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Нацгвардійці знищили ворожу САУ 2С7 "Піон" за допомогою РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника

Нацгвардійці ударом РСЗВ "HIMARS" знищили російську САУ 2С7 "Піон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Нацгвардійці 3 бригади оперативного призначення щотижня продовжують знищувати наступальний і оборонний потенціал ворога. 03.10.2023, близько 11:00 підрозділом аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення "Спартан" було встановлено місцеположення ворожої САУ 2С7 "Піон". В результаті корегування і наданих цілевказівок, Силами оборони було нанесено вогневе ураження по цілі з допомогою артилерійської системи "HIMARS", внаслідок удару самохідну артилерійську установку противника було знищено", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці виявили та знищили російську САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України з 24.02.2022 по 05.10.2023 окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України 6643 одиниць артилерійських систем.

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Автор: 

знищення (7322) САУ (228) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+13
Гарно заховався, молодець. Загиблим - здоровʼя і гарного настрою.
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05.10.2023 12:07
+6
Дуже дякую вам, хлопці. Найприємнішій подарунок мені на день народження.
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05.10.2023 12:11
+4
One shot one hit! Nice!
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05.10.2023 12:15
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Скоро і американців навчимо.. а як f16 дадуть, покажемо усім на що здатна ця пташка..
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05.10.2023 12:01 Відповісти
Гарно заховався, молодець. Загиблим - здоровʼя і гарного настрою.
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05.10.2023 12:07 Відповісти
Дуже дякую вам, хлопці. Найприємнішій подарунок мені на день народження.
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05.10.2023 12:11 Відповісти
Вітаю,але не спішіть робити висновки,ще не вечір!
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05.10.2023 12:44 Відповісти
Я все ж таки впевнений, що день народження вже пройшов.
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05.10.2023 14:08 Відповісти
я ж "вангував",не спішіть-"Піон" добре,проте "Акація"з камазом і купою кацапоорків просто феєрично!
https://censor.net/ua/video_news/3447630/************************************************************************************************
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05.10.2023 19:22 Відповісти
One shot one hit! Nice!
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05.10.2023 12:15 Відповісти
Думали сховались, тварі...
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05.10.2023 12:32 Відповісти
дяка величезна..
але є різні нацгвардійці - є ті шо кацапню нищять, а є ті які нас всіх переодягнуть в світера і палками з нас електроенергію добувати будуть - і тут головне не плутати...
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05.10.2023 12:38 Відповісти
Не унывайте, пацаны
Не унывайте...
Пусть вечно снятся сны
И на "пионе" вы летайте...
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05.10.2023 12:38 Відповісти
Прилетел укрошпион
И горит рашисткий "Пион"
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05.10.2023 13:00 Відповісти
"2С7 - самая мощная дальнобойная полевая пушка и самая крупная из серийных бронированных машин в мире.
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05.10.2023 13:23 Відповісти
 
 