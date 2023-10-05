4 місяці наступу на півдні. Ситуація на фронті, аналіз, висновки. | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами. Ефір буде присвячено аналізу ситуації на фронті, зокрема тому, як триває наступ на півдні.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
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Мушу констатувати, що розбещуваний вплив офісу єрмака псує і військове керівництво, а не лише Міноборони, уряд, Верховну Раду, правоохоронні органи та спецслужби.
Утім, важко було сподіватися, що зе-отрута військових не зачепить.