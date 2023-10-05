Бійці підрозділу "Булава" знищили САУ у тилу ворога FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО
Бійці підрозділу "Булава" спільно з аеророзвідкою 3-го батальйону окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" самохідну артустановку ворога.
На кадрах, знятих аеророзвідкою, ви можете бачити, як окупанти розбігаються від дронів та наслідки детонації боєкомплекту. Не будемо розкривати відстань, на яку залетіли наші дрони, лише додамо, що САУ не працюють на передньому краї фронту.
Дрони були виготовлені за кошти спільноти Цензор.НЕТ та Юрія Бутусова. Долучайтеся до збору на нову партію Диких Шершнів для цього надзвичайно результативного підрозділу:
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Якщо хтось не розуміє, що бачить (окрім "дрони влучили в САУ"), то є всі або декілька з наступних речей:
1. На великій дільниці фронту відсутні (або фрагментовані) засоби РЕР кацапів (не виявили 3 дрони).
2. На великій дільниці фронту відсутні (або критично недостатні) засоби РЕБ кацапів (не задавили 3 різних електронних канали керування, причому всі три - ТОВСТІ - відеопотік, це товстий канал);
3. На великій дільниці фронту відсутні засоби ППО кацапів (не збили дрон аеророзвідки);
4. На великій дільниці фронту відсутній зв'язок та злагодження між піхотою, РЕР, РЕБ та ППО в кацапів.
Оце і є результат заходів з "розм'якшення" оборони супротивника: ніби в них і багато заліза ще, але користуватись системно цим залізом їм з кожним днем все важче і важче, а значить цілі для "диких шершнів" знаходяться і вражаються - все легше і легше.
Інфа пройшла що тільки за вересень ЗСУ "намолотили близько 900! різної артилерії русні.
Таким темпом скоро русня потягне на фронт "сЦарь-пушку"