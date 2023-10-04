Бійці Залізної бригади нищать ворожу артилерійську позицію та гармату окупантів. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої танкової Залізної бригади вразили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію.
Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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