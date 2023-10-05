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Німецька Rheinmetall передала Україні партію комплексів "SurveilSpire" для розвідки та боротьби з дронами. ВIДЕО

Німецька компанія Rheinmetall передала Силам оборони нову партію комплексів "SurveilSpire", які призначені для розвідки та боротьби з дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кількість нових комплексів не називається. Rheinmetall вже бере участь у кількох проєктах на підтримку України.

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 SurvеilSpire - система захисту безпілотників, яка призначена для розвідки та боротьби з дронами. До складу систем розвідки входить спостережена вежа з камерою денного та нічного бачення, автопілотовані міні-дрони та система управління. Транспортні засоби також включені. Системи використовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Для розгортання системи потрібно лише три людини. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurvеilSpire збільшити тривалість роботи. Система також застосовує безпілотники-розвідники на автопілоті, які можуть проводити патрулюванні польоти. Отриману інформацію опрацьовують за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

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Німеччина (7379) зброя (7472) Rheinmetall (120)


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прикольна штукенція...обкатають, допрацюють і запустять в "серію"
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05.10.2023 14:22 Відповісти
крута штука...
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05.10.2023 14:23 Відповісти
Внимательно почитал о этой системе. И не понял главного. Чем именно сбивать дроны. Это система обнаружения, но помимо этого дрон надо чем-то нейтрализовать.
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05.10.2023 14:52 Відповісти
Она не предназначена для уничтожения дронов. Это мобильная, интегральная система разведки и целеуказания для охраняемых периметров. Может автономно собирать и передавать развединформацию про обстановку в охраняемом периметре удаленным операторам через интернет.
https://www.dw.com/uk/novi-oci-dla-zsu-ak-pracuut-novi-rozviduvalni-kompleksi-surveilspire-25092023/video-66899691
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05.10.2023 15:26 Відповісти
Ну так а дальше что? Напоминает измерение площади участка сколько нужно копать, без участия в этом, трактора или землекопа.
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05.10.2023 15:34 Відповісти
В новостях сейчас сказали что "Вагнер" заключил в 2022 году соглашение с Китаем по использованию двух их спутников для разведки и ведения наблюдения за территорией Украины, спутниковые снимки которых они использовали во время захвата украинских населенных пунктов.

А, вроде, и Украина в 2022 году тоже приобрела у одной фирмы разведывательный спутник, интересно, он сейчас ещё работает?
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05.10.2023 15:44 Відповісти
 
 