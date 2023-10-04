На шоу Скабєєвої пропагандисти розмріялися про захоплення України: "Дойти до Львова - не такая большая проблема". ВIДЕО

На шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої заявили, що Росія нібито "все одно забере" Україну, бо "дійти до Львова – не така велика проблема". Аргументують пропагандисти це тим, що Москві допомагатиме Північна Корея.

Таку заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони, член фракції ЛДПР Алєксєй Журавльов у пропагандистському шоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ.

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При цьому заступник голови комітету Держдуми вирішив порівняти Україну із сусідньою Білоруссю.

"Україну ми все одно заберемо. Ну, хто там буде, ну, хто проти нас взагалі? Ще Північна Корея приєднається. Дійти до Львова – не така велика проблема. Ми Білорусь лише за півтора місяці звільнили, ну, і тут те саме. Інше питання, якими жертвами, якими втратами", - сказав російський політик.

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