Ми щоденно, крок за кроком витісняємо Росію з нашої землі, - Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив, що ЗСУ щоденно витісняють Росію з нашої землі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"У нас мотивація. Мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. І зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але ми щоденно крок за кроком витісняємо Російську Федерацію з нашої землі", - зазначив український президент.
Також Зеленськийй розповів про перебіг контрнаступу, важливість збереження підтримки від наших союзників, відносини України та Італії. Також докладно розповів про мирні ініціативи інших держав для переговорів із Росією, просування нашої країни на шляху до ЄС, необхідні передумови для проведення виборів в Україні та кроки опозиції в Росії.
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бо ті хто його вибрав, приглохнули,
але в мозоку в них жодна молекула не ворухнулася...
і вони зроблять всіх недолугих демократів знова.
ті довірливі, ті вірять.
бо коли намагаюся мозок включити - заблоковоно марафоном!
на мій невинний допис - одна притомна людина лайкнула
Это не бабушки с телемарафоном, которым такое можно впарить.
То, что за 3 дня сдал позорно, теперь практически невозможно вернуть. Жаль журналисты пока ещё в относительно тёплой ванне держат эту соплю, не задают подобных вопросов.
Ну так. Кому тільки ЗЄ ротом не витісняв у своєму житті...