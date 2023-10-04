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Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВIДЕО

Російський загарбник Сємьонов Олександр Олександрович зі 114 полку ЗС РФ потрапив у полон. Українські бійці "взяли його" при спробі провального штурму позицій поблизу Авдіївки. Полонений розповів, що до служби не придатний через гостру кропивницю, хворобу, яка сильно ускладнює йому дихання.

Російське командування не хвилювало, що чоловік мав би регулярно проходити обстеження, відвідувати лікарню. Його взяли на позицію штурмовика попри абсолютну відсутність будь-якого досвіду, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці Залізної бригади нищать ворожу артилерійську позицію та гармату окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) полонені (2267)


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Топ коментарі
+17
Навіщо українські ЗМІ регулярно виставляють відео з цими дегенератами? Вони в полоні сплітають що завгодно, а після обміну знову повертаються воювати. Їх треба міняти на наших, а надлишок знищувати без зайвого галасу.
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04.10.2023 21:04
+10
В полоні він буде розповідати все що завгодно, в реально просто прийшов вбивати українців за гроші.
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04.10.2023 21:17
+5
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04.10.2023 22:29
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Російське командування не хвилювало, що чоловік мав би регулярно проходити обстеження, відвідувати лікарню

У нас такого нема, слава богу!
Ги...
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04.10.2023 20:59 Відповісти
ги , ги .... нема ..... є ......
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04.10.2023 21:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1709563627613626422 кацапів теж "рошенками" попаяло.
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04.10.2023 21:03 Відповісти
Навіщо українські ЗМІ регулярно виставляють відео з цими дегенератами? Вони в полоні сплітають що завгодно, а після обміну знову повертаються воювати. Їх треба міняти на наших, а надлишок знищувати без зайвого галасу.
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04.10.2023 21:04 Відповісти
Никуя не слышан этот бред, на кастрацию, без больнички, без обмена нах...
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04.10.2023 21:05 Відповісти
на росісі - все так є та буде.
підтримуємо ботів + 1 до скарбнички на могилку
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04.10.2023 21:44 Відповісти
Почему бі его просто не пристрелить на поле боя? Он ведь акупант!!!
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04.10.2023 21:07 Відповісти
будете на передку - у вас є наказ. це дуже дієвий спосіб проти придурків. Тема - закрита. оцінки - виставлені.
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04.10.2023 21:50 Відповісти
В полоні він буде розповідати все що завгодно, в реально просто прийшов вбивати українців за гроші.
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04.10.2023 21:17 Відповісти
Тим більше в них одностатеві стосунки між чоловіками вважаються нормою, бо вони один одного обіцяють трахати, а в окопах розгул сифілісу
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04.10.2023 21:29 Відповісти
одразу видно фахівця з цієї теми. наведіть будь - ласка статистику чи гіпотези видатних сексологів
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04.10.2023 21:52 Відповісти
такі да..але таке як у цього чорта не вигадаєш...
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04.10.2023 22:12 Відповісти
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04.10.2023 21:17 Відповісти
та якось до сраці любий кацап - хворий на крапівницю, чи ні.
бо в те місце, де у людей мозок, їм навалють з *********** валізи нон-стоп.
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04.10.2023 21:18 Відповісти
Бо касап це діагноз..
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04.10.2023 21:19 Відповісти
вони в полоні всі таки хворі, такі лапочки... кіздуни срані..
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04.10.2023 21:28 Відповісти
Бо лікувати будуть за наший рахунок і вони про це, напевно, знають.
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04.10.2023 23:06 Відповісти
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04.10.2023 21:28 Відповісти
Рсні пзда,рано чи пізно...
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04.10.2023 21:33 Відповісти
теж саме у нас. ноги є? автомат тримати можеш? 58 років? Пох... підеш воювати.
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04.10.2023 21:45 Відповісти
А нахуана оте "слєзлівиє історіі екран раскажет наш"? "Женєвская канвєнция" вимагає?
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04.10.2023 22:01 Відповісти
це не реклама ущербності армії орків, це антиреклама!
кожен хто проходив влк в тцк знає що цей орк в рази здоровіший тих кого признають придатним у нас
а чому так??
а тому що молоді, здорові, призовного віку або в мерії в кабінетах, або в мерії на тендерах або їх діти або відкупляні або боронять нас в тцк та на блокпостах.
і як що цю писдоту викинути то воювати реально нема кому.
тому питання до ьоневтіка
а чому ти не береш на службу свій електорат???
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04.10.2023 22:07 Відповісти
"Жена Груздева под присягой подтвердит, чтобы мужа выгородить, что это ты пистолет подбросил, а также поведает, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе... "
----------------------
Прежде чем постить подобный бред, якобы трижды больного и хитрожопого орка, еще раз перечитайте методичку министерства обороны рф "Как выжить в плену"
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04.10.2023 22:28 Відповісти
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04.10.2023 22:29 Відповісти
Редакторам на замітку:

Алєксадр Алєксадровіч Сємьонов, як і
Васі.лій Анатолієвіч Ломачєнко.

Тому що вони не є українцями, а ми, як відомо, не оди народ.
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04.10.2023 22:52 Відповісти
Знову історії про ну майже хороших ріскіх? Хорошими вони стають коли починають гнити в чорноземі
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04.10.2023 23:33 Відповісти
Бреше - як дихає, ****
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05.10.2023 08:16 Відповісти
і шо? тепер ще цю тварюку треба в полоні лікувати?
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05.10.2023 08:58 Відповісти
русский мальчик в трусиках...
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05.10.2023 09:42 Відповісти
 
 