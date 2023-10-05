Нацгвардійці знищили ворожу САУ 2С7 "Піон" за допомогою РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника
Нацгвардійці ударом РСЗВ "HIMARS" знищили російську САУ 2С7 "Піон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
"Нацгвардійці 3 бригади оперативного призначення щотижня продовжують знищувати наступальний і оборонний потенціал ворога. 03.10.2023, близько 11:00 підрозділом аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення "Спартан" було встановлено місцеположення ворожої САУ 2С7 "Піон". В результаті корегування і наданих цілевказівок, Силами оборони було нанесено вогневе ураження по цілі з допомогою артилерійської системи "HIMARS", внаслідок удару самохідну артилерійську установку противника було знищено", - пишуть бійці в коментарі до відео.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України з 24.02.2022 по 05.10.2023 окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України 6643 одиниць артилерійських систем.
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але є різні нацгвардійці - є ті шо кацапню нищять, а є ті які нас всіх переодягнуть в світера і палками з нас електроенергію добувати будуть - і тут головне не плутати...
Не унывайте...
Пусть вечно снятся сны
И на "пионе" вы летайте...
И горит рашисткий "Пион"