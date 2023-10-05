"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва, - соцмережі. ВIДЕО
Народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця Києві. Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки кол-центру.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.
"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити вдвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити", - розповів хлопець.
У мережі також було опубліковано кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як Дмитрук б'є хлопця.
На місце викликали поліцію, потерпілому надали медичну допомогу.
У коментарі "Новини Live" Дмитрук розповів: "Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео".
За словами Дмитрука, хлопець - підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він, нібито, намагався спровокувати народних депутатів.
"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", - сказав "слуга народу".
Також він заявив, що у руках хлопця був ніж, з яким він почав бігти на нардепа.
"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж. ... Ми написали (заяву. - Ред.) щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", - додав Дмитрук.
Нардеп Олександр Куницький також прокоментував інцидент та оприлюднив відео.
За словами парламентаря, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського колл-центру та намагався під час конфлікту забрати у Куницького телефон.
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одній спробі куди лізти повідстрелювать трохи цю падлу. Як диверсантів.
От би амбалика в штурмовики взяли -- може б бослужив батьківщині...
Ніхто, анічогісенько, не знає… Втікають 50 осіб, майже з взводи військовозобов'язаних!!! Резніков з Стефанчуком, нервово курять в стороні від ВРУ!
До речі, хто ше не здогадується. На останній асамблеї оон буратінка проміняв захист Країни від кацапні на "боротьбу з кліматом". Ну, і ленд-ліз йому як не був потрібен, так не потрібен і зара та й на майбутнє...
Питання до усіх нас: що ще потрібно вчинити буратінкові, аби ми вже нарешті не сумнівалися у тому, на кого "працює" цей казковий персонаж та його чарівна команда?