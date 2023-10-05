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"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва, - соцмережі. ВIДЕО

Народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця Києві. Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки кол-центру.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити вдвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити", - розповів хлопець.

У мережі також було опубліковано кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як Дмитрук б'є хлопця.

На місце викликали поліцію, потерпілому надали медичну допомогу.

Читайте: Глава патрульних Жуков розшукує "слуг народу" Бужанського і Куницького: "Русня іде. Треба руки і характер. Ну і якраз х#й вайнє покажем". ФОТО

У коментарі "Новини Live" Дмитрук розповів: "Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео".

За словами Дмитрука, хлопець - підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він, нібито, намагався спровокувати народних депутатів. 

"Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати", - сказав "слуга народу".

Також він заявив, що у руках хлопця був ніж, з яким він почав бігти на нардепа.

"Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж. ... Ми написали (заяву. - Ред.) щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли", - додав Дмитрук.

Нардеп Олександр Куницький також прокоментував інцидент та оприлюднив відео.

За словами парламентаря, чоловік, який заявляє про своє побиття, є співробітником шахрайського колл-центру та намагався під час конфлікту забрати у Куницького телефон. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство, - ЗМІ

Автор: 

побиття (939) Київ (19528) Куницький Олександр (50) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+57
Це вже Сомалі, чи ще ні? Чому нардепи не викликали поліцію? А де був коля тищенко?
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05.10.2023 15:05
+48
Дегенерат з РПЦ, бородатий стероїдний уйобок Дмитрук - істота, зовні подібна до людини, з інтелектом равлика.

Куніцький - хитровиїбаний жидяра, крадій, корупціонер.

І обидва - слуги урода. Який збіг!
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05.10.2023 15:16
+39
З Вікіпедії: 2 травня 2021 року Дмитрук взяв участь у фільмі проросійського пропагандиста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі

В принципі, моє питання вище риторичне. Типовий "слуга народу"
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05.10.2023 15:17
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Зелене бидло
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05.10.2023 17:48 Відповісти
ЗеБандити у законі!
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05.10.2023 17:50 Відповісти
Куницький (псевдо "Саньок") зробив політичну і бізнесову кар"єру викриваючи корупцію в міліціі,потім в поліції в основному серед гаїшників.Є кілька роликів з Їзраєлю,де він на чистєйшому івриті сперечається з їхніми копами.В Їзраєлі в нього не пішло,там не наші пузаті гайці,там йому швидко відбили охоту спорити.Але все це зробило його відомим і привело в Раду.Зараз би методи тієї "боротьби" мали б помінятись,нардеп все-таки...Бачиш злочин - повідом правоохоронні органи,ті вже в розробку,операція і так далі.Але ж ні,він по старинці,взявши як фізичну підтримку того довбака Дмитрука пішов знімати ролик про свою боротьбу зі злодіями.Ось так у нас є,популізм біжить попереду корупціі,тому корупція і чується в безпеці...
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05.10.2023 17:57 Відповісти
А мені чрмусь здалось шо ці поважні депутати тупо приїхали до цього колл-центру пропонувати свою "кришу", а цей хлопчик-тітушка вирішив зафільмувати цей вчинок для свого кервництва (можливо для колі-катлети), а інші "колядники" з кол-центру, про всяк випадок вирішили розбігтися
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05.10.2023 18:25 Відповісти
Менше з тим, огидні будь-які з цих варіантів, а версія парламентарів своєю "простотою" ... бентежить , чи що... Бентежить, звісно, те , ким ці парламентарі вважають читачів і слухачів їхніх пояснень.
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06.10.2023 19:57 Відповісти
Куницкий все-таки крыса вонючая, скунс. Интересно, как бы он прыгал на того парня, если бы у него за спиной не находился тупой бык?
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05.10.2023 18:00 Відповісти
Прыгал бы все равно, держа в зубах удостоверение депутата Верховной рады.
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05.11.2024 17:46 Відповісти
отак некрасиво вийшло, що на відео він не особо до них біг, а скоріш навпаки. Прямо тенет у реальному житті! Нардепи вважають, що це він б'є їх мордою по кулакам!
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05.10.2023 18:05 Відповісти
А кулаком в пику це тепер називається пред'ява посвідчення. Треба запам'ятати прецедент від законотворців і як попросять пред'явити посвідчення особи ... та без проблем.
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05.10.2023 21:23 Відповісти
Хозяева жизни! А фули!
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05.10.2023 18:27 Відповісти
Що вони за ф**ня, ці придурки зелені. Які перевірки. Вони що, правоохоронні органи, чи якого біса лазать? Потрібно просто при ще
одній спробі куди лізти повідстрелювать трохи цю падлу. Як диверсантів.
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05.10.2023 18:28 Відповісти
Ці два підорка, коротун та амбал, то в правоохоронних органах вже працюють???
От би амбалика в штурмовики взяли -- може б бослужив батьківщині...
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05.10.2023 18:45 Відповісти
Чому два народних депутати здійснюють перевірку. Верховна Рада України законодавчій орган. Перевірки мають здійснюватися контролюючими органами. Щахрайский кол центр буде тоді, коли його буде визнано судом як щахрайский. До того часу, припущення народних депутатів має бути передано до правоохоронних органів, а вони мають Право здійснювати парламентський контроль, шляхом скерування запитів нардепа. А ніяк не бити людину. Друге, ці двоє панів відомі своїми відео в мережі. Я рахую пан Куніцьций мав очолити патрульну поліцію для підняття рівня її кваліфікації.
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05.10.2023 18:56 Відповісти
Оце дав бог "луг народу"...Гамселять народ,аж піря летить.
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05.10.2023 18:59 Відповісти
Пам'ятаєте, як місяць тому в Дніпрі коп застрелив п'яного покидька? Тоді десятки ботів кричали "Неважливо, що вбитий був покидьком, а важливо, чи порушив коп закон". Зараз коп під слідством і буде суд... А де тепер ті крикуни-боти? Чому вони не кричать, що Дмитрук порушив закон і повинен сісти на кілька років? Тобто, якщо ти "Слуга народу", то тобі дозволено все? А до речі, чьому тим ватним українофобом Дмитруком не цікавиться СБУ?
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05.10.2023 19:18 Відповісти
А коли Вам за такі чудові букви за куницького зламати ніс та заявити, що Ви тримали ніж у руці, коли писали ті букви ?
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05.10.2023 19:52 Відповісти
тикай мамці у цицьку, школото
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05.10.2023 21:39 Відповісти
За кол-центром, ДИВНО СТОЯТЬ СІРІ ТІНІ!!
Ніхто, анічогісенько, не знає… Втікають 50 осіб, майже з взводи військовозобов'язаних!!! Резніков з Стефанчуком, нервово курять в стороні від ВРУ!
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05.10.2023 19:36 Відповісти
В нормальній країні такі "депутати" мають скласти мандати
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05.10.2023 20:09 Відповісти
В нормальній країні люди на майдан виходять та зносять владу найух, а не рахують зашквари владні! Одна тисяча зашкварів... дві тисячі... п'ять!
До речі, хто ше не здогадується. На останній асамблеї оон буратінка проміняв захист Країни від кацапні на "боротьбу з кліматом". Ну, і ленд-ліз йому як не був потрібен, так не потрібен і зара та й на майбутнє...
Питання до усіх нас: що ще потрібно вчинити буратінкові, аби ми вже нарешті не сумнівалися у тому, на кого "працює" цей казковий персонаж та його чарівна команда?
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05.10.2023 21:39 Відповісти
Дмитрук - у__убок лаптеногий, его давно пора помножить на ноль...
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05.10.2023 22:04 Відповісти
Почітайте про Куницького в Вікіпедії, на цьому покидьку клейма ніде ставить: людина Коломойського, протеже Дубінського, абсолютно пророссійський, причьому дуже агресивний і зробив дуже багато для дискридитації ЗСУ. Незрозуміло, чому він досі не зацікавив СБУ
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05.10.2023 22:46 Відповісти
Хотіли теж на процент поставити кол-центр,як Кіля Каклєта.
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05.10.2023 23:01 Відповісти
Куніцкій зняв відосик і навіть не думав, що попали дуетом в анал історії партії зеленого г...... Чистий кримінал. Боюсь випередити події, але це вони підрядились охороняти колцентр від колі котлети, а потерпілого прийняли за розвідника від колі. А Сашко Дубінський ох буде ізгалятись над куніцькім. Марлізон в студію.
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06.10.2023 00:07 Відповісти
Чтоб понимать всю абсурдность ситуации нужно представить себе сенаторов США которые в костюмах человека- паука борятся с преступностью на улицах, хотя там и президенты детские садики не открывают. Печально
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06.10.2023 06:12 Відповісти
два зелених гандона прийшли отжимать ,,кол центр,, або ,,порешать,, по ,,хорошему,, то есть обложить данью , если бы пришло набу или сбу или полиция вместе с ,,нардепами,, то это выглядело бы как проверка , а так это просто ,,решалово ,, в пользу квартала 95 ---- две зеленые крысы пришли к крысам не зеленым
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06.10.2023 06:41 Відповісти
Це якийсь пи*дець, слуги побили хазяїна. А ще смішніше якщо цей хазяїн голосував зв них.
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06.10.2023 08:28 Відповісти
Дмитрук бреше, на відео чітко видно що саме Дмитрук напав й почав поводитись агресивно.
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06.10.2023 12:06 Відповісти
Два проросійських уйобка тільки один православний, а другий маланєц.
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06.10.2023 12:49 Відповісти
на фронт обох цих підарів зелених!
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06.10.2023 22:49 Відповісти
Вручити повістки цим двум ушльопкам, та на передову в штурмовий загін. Нехай з руснею в рукопашну сходять.
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08.10.2023 13:51 Відповісти
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