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Знищення новітнього російського танка Т-90М "Прорив" поблизу Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Бійці ССО за допомогою дрона знищили новітній російський танк поблизу села Козачі Лагері біля Олешків на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Черговий палаючий російський танк Т-90М "Прорив". Аеробомбери підрозділу ССО в районі Козачих Лагерів виявили та за допомогою дронів ціною сучасного смартфона знищили дороговартісний новітній танк противника, що обстрілював населені пункти правого берега Херсонської області", - зазначає в дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор FPV-дрона добиває пошкоджений новітній російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Т-90М - новітня модифікація Т-90, робота над якою була розпочата у 2004 році. Вперше експортна версія цієї модифікації танка під найменуванням Т-90МС була представлена публіці 9 вересня 2011. Основними особливостями модернізації танка стали заміна старої башти на новий бойовий модуль, який оснащується вдосконаленою системою управління вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки, новий автомат заряджання і модернізована гармата 2А46М-5, а також дистанційно керована зенітна установка "УДП Т05БВ-1". Встановлено динамічний захист "Релікт" замість "Контакт-5". Згідно з відкритими даними, російським ВПК було зроблено приблизно 100 танків Т-90М "Прорив". Щонайменше три з них були затрофеєні українськими воїнами і перебувають на озброєнні ЗСУ. Не менш, ніж півтора десятка Т-90М "Прорив" було знищено під час бойових дій.

Дивіться також: Новий російський танк Т-90М "Прорив" знищений внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7322) ССО (520) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+9
Услиша англійскій язик рашисти будут арать что танк разбамбіла ната...
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05.10.2023 10:26
+7
Дроны сбросили взрывчатку на две подстанции в Курской области РФ - соцсети
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05.10.2023 10:57
+4
я розумію-а рашистам всьо равно патамуша вакруг ніх адні врагі каториє хатят захватіть ачковиє сральнікі на рабсєє...
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05.10.2023 10:34
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Услиша англійскій язик рашисти будут арать что танк разбамбіла ната...
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05.10.2023 10:26 Відповісти
то навігатор
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05.10.2023 10:30 Відповісти
я розумію-а рашистам всьо равно патамуша вакруг ніх адні врагі каториє хатят захватіть ачковиє сральнікі на рабсєє...
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05.10.2023 10:34 Відповісти
Хірургічна операція на мавп'ячому гіпофізі.
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05.10.2023 10:36 Відповісти
За сутки россияне потеряли 38 единиц бронетехники и 580 человек убитыми
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05.10.2023 10:55 Відповісти
Дроны сбросили взрывчатку на две подстанции в Курской области РФ - соцсети
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05.10.2023 10:57 Відповісти
В кацапстанє був "прорив", в Україні просто "ВЗРИВ"...
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05.10.2023 11:04 Відповісти
то дійсно був т-90? хотілось би безумовно, але розпізнати на відео не можливо. А просто вірити не виходить більше.....
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05.10.2023 11:14 Відповісти
Наши военные разбираются в танках
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05.10.2023 11:18 Відповісти
был прорыв ,а получился порыв
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05.10.2023 11:19 Відповісти
Знищення новітнього російського танка Т-90М "Прорив" Джерело:
Шановна редакціє ! Допоки цей танк буде "новітнім"??
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05.10.2023 15:47 Відповісти
 
 