Прильот снаряду GMLRS по ворожій САУ "Акація", піхотинцях та вантажівці з боєприпасами. ВIДЕО
Українські артилеристи на запорізькому напрямку вразили американським високоточним снарядом GMLRS російську САУ "Акація", групу піхотинців та КамАЗ із боєприпасами, які зосередилися в одному місці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"#бейший прильот GMLRS по САУ "Акація" разом з піхотою та КАМАЗом, який перевозив БК", - пише у коментарі автор публікації.
GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм для РСЗВ. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.
Топ коментарі
+33 Яр Холодний
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САУ чекала підзарядки БК
Камаз привіз БК
Особовий склад прийшов допомагать розвантажувать та закладать в САУ
Накрило всіх разом
Недоліки Заходу в тому, що зброї цієї мало, а готовність її застосовувати - нижче плінтуса.
а ще краще, коли таргани один одного вбивають
https://sprotyv.info/news/vijskovij-rf-iz-pskovskoї-diviziї-rozstrilyav-spivsluzhbovcziv-z-avtomata-ta-vtik-z-chastini/
Прям по алкодимону - одномоментный процесс очеловечивания.
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