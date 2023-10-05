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Прильот снаряду GMLRS по ворожій САУ "Акація", піхотинцях та вантажівці з боєприпасами. ВIДЕО

Українські артилеристи на запорізькому напрямку вразили американським високоточним снарядом GMLRS російську САУ "Акація", групу піхотинців та КамАЗ із боєприпасами, які зосередилися в одному місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах

"#бейший прильот GMLRS по САУ "Акація" разом з піхотою та КАМАЗом, який перевозив БК", - пише у коментарі автор публікації.

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GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм для РСЗВ. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

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Автор: 

зброя (7472) США (23032) Запорізька область (3639)


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Топ коментарі
+33
Ефектно та ефективно:
САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
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05.10.2023 13:57
+29
Этот ролик , сейчас , выходит на первое место "в борьбе" - " За лучшие спецэффекты " и " За роль - второго плана ".
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05.10.2023 14:21
+16
гарна бавовна
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05.10.2023 13:55
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гарна бавовна
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05.10.2023 13:55 Відповісти
Другий бабах взагалі зочотний.
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05.10.2023 14:50 Відповісти
Ефектно та ефективно:
САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
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05.10.2023 13:57 Відповісти
им гуртом не страшно было....не успели испугаться
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05.10.2023 14:24 Відповісти
Той, що після першого вибуху додумався бігти у бік ураження - трохи встиг... до жовтих штанів, а може і до коричневих - але йому вже все одно.
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05.10.2023 14:49 Відповісти
Ну - чого ж! Один навіть устиг здивуваться та зацікавиться: "А что это такое бамкнуло? И пачыму КамАЗ поперек дароги развер......... ?" (підходив після удару ракети, справа, по дорозі)
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05.10.2023 15:18 Відповісти
🥳
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05.10.2023 13:57 Відповісти
топовий приліт, АвтоВАЗ буде задоволений
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05.10.2023 13:59 Відповісти
Добряче GMLRSнули)
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05.10.2023 14:03 Відповісти
Перевага Заходу перед росією та іншими її сателітами - високоточна зброя.
Недоліки Заходу в тому, що зброї цієї мало, а готовність її застосовувати - нижче плінтуса.
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05.10.2023 14:03 Відповісти
Цікаво, кацапчик на 0:16-0:19 вирішив стати героєм чи поритися в кишенях братішкі? Сподіваюсь, його теж непогано накрило.
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05.10.2023 14:04 Відповісти
Чудова психотерапія.
а ще краще, коли таргани один одного вбивають
https://sprotyv.info/news/vijskovij-rf-iz-pskovskoї-diviziї-rozstrilyav-spivsluzhbovcziv-z-avtomata-ta-vtik-z-chastini/
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05.10.2023 14:06 Відповісти
Той праворуч таки встиг пробігти на вибух БК ))
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05.10.2023 14:10 Відповісти
Этот ролик , сейчас , выходит на первое место "в борьбе" - " За лучшие спецэффекты " и " За роль - второго плана ".
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05.10.2023 14:21 Відповісти
эти только приехали и не успели ничего сделать, а злые биндеровцы их сразу убили.
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05.10.2023 14:21 Відповісти
эти только приехали и не успели ничего сделать, а уже хорошие руZьке.
Прям по алкодимону - одномоментный процесс очеловечивания.
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05.10.2023 14:57 Відповісти
гашиш якши
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05.10.2023 14:39 Відповісти
Ну шо сказать? Красота однако...
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05.10.2023 14:51 Відповісти
Если бы они все так кучно собирались - цены б им не было.
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05.10.2023 14:54 Відповісти
Красиво. Там один в конце не успел до тусовки добежать.
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05.10.2023 14:55 Відповісти
таки успел
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05.10.2023 14:58 Відповісти
Якщо буде так прилітати, то хуьло скасує паради на червоній площі
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05.10.2023 15:09 Відповісти
Гарнюньо! (с)
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05.10.2023 15:21 Відповісти
фєєрічно
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05.10.2023 15:22 Відповісти
Яка краса!!!
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05.10.2023 15:30 Відповісти
Заждались вас тварей ждать..
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05.10.2023 15:34 Відповісти
От вміють кацапи горіти і вміють красиво горіти. Таланти
На біс.
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05.10.2023 15:47 Відповісти
Вечером они уже не увидят : "Спокойной ночи малыши"
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05.10.2023 15:48 Відповісти
Це бінго з джекпотом-виконавцям респект...
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05.10.2023 16:26 Відповісти
Лесять негритят пішли гуляти ...
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Шайгу,гирасимоф,давай исче ***********..
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05.10.2023 17:25 Відповісти
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа слово."
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05.10.2023 19:45 Відповісти
черговий доказ того що би робило НАТО із кацапнею....слава/подяка ЗСУ!
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05.10.2023 22:26 Відповісти
Це мабуть найкраще кіно про заготівлю руснявого шалика за останній тиждень або два. Сподіваюсь воно не буде довго триматися в топі а поступиться ще кращому.
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05.10.2023 23:05 Відповісти
 
 