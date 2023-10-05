Бійці підрозділу "Булава" знищили САУ у тилу ворога FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "Булава" спільно з аеророзвідкою 3-го батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" самохідну артустановку ворога.

На кадрах, знятих аеророзвідкою, ви можете бачити, як окупанти розбігаються від дронів та наслідки детонації боєкомплекту. Не будемо розкривати відстань, на яку залетіли наші дрони, лише додамо, що САУ не працюють на передньому краї фронту.

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