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Ми щоденно, крок за кроком витісняємо Росію з нашої землі, - Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив, що ЗСУ щоденно витісняють Росію з нашої землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"У нас мотивація. Мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. І зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але ми щоденно крок за кроком витісняємо Російську Федерацію з нашої землі", - зазначив український президент. 

Також Зеленськийй розповів про перебіг контрнаступу, важливість збереження підтримки від наших союзників, відносини України та Італії. Також докладно розповів про мирні ініціативи інших держав для переговорів із Росією, просування нашої країни на шляху до ЄС, необхідні передумови для проведення виборів в Україні та кроки опозиції в Росії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) ЗМІ (1363) інтерв’ю (222)


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Топ коментарі
+24
Хто ми? Ви Татарова навіть не можете витіснити зі своїх кабінетів.
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04.10.2023 22:58
+19
Не Ви, а ЗСУ
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04.10.2023 23:03
+16
Що ти там витісняєш,нюхало смердюче?Шмарклі з свого носа після чергової доріжки?
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04.10.2023 23:00
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І заженемо цей генетичний непотріб за полярне коло..
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04.10.2023 22:57 Відповісти
не напрягайтеся, вам щє його переізбирати...
бо ті хто його вибрав, приглохнули,
але в мозоку в них жодна молекула не ворухнулася...
і вони зроблять всіх недолугих демократів знова.
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04.10.2023 23:26 Відповісти
для дідів "окопних" пояснення - це було знущяння над вашею недолугістю...
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04.10.2023 23:28 Відповісти
Хто ми? Ви Татарова навіть не можете витіснити зі своїх кабінетів.
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04.10.2023 22:58 Відповісти
Що ти там витісняєш,нюхало смердюче?Шмарклі з свого носа після чергової доріжки?
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04.10.2023 23:00 Відповісти
Не Ви, а ЗСУ
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04.10.2023 23:03 Відповісти
буба понтовіло-патріота і захисника України перед італійцями включив.
ті довірливі, ті вірять.
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04.10.2023 23:05 Відповісти
Итальянцы как раз недоверчивые.
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04.10.2023 23:27 Відповісти
ну вже не знаю, але ж буба їм в ухі втер?
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04.10.2023 23:30 Відповісти
Это не значит что они ему верят.
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04.10.2023 23:32 Відповісти
ну таке - вірю не вірю але голосую,
бо коли намагаюся мозок включити - заблоковоно марафоном!
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04.10.2023 23:36 Відповісти
не можна витіснити 3,14дерацію з України до тих пір, поки є ОП(ОФІС ПУТЛЄРА" при "ззединті" ,котрим рулить "козирний" ,який є в той самий час рашистський ствол біля виска "зепоцріота"
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04.10.2023 23:05 Відповісти
Все що ви змогли, це проїбати підготовку до війни, за що тепер гинуть тисячі простих людей, поки ви крадете, брешете і намагаєтесь узурпувати владу.
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04.10.2023 23:08 Відповісти
Та чому ж проїбали? Якщо дивитись з їхнього боку то підготувались бездоганно.
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04.10.2023 23:55 Відповісти
сумна до піздеця в Україні історія приключилася в квітні 2019го - відбулавили козаки їбанька...
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04.10.2023 23:11 Відповісти
от бачите - який в сраці опрос?
на мій невинний допис - одна притомна людина лайкнула
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04.10.2023 23:54 Відповісти
Такими темпами ещё 20 лет можно оттеснять. Он думает, что общается с дураками, которые не могут открыть карту и посмотреть.
Это не бабушки с телемарафоном, которым такое можно впарить.

То, что за 3 дня сдал позорно, теперь практически невозможно вернуть. Жаль журналисты пока ещё в относительно тёплой ванне держат эту соплю, не задают подобных вопросов.
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04.10.2023 23:13 Відповісти
Мы похали,я и трактор...
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04.10.2023 23:14 Відповісти
Пошел четвертый том цитатника великого Зе как он с ОП всех побеждает а вот про воровство и корупцию его су народа даже нет ни одной цитаты однобокие вечернии речевки
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04.10.2023 23:14 Відповісти
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04.10.2023 23:28 Відповісти
Можна тільки собі уявити, що тупориле чмо там наплело.
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04.10.2023 23:36 Відповісти
Хто це "ми"? Зєльц і дʼЄрмак? Чи ще Данілов?
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04.10.2023 23:52 Відповісти
Ми пахали.!
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05.10.2023 00:07 Відповісти
Яким місцем ЗЄ витісняє? Ротом?

Ну так. Кому тільки ЗЄ ротом не витісняв у своєму житті...
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05.10.2023 00:12 Відповісти
Особливо ти, зелений гній, своїми відосиками і твє збіговисько тупих дегенератів. Слава ЗСУ! Слава Залужному!
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05.10.2023 05:39 Відповісти
Витіснітєль квартальний
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05.10.2023 05:52 Відповісти
Чучело оманське. Чемпіон по витіснєнію
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05.10.2023 07:16 Відповісти
Не ви - Зеленські, пікалови, Лисі, Юзіки, Тамбовські вовки, татарови, єрмаки...витісняєте ворога з нашої землі, це роблять наші найкращі, прості хлопці і дівчата, а ваші мародерать все, що нам надають західні країни. А ще вашим призначають пожиттєві стипендії, ордена і медільки. Ваші переписують історію про свою мужність у визволенні міст і сіл...І тут, на мій погляд, є велика різниця.
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05.10.2023 07:48 Відповісти
 
 