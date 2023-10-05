"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва, - соцмережі. ВIДЕО

Народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця Києві. Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки кол-центру.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити вдвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити", - розповів хлопець.

У мережі також було опубліковано кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як Дмитрук б'є хлопця.

На місце викликали поліцію, потерпілому надали медичну допомогу.

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У коментарі "Новини Live" Дмитрук розповів: "Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео".

За словами Дмитрука, хлопець - підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він, нібито, намагався спровокувати народних депутатів.

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", - сказав "слуга народу".

Також він заявив, що у руках хлопця був ніж, з яким він почав бігти на нардепа.

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж. ... Ми написали (заяву. - Ред.) щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", - додав Дмитрук.

Нардеп Олександр Куницький також прокоментував інцидент та оприлюднив відео.

За словами парламентаря, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського колл-центру та намагався під час конфлікту забрати у Куницького телефон.

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