Змістовно говорили про хороші речі для України, дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося, - Зеленський розповів, про що спілкувався з Будановим. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 4 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Короткий звіт за цей день. Були різні наради. Серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.

На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно. Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!

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Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт.

Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими".