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Бійці Залізної бригади нищать ворожу артилерійську позицію та гармату окупантів. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої танкової Залізної бригади вразили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію.

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські мінометники знищили замаскований склад із БК і 2 міномети окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) ЗСУ (7579)


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фронтове
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04.10.2023 20:45 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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04.10.2023 20:52 Відповісти
 
 