній наступ...
А сьогодні просто спілкування з Будановим про хороші речі.....
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04.10.2023 19:29
+21
"Відбувся бій із окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників.
На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, - представник розвідки Юсов".

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04.10.2023 19:29
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Та нуйонах!
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04.10.2023 19:24 Відповісти
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04.10.2023 19:24 Відповісти
отлічний дуєт: Зеленский і Буданов. Данілова ще запросіть і брешіть одне одному про перемогу, підори.
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04.10.2023 19:25 Відповісти
Два брехуна змагались хто кого перебреше.
Всі прекрасно пам'ятають брехню як українська армія буде звільняти Крим до осені 2023, про весняний наступ, про літній наступ...
А сьогодні просто спілкування з Будановим про хороші речі.....
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04.10.2023 19:29 Відповісти
Кофе, кофе!
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04.10.2023 19:45 Відповісти
В ялте....
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04.10.2023 20:18 Відповісти
пусть друг другу в глаза лучше ссут, как избирателям своим
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04.10.2023 19:57 Відповісти
ветеринар зайнятий - бухає
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04.10.2023 20:18 Відповісти
А от зараз Кулеба образився - він теж не вилазить зі ЗМІ, а ви його навіть не згадали.
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04.10.2023 20:48 Відповісти
відосики, відосики і знову відосики, але допомогу від союзників просирає.
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04.10.2023 19:25 Відповісти
приберіть с руля, нарешті вже.. за що нам така напасть?.. чим ви думали, 73%, у 2019му?
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04.10.2023 19:27 Відповісти
сракою, голови ж нема...
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04.10.2023 19:51 Відповісти
За все хороше проти всього поганого.

Брейнсторм папуг...
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04.10.2023 19:28 Відповісти
Скорш може думали, як же Залужного посадити та Червінського не випустити.
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04.10.2023 20:46 Відповісти
Скоромох з Трубадуром ....
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04.10.2023 19:29 Відповісти
бімба і лола
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04.10.2023 20:04 Відповісти
"Відбувся бій із окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників.
На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, - представник розвідки Юсов".

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04.10.2023 19:29 Відповісти
Полонений каже, метою було поставити прапор. ГУР перетворюється в тік-ток війська.
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04.10.2023 19:32 Відповісти
Бачив також,але полонений,ну що скаже???Може шось приробили кацапам...шо йому признаватись,чи шо?
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04.10.2023 20:20 Відповісти
Це напевно ті "хороші речі", про які зеленський поговорив з будановим.
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04.10.2023 19:32 Відповісти
Утилізовувати наших військових - це для малороса «хороші речі».
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04.10.2023 19:42 Відповісти
А цим двом ποχγ.
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04.10.2023 19:50 Відповісти
Я вот тоже не понял зачем бойцов послали на эту авантюру. Есть видимо и погибшие, один вообще в плен попал.
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04.10.2023 20:05 Відповісти
Триндець, повний триндець
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04.10.2023 20:44 Відповісти
Вова, хорош базарити, треба вже касапію ділити..
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04.10.2023 19:30 Відповісти
Ему вдалося, в Горловке на пианино?
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04.10.2023 19:31 Відповісти
Невже баканов та резніков, з усією своєю обслугою, в ТЦК отримали направлення на проходження військової служби??!
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04.10.2023 19:32 Відповісти
Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. - таку муйню може вішати на вуха українському народові,або неадекватна людина, або лютий його ворог .
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04.10.2023 19:33 Відповісти
Швидше друге
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04.10.2023 20:46 Відповісти
А чи не повинен сісти буданов за невдалу піар-спецоперацію? Справжній розвідник Червінський сидить ні за що!
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04.10.2023 19:33 Відповісти
відкидаємо все, всі, і вся.
пане боневтік!!!!
БАКАНОВ ДЕ??????
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04.10.2023 19:41 Відповісти
Що таке селектор ? чи це якись словник тищенка ? ( константа, селектор ) .
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04.10.2023 19:44 Відповісти
''Селекторний звязок''-проводний зв'язок на кшалт прямого урядового телефону. Такий собі пережиток минулого
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04.10.2023 19:47 Відповісти
А хто з цих двох, клован чи майбутній політолог, вирішував, що таке «хороші речі» для України?
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04.10.2023 19:45 Відповісти
«Змістовно говорили про хороші речі»
Про травку чи щось міцніше?
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04.10.2023 19:47 Відповісти
какая травка? колумбийская мука само то
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04.10.2023 22:12 Відповісти
Блiн, як це шапiто задрало
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04.10.2023 19:49 Відповісти
Говорили та балакали, сіли та й заплакали!
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04.10.2023 19:50 Відповісти
Здаётся мне один из них должен быть пасив,другой актив.
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04.10.2023 19:51 Відповісти
они оба пассив. ))
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04.10.2023 20:07 Відповісти
Дерьмак там 100 пудов руль на бараке.
Любит их крепко.
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04.10.2023 20:14 Відповісти
Хорошi речi - це прiкупiлiсь?
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04.10.2023 19:55 Відповісти
Шоб i внукам хватiло на скумбрiю.
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04.10.2023 20:08 Відповісти
Буде телефонувати лукашенеко на цей раз, чи ні?
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04.10.2023 19:57 Відповісти
Судя по количеству кацапского лайна, что повылазило в этом чате, операция украинского ГУР была удачной.
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04.10.2023 20:08 Відповісти
Оце так, успіхи Будунава вже міряють зелені пройдисвіти по коментах на цензорі
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04.10.2023 20:23 Відповісти
Судя по збільшенню корупції і мародерства в Україні, то немає різниці хто несе шкоди зовнішній чи внутрішній ворог.
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04.10.2023 20:29 Відповісти
З такими успіХами на міжнародній арені, ці спілкування скоро стануть едино можливими
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04.10.2023 20:20 Відповісти
дістав вже
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04.10.2023 20:58 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1709621003997807020 Хлопці, яким ми передали тренажер для навчання операторів ПЗРК - вже встигли навчитися та підірвати російську СУшку. Ось, що таке правильні інвестиції. Дякую за відео Українській Добровольчій Армії. Хлопці, це - неперевершено.
https://twitter.com/i/status/1709621003997807020 П. Порошенко.
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04.10.2023 21:00 Відповісти
Два дибіла - ето сіла.
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04.10.2023 21:36 Відповісти
Провів ставку, провів нараду, зустрівся, обговорили перспективи, намітили напрямки, сфосукували увагу........... Як ці висери вже заїпали. Для чого ці звіти, перед ким він звітується? Зараз на цю параною може звернути увагу тільки безнадійний імбіцил.
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04.10.2023 21:39 Відповісти
Окрім огиди, в свідомій(окрім "зелені) громаді України, такі звіти п.Зеленського не надихають.Ну що може дитина донести студенту, розкривши системний блок компа. Ну досить вже ганьбитися. "Бери шинель...", або виконуй домашнє завдання нарізане друзями України.
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04.10.2023 22:13 Відповісти
Ми балакали, все супер, але розкажу в суботу, не знаю яку, а може не розкажу, бо ви все одно не повірите. Дуже цікава новина, що вони балакали, прям історична.
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04.10.2023 22:28 Відповісти
Инициативный дебил опасен для страны
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04.10.2023 22:30 Відповісти
о, вся психбольница откомментировалась.
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05.10.2023 03:09 Відповісти
 
 