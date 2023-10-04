На шоу Скабєєвої пропагандисти розмріялися про захоплення України: "Дойти до Львова - не такая большая проблема". ВIДЕО
На шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої заявили, що Росія нібито "все одно забере" Україну, бо "дійти до Львова – не така велика проблема". Аргументують пропагандисти це тим, що Москві допомагатиме Північна Корея.
Таку заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони, член фракції ЛДПР Алєксєй Журавльов у пропагандистському шоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ.
При цьому заступник голови комітету Держдуми вирішив порівняти Україну із сусідньою Білоруссю.
"Україну ми все одно заберемо. Ну, хто там буде, ну, хто проти нас взагалі? Ще Північна Корея приєднається. Дійти до Львова – не така велика проблема. Ми Білорусь лише за півтора місяці звільнили, ну, і тут те саме. Інше питання, якими жертвами, якими втратами", - сказав російський політик.
Будь ласка, зачекайте...
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та бачили вже - шоу для бурятів...
чому вторглись в Україну - не вірили до останнього що США/ ЕС/НАТО "впишуться..." - думали за 3- дні Київ "впаде"- а пАбедітелей тіпа не судять...
Дурного глузду москалям не позичати - пригадайте лише "феномен Чорнобаївки". Тому вони могли цілком вирішити, що салдати нати проста зассут, і попри застереження перти далі. А тут можливі різні варіанти. "Салдати нати" могли б і покришити кацапів на пазли, а могли й подумати: та ну їх в дупу - он скільки пре тої біомаси, нафіг нам з ними зачіпатися - ще, чого доброго, ті вар'яти ядрьону бімбу жбурнуть...
А якби, приміром, через Балтику кацапня висадилась у Німеччині, то можу припустити, що німці просто усрались би. До війни на початок 2022 року вони готувались десь так, як і наш Боневтік Відважний. Те саме стосується і французів, та й іспанців з португальцями. Тому я й написав, що у орків був цілком реальний шанс дійти до Лісабону.
Крім того. Йдеться не стільки про Штати, скільки про європейських вічно стурбованих і вічно занепокоєних "рожевих поні", котрі [вже вкотре!!!] "несподівано" обісралися з переляку.
Натомість вони усі (і диванні стратеги зі Штатів, і дурнуваті європейські "рожеві поні") хором повчають наших військових, як треба воювати, і - жах який! - наші військові воюють якось не так, як їм би хтілося! Та й наступ іде повільно (без авіації та артилерії, але то - певна річ - дрібниці )!..
Далі, якщо пропустити ненормативну лексику, лишаться тільки знаки пунктуації.
Кінець лекції.
Крапка.
наручники на ручки, кандалы на ножки и ходите парадом по каждому городу Украины!
в честь вашей госдуры в каждом городе будет по параду, и вы там будете на виду, не вру, ПРАВДА!
А ВО ЛЬВОВЕ ПОСЛЕ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ ВАС ЖДЕТ ТАКОЙ ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ...
Як же вони забембали своїми вологими фантазіями, слів нема
міста і села 😠
Будемо вбивати всіх окупантів на своїй землі , рвати на шмаття ,
а свого не віддамо 😡
і забувати про це і снажитися бачити у них щось людяне не слід
думаю ви скоро і до цьoго додумаєтесь...
https://www.youtube.com/watch?v=UVpnnVrpG60
- "Єсліби не ото сєло под Харьковом, миби всю НАТУ пабеділі"...
Чули вже...
Как вам кацадолбанным занять Украину?
Это будет выглядеть, как заставить *********** сделать в прямом эфире пи-пи стоя
квартира на паргорбах Київа - тобі і манькі твоєї не треба?
ваших кацапів вже тут понабувало мабуть ваньків з 50...
ти впевнений шо хочеш бути 51м?
Єдине, що змінилося з довоєнних часів, серед учасників зникла обов'язкова комедійна фігура - "Дєжурнава хахла для бітья і таптанія".
Дозволимо?
Кацапы, вы долбойопы?