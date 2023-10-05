Знищення новітнього російського танка Т-90М "Прорив" поблизу Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Бійці ССО за допомогою дрона знищили новітній російський танк поблизу села Козачі Лагері біля Олешків на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Черговий палаючий російський танк Т-90М "Прорив". Аеробомбери підрозділу ССО в районі Козачих Лагерів виявили та за допомогою дронів ціною сучасного смартфона знищили дороговартісний новітній танк противника, що обстрілював населені пункти правого берега Херсонської області", - зазначає в дописі автор публікації.

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Т-90М - новітня модифікація Т-90, робота над якою була розпочата у 2004 році. Вперше експортна версія цієї модифікації танка під найменуванням Т-90МС була представлена публіці 9 вересня 2011. Основними особливостями модернізації танка стали заміна старої башти на новий бойовий модуль, який оснащується вдосконаленою системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки, новий автомат заряджання і модернізована гармата 2А46М-5, а також дистанційно керована зенітна установка "УДП Т05БВ-1". Встановлено динамічний захист "Релікт" замість "Контакт-5". Згідно з відкритими даними, російським ВПК було зроблено приблизно 100 танків Т-90М "Прорив". Щонайменше три з них були затрофеєні українськими воїнами і перебувають на озброєнні ЗСУ. Не менш, ніж півтора десятка Т-90М "Прорив" було знищено під час бойових дій.

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