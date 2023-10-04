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На шоу Скабєєвої пропагандисти розмріялися про захоплення України: "Дойти до Львова - не такая большая проблема". ВIДЕО

На шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої заявили, що Росія нібито "все одно забере" Україну, бо "дійти до Львова – не така велика проблема". Аргументують пропагандисти це тим, що Москві допомагатиме Північна Корея.

Таку заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони, член фракції ЛДПР Алєксєй Журавльов у пропагандистському шоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зрадник Балицький запропонував Росії захопити країни Балтії: "Мы вернем своих людей, своих подданных". ВIДЕО

При цьому заступник голови комітету Держдуми вирішив порівняти Україну із сусідньою Білоруссю.

"Україну ми все одно заберемо. Ну, хто там буде, ну, хто проти нас взагалі? Ще Північна Корея приєднається. Дійти до Львова – не така велика проблема. Ми Білорусь лише за півтора місяці звільнили, ну, і тут те саме. Інше питання, якими жертвами, якими втратами", - сказав російський політик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ спалили БТР-82А і танк Т-72Б3М окупантів. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2808) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+57
Мы бы давно уже взяли Киев, Львов и подходили к Варшаве - но по дороге попались Клещеевка и Андреевка...
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04.10.2023 23:44
+46
дайте ему уже наконец селедки....чюдики авдеевку 1.5 года берут с марьянкой)
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04.10.2023 23:38
+38
Ну а чим ще загнати на фронт ваньку з-під Костроми? Мріями про мародерство у Львові.
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04.10.2023 23:43
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дайте ему уже наконец селедки....чюдики авдеевку 1.5 года берут с марьянкой)
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04.10.2023 23:38 Відповісти
Сьогодні на "60 мінут" прозвучали дві головних тези: "Россію нє возможно побєдіть" і "Лучше всьо-такі пєрєговори пока нє поздно". Це все на фоні, що "ВСУ нєсут колоссальниє потєрі".
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04.10.2023 23:55 Відповісти
Майже 10 років
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05.10.2023 07:15 Відповісти
Ну а чим ще загнати на фронт ваньку з-під Костроми? Мріями про мародерство у Львові.
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04.10.2023 23:43 Відповісти
Ще "квартірай на печьорскіх пагарбах"
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05.10.2023 00:27 Відповісти
за пів дня?
та бачили вже - шоу для бурятів...
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04.10.2023 23:43 Відповісти
Мы бы давно уже взяли Киев, Львов и подходили к Варшаве - но по дороге попались Клещеевка и Андреевка...
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04.10.2023 23:44 Відповісти
Точно. Як рік тому казали, "планували дійти до Ліссабона, а отримали п!зд# під Охтиркою."
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05.10.2023 00:14 Відповісти
Сміх сміхом, а дійти до Лісабона в орків шанси були. Все, що для того було треба, - обійти стороною Україну та Польщу. Серйозного спротиву на своєму шляху орда би й не помітила.
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05.10.2023 11:18 Відповісти
одна колона кацапів в сирії в кількості 7-ми тис уже йшла- на бурові вишки які під зоною відповідальності США....- на підході після 3-х годинної вогневої- солдата НАТО так там ніхто і не побачив, був запит на командний щоб припинили вогонь- вогонь припинили...живими вийшли , без тезніки , порядка 500 вцілілих...- аналогічно було б і в ЕС - що саме головне , все керівництво кацапії про це добре знае та розуміе....
чому вторглись в Україну - не вірили до останнього що США/ ЕС/НАТО "впишуться..." - думали за 3- дні Київ "впаде"- а пАбедітелей тіпа не судять...
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07.10.2023 20:12 Відповісти
Може й так, а може й ні. Зараз того ніхто не зможе ні довести, ні спростувати. Бо ніхто не може сказати, що витворить божевільний або ідіот (або божевільний ідіот, якщо завгодно) наступної миті.
Дурного глузду москалям не позичати - пригадайте лише "феномен Чорнобаївки". Тому вони могли цілком вирішити, що салдати нати проста зассут, і попри застереження перти далі. А тут можливі різні варіанти. "Салдати нати" могли б і покришити кацапів на пазли, а могли й подумати: та ну їх в дупу - он скільки пре тої біомаси, нафіг нам з ними зачіпатися - ще, чого доброго, ті вар'яти ядрьону бімбу жбурнуть...
А якби, приміром, через Балтику кацапня висадилась у Німеччині, то можу припустити, що німці просто усрались би. До війни на початок 2022 року вони готувались десь так, як і наш Боневтік Відважний. Те саме стосується і французів, та й іспанців з португальцями. Тому я й написав, що у орків був цілком реальний шанс дійти до Лісабону.
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08.10.2023 01:38 Відповісти
ні -зовім ні..., так як у НАТО / читай США в достатній кількості всього щоб розбити кацапню, ще на етапі превентивних ...- все що рухаеться , та становить загрозу для блоку.... , про це кацапня знае добре, а блок ще раз підтвердив свою переревагу, "вскривши" кацапнюціеюїхнею кампаніею ...виносимо за дужки ядерне- і то небезпеку для блоку /США можуть мати тільки підлотки...
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12.10.2023 23:07 Відповісти
Арсеналів у Штатах може й достатньо. Але тут є одне "але". Якби Байденові не було б так сцикотно, то Україні було б надано адекватну допомогу відразу і в достатній кількості, щоб загнати кацапів взад на їхні смердючі болота.
Крім того. Йдеться не стільки про Штати, скільки про європейських вічно стурбованих і вічно занепокоєних "рожевих поні", котрі [вже вкотре!!!] "несподівано" обісралися з переляку.
Натомість вони усі (і диванні стратеги зі Штатів, і дурнуваті європейські "рожеві поні") хором повчають наших військових, як треба воювати, і - жах який! - наші військові воюють якось не так, як їм би хтілося! Та й наступ іде повільно (без авіації та артилерії, але то - певна річ - дрібниці )!..
Далі, якщо пропустити ненормативну лексику, лишаться тільки знаки пунктуації.
Кінець лекції.
Крапка.
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13.10.2023 00:25 Відповісти
що ця "лекція -Le secret de Polichinelle" і кому дала...
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13.10.2023 13:26 Відповісти
В тому і справа "ЯКІ ВТРАТИ".Якщо готові 10 мільйонів покласти,то може і так.
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04.10.2023 23:44 Відповісти
На один Киев?
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04.10.2023 23:47 Відповісти
Це не Друга світова. Хаймерсу не важливо чи там йде 50 кацапів чи 50 000. Від одного залпу всі відкобздоняться. Кацапське м'ясо більше не є чинником успіху у війні.
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04.10.2023 23:48 Відповісти
Я, не розумію, вони оце такі реальні дибіли, чи спектакель роблять для своїх дибілів?
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04.10.2023 23:44 Відповісти
реальні дибіли.
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04.10.2023 23:45 Відповісти
Сарана...
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05.10.2023 04:03 Відповісти
І те й те
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05.10.2023 07:17 Відповісти
Вони не дебіли. Вони вірять в те, що вигідно.
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05.10.2023 09:06 Відповісти
на сьогодні в основі друге....
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07.10.2023 20:14 Відповісти
базара нет, кроссавчег!
наручники на ручки, кандалы на ножки и ходите парадом по каждому городу Украины!
в честь вашей госдуры в каждом городе будет по параду, и вы там будете на виду, не вру, ПРАВДА!
А ВО ЛЬВОВЕ ПОСЛЕ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ ВАС ЖДЕТ ТАКОЙ ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ...

Як же вони забембали своїми вологими фантазіями, слів нема
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04.10.2023 23:49 Відповісти
Теоретично це можливо, якщо оголосити тотальну мобілізацію. Але практично всім зрозуміло, що війну вони будуть заморожувати. Максимум, що постараються взяти - Запоріжжя і Херсон, вони закріплені їх конституцією.
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04.10.2023 23:49 Відповісти
Украінці срали на кацапську конституцію , якою вони закріпили наші
міста і села 😠
Будемо вбивати всіх окупантів на своїй землі , рвати на шмаття ,
а свого не віддамо 😡
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04.10.2023 23:56 Відповісти
Журавльова потрібно цілодобово не випускати з екрану, він як реклама рассіянства. Чистий зоофіл
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04.10.2023 23:50 Відповісти
він як нагадування про те, що коїться у них у головах
і забувати про це і снажитися бачити у них щось людяне не слід
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04.10.2023 23:55 Відповісти
Кацапьё всё больное на голову: от бомжей до парламентариев. У них сортиров нет в 1/3 хозяйств, а они ни о чём не могут думать кроме захвата чужих земель. Кацапов надо изучать под микроскопом, как блох или мышей. А потом устроить массовую лоботомию. Хотя боюсь их не исправить.
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04.10.2023 23:53 Відповісти
Проблема в том, что есть московская агломерация, которая по размеру как пол Украины, а есть депрессивные регионы, откуда и шлют всяких Вань к нам. Москвичи только тик шоу снимают, типа этого, думаешь они воюют тут, за них остальные отдуваются.
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05.10.2023 00:11 Відповісти
сподіваюсь що журавльов своє отримає
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04.10.2023 23:54 Відповісти
Ой д#бил. Что они вообще несут... "Киев за три дня")))
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04.10.2023 23:55 Відповісти
видно кокса недонюхнул.без обычного бешеного взгляда и експресии промямлил по сюжету,заметили как другие еле ироническую улыбку сдерживали?
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05.10.2023 00:01 Відповісти
Ну по-моему, после "черепах"... его без улыбки слушать невозможно)))
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05.10.2023 00:04 Відповісти
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05.10.2023 10:02 Відповісти
Невиліковно...
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04.10.2023 23:59 Відповісти
це проблема це фантастика, бо у нас водоносні горизонти на відстані від Донецька до Львова не перетинаються між собою.
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04.10.2023 23:59 Відповісти
я б тую сраную бабу зніс ***** і виковав бубу з пікаловим і кошевим!
думаю ви скоро і до цьoго додумаєтесь...
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05.10.2023 00:01 Відповісти
Этому бородатому черту барабан на шею повесить и первого в атаку из Бахмута на "Львов" отправить. Хотел бы я на это посмотреть
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05.10.2023 00:03 Відповісти
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05.10.2023 00:05 Відповісти
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05.10.2023 03:20 Відповісти
Цей Журавльов просто кінчений кацап...його треба періодично крутити по ЗЕ-Марафону замість прісних морд усіляких Мосійчук,Васілєвская-Смаглюк тощо,щоб всі бачили що таке Рашка і що русня нам приготувала. До речі,колись цей дурік почав гавкати басом на чеченів,Адам Делімханов,теж депутат госдуми,натовк йому табло.,після цього Журавльову про чеченів,як відрізало....
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05.10.2023 00:11 Відповісти
Дурень думкуй багатiє, бо в них на болотах є навiть госДУРА
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05.10.2023 00:11 Відповісти
Её придурочная сменщица уже брала за 2 дня Украину

https://www.youtube.com/watch?v=UVpnnVrpG60
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05.10.2023 00:17 Відповісти
Нуда нуда...
- "Єсліби не ото сєло под Харьковом, миби всю НАТУ пабеділі"...
Чули вже...
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05.10.2023 00:20 Відповісти
Діпіли мабуть хочуть мільйонами класти як їх "дедушка сралін"..
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05.10.2023 00:22 Відповісти
российская пропаганда давно уже стала маргинальным посмешищем потерявшим всякую связь с реальностью.
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05.10.2023 00:26 Відповісти
Це все на фоні тої почутої радості з Вашингтону і Держдепу,ну і звичайно надія рашистів на Трампа.
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05.10.2023 00:31 Відповісти
журик - ты уже жмурик
Как вам кацадолбанным занять Украину?
Это будет выглядеть, как заставить *********** сделать в прямом эфире пи-пи стоя
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05.10.2023 00:34 Відповісти
Вау! "***** і 24 млн. корейців". Звучить як назва фільму.
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05.10.2023 00:37 Відповісти
одного ***** даже с его двойняшками, для такого кол-ва верующих, даже на одно ХО не хватит
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05.10.2023 00:46 Відповісти
Що таке "ХО"?
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05.10.2023 00:47 Відповісти
это жаркое из собаки, любимейшее блюдо кореянцев
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05.10.2023 00:59 Відповісти
В Південні Кореї недавно зібралися заборонити поїдання собак. Може вже заборонили. А в Північній схоже всіх собак давно зжерли...
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05.10.2023 01:14 Відповісти
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05.10.2023 02:38 Відповісти
ідіотнішого підараса-чіплялу ніж ви - не бачив...
квартира на паргорбах Київа - тобі і манькі твоєї не треба?
ваших кацапів вже тут понабувало мабуть ваньків з 50...
ти впевнений шо хочеш бути 51м?
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05.10.2023 05:30 Відповісти
Та й зі щурами у Північній Кореї, мабуть, така ж халепа трапилась.
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08.10.2023 02:29 Відповісти
"Хранилище Отходов"...
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05.10.2023 07:24 Відповісти
Як-то кажуть в народі "піздєть нє мєшкі ворочать"
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05.10.2023 01:02 Відповісти
На нього вже навіть Скабєєва дивиться як на дебіла...
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05.10.2023 01:14 Відповісти
щоб ви всі здохли разом з московією мразота рашистська
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05.10.2023 01:25 Відповісти
",,дА Львовадайдьом!,,,"-- дойдете,,,Усі дойдете,,деякі вже дАшлі!,), та будяками попроростали,),,Бо навіть Культурними Рослинами зійти , у вас свинособак, нікуя ні пАлучаєца!,,),,
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05.10.2023 01:47 Відповісти
мертву русню навіть українські миші на відказі гризти - земля перемеле...
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05.10.2023 04:04 Відповісти
Україна дійсно не така велика територією як кацаповка, але попри це ям на всіх кацапів на шляху до ЛЬВОВА має, а ні то й так згниють. АРХ М
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05.10.2023 04:35 Відповісти
Ці Монстр-Шоу на російських каналах тривають уже 15 років. З тим самим колом учасників, з тими самими ведучими та єдиною темою обговорення - Україною. Не змінилося нічого, хіба що раніше обговорювали як в Україні все погано, а сьогодні обговорюють як Україну захопити за 3 дні. Ну, ще й градус шизи став зовсім лютий.
Єдине, що змінилося з довоєнних часів, серед учасників зникла обов'язкова комедійна фігура - "Дєжурнава хахла для бітья і таптанія".
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05.10.2023 05:38 Відповісти
"..взяти Львів", а за щоку не хочуть взяти?
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05.10.2023 05:55 Відповісти
реально больные люди
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05.10.2023 06:11 Відповісти
И опять великий поход испортит сумская тероборона.
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05.10.2023 06:43 Відповісти
Этой ночью беспилотники атаковали Курскую область России: пропал свет
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05.10.2023 06:44 Відповісти
У московитів одна надія - НА ЄРМАКА І ВСЮ ЗЕЛЕНУ КРМАНДУ. Разом з московською церквою в Україні мають надію захопити нас і ЗНИЩИТИ!
Дозволимо?
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05.10.2023 07:15 Відповісти
Пане Трощинський,а звідки ви так безапеляційно знаєте надії кацапів?Наслухались десь в кулуарах біля туалетів росдури?Ніколи в твою примітивну довбешку не приходила теза-боротьба розвідок?І тоді вс розсипається.А якщо Єрмак агент не ФСБ,а ФБР чи ЦРУ?США менше Бен Ладена терпіли,чим якогось там єрмака...
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05.10.2023 09:38 Відповісти
***, які ж кацапи упороті довбойопи - Синьківку 3 місяця штурмують, і ніяк...

Кацапы, вы долбойопы?
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05.10.2023 07:18 Відповісти
а посмоктати це анітрошечки не проблема, смоктуни блд
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05.10.2023 08:28 Відповісти
Большая проблема и у кацапов, и у нас, в том, что у депутатов не требуют справку от психиатров...
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05.10.2023 08:39 Відповісти
Остання надія расєї - крихітна КНДР? Смєхдєржава.
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05.10.2023 09:12 Відповісти
Вот же кацапский гандонище!
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05.10.2023 12:10 Відповісти
Черепаху - в студию!!!
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05.10.2023 14:48 Відповісти
Дойдуть хіба якщо зроблять підкоп через Північну Корею
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06.10.2023 19:39 Відповісти
 
 