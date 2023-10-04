Ми щоденно, крок за кроком витісняємо Росію з нашої землі, - Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив, що ЗСУ щоденно витісняють Росію з нашої землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"У нас мотивація. Мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. І зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але ми щоденно крок за кроком витісняємо Російську Федерацію з нашої землі", - зазначив український президент.

Також Зеленськийй розповів про перебіг контрнаступу, важливість збереження підтримки від наших союзників, відносини України та Італії. Також докладно розповів про мирні ініціативи інших держав для переговорів із Росією, просування нашої країни на шляху до ЄС, необхідні передумови для проведення виборів в Україні та кроки опозиції в Росії.

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