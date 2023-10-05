Прильот снаряду GMLRS по ворожій САУ "Акація", піхотинцях та вантажівці з боєприпасами. ВIДЕО

Українські артилеристи на запорізькому напрямку вразили американським високоточним снарядом GMLRS російську САУ "Акація", групу піхотинців та КамАЗ із боєприпасами, які зосередилися в одному місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"#бейший прильот GMLRS по САУ "Акація" разом з піхотою та КАМАЗом, який перевозив БК", - пише у коментарі автор публікації.

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GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм для РСЗВ. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

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