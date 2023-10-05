Німецька Rheinmetall передала Україні партію комплексів "SurveilSpire" для розвідки та боротьби з дронами. ВIДЕО

Німецька компанія Rheinmetall передала Силам оборони нову партію комплексів "SurveilSpire", які призначені для розвідки та боротьби з дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кількість нових комплексів не називається. Rheinmetall вже бере участь у кількох проєктах на підтримку України.

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SurvеilSpire - система захисту безпілотників, яка призначена для розвідки та боротьби з дронами. До складу систем розвідки входить спостережена вежа з камерою денного та нічного бачення, автопілотовані міні-дрони та система управління. Транспортні засоби також включені. Системи використовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Для розгортання системи потрібно лише три людини. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurvеilSpire збільшити тривалість роботи. Система також застосовує безпілотники-розвідники на автопілоті, які можуть проводити патрулюванні польоти. Отриману інформацію опрацьовують за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

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