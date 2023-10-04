Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВIДЕО

Російський загарбник Сємьонов Олександр Олександрович зі 114 полку ЗС РФ потрапив у полон. Українські бійці "взяли його" при спробі провального штурму позицій поблизу Авдіївки. Полонений розповів, що до служби не придатний через гостру кропивницю, хворобу, яка сильно ускладнює йому дихання.

Російське командування не хвилювало, що чоловік мав би регулярно проходити обстеження, відвідувати лікарню. Його взяли на позицію штурмовика попри абсолютну відсутність будь-якого досвіду, інформує Цензор.НЕТ.

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