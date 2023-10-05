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4 місяці наступу на півдні. Ситуація на фронті, аналіз, висновки. | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами. Ефір буде присвячено аналізу ситуації на фронті, зокрема тому, як триває наступ на півдні.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться: Денацифікація 205-ї бригади ЗС РФ зведеним загоном СБУ Криму та Силами оборони України. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) контрнаступ на Півдні (345)


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Деяких командирів не до посадки треба запросити, а до гілляки.
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05.10.2023 22:38 Відповісти
Чудовий аналіз подій, дякую. В інших джерелах немає навіть натяку на системний аналіз та прогнози. А краще робити такі огляди раз на місяць, щоб на них збиралась аудиторія.
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06.10.2023 02:56 Відповісти
Дякую, пане Юрію. Подивився відео ще вчора на Ютьюбі. Найбільш професійний і чесний аналіз з усього, що я чув та читав. Зрозумілий не лише стан справ, а й причини саме такої картини.
Мушу констатувати, що розбещуваний вплив офісу єрмака псує і військове керівництво, а не лише Міноборони, уряд, Верховну Раду, правоохоронні органи та спецслужби.
Утім, важко було сподіватися, що зе-отрута військових не зачепить.
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06.10.2023 14:37 Відповісти
 
 