Нацгвардійці знищили ворожу САУ 2С7 "Піон" за допомогою РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника

Нацгвардійці ударом РСЗВ "HIMARS" знищили російську САУ 2С7 "Піон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Нацгвардійці 3 бригади оперативного призначення щотижня продовжують знищувати наступальний і оборонний потенціал ворога. 03.10.2023, близько 11:00 підрозділом аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення "Спартан" було встановлено місцеположення ворожої САУ 2С7 "Піон". В результаті корегування і наданих цілевказівок, Силами оборони було нанесено вогневе ураження по цілі з допомогою артилерійської системи "HIMARS", внаслідок удару самохідну артилерійську установку противника було знищено", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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За інформацією Генерального штабу Збройних сил України з 24.02.2022 по 05.10.2023 окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України 6643 одиниць артилерійських систем.

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