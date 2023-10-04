Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВIДЕО
Російський загарбник Сємьонов Олександр Олександрович зі 114 полку ЗС РФ потрапив у полон. Українські бійці "взяли його" при спробі провального штурму позицій поблизу Авдіївки. Полонений розповів, що до служби не придатний через гостру кропивницю, хворобу, яка сильно ускладнює йому дихання.
Російське командування не хвилювало, що чоловік мав би регулярно проходити обстеження, відвідувати лікарню. Його взяли на позицію штурмовика попри абсолютну відсутність будь-якого досвіду, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар04.10.2023 21:04
+10 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар04.10.2023 21:17
+5 Валерий К #448385
показати весь коментар04.10.2023 22:29
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Ги...
підтримуємо ботів + 1 до скарбнички на могилку
бо в те місце, де у людей мозок, їм навалють з *********** валізи нон-стоп.
кожен хто проходив влк в тцк знає що цей орк в рази здоровіший тих кого признають придатним у нас
а чому так??
а тому що молоді, здорові, призовного віку або в мерії в кабінетах, або в мерії на тендерах або їх діти або відкупляні або боронять нас в тцк та на блокпостах.
і як що цю писдоту викинути то воювати реально нема кому.
тому питання до ьоневтіка
а чому ти не береш на службу свій електорат???
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Прежде чем постить подобный бред, якобы трижды больного и хитрожопого орка, еще раз перечитайте методичку министерства обороны рф "Как выжить в плену"
Алєксадр Алєксадровіч Сємьонов, як і
Васі.лій Анатолієвіч Ломачєнко.
Тому що вони не є українцями, а ми, як відомо, не оди народ.