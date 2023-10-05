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Новини Відео Війна
26 014 28

Окупант на мить визирнув із-за рогу і отримав кулю в голову. ВIДЕО

Український снайпер ліквідував російського окупанта, який на мить виглянув із-рогу будівлі, щоб розглянути обстановку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського снайпера опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пташеня перепілки прийшло на позицію українських снайперів під час бою з окупантами: "У нас тут кури лупляться! Курча прибігло!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) снайпери (358)


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Топ коментарі
+33
Рашист прішол увідєл і падох...
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05.10.2023 16:34
+18
Чьота в галаве закружилась )))
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05.10.2023 16:36
+18
мені подобається ця колективна гра в Doom.
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05.10.2023 16:38
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Везунчик..
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Не дуже,,), -- ось буряту сьогодні свезло так свезло,), так радісно корчився, згадуючи Алєнєй,),
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05.10.2023 17:11 Відповісти
Деее?! Я теж хочу подивитися! У якості снодійного...
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05.10.2023 22:25 Відповісти
Рашист прішол увідєл і падох...
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05.10.2023 16:34 Відповісти
Чьота в галаве закружилась )))
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05.10.2023 16:36 Відповісти
В макітрі знайдено новий пристрій ...
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05.10.2023 17:08 Відповісти
мементоморе
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05.10.2023 16:36 Відповісти
Моментально... в море...
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05.10.2023 16:39 Відповісти
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05.10.2023 18:48 Відповісти
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05.10.2023 16:37 Відповісти
мені подобається ця колективна гра в Doom.
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05.10.2023 16:38 Відповісти
засмотрэлся...
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05.10.2023 16:41 Відповісти
Побачив х@й в білки?
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05.10.2023 16:43 Відповісти
В чому радість, какЦап приліг відпочити.
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05.10.2023 16:45 Відповісти
такий собі каламбурчик парашник підчипив "виглянув з-за рогу й отримав кулю між роги" ))
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05.10.2023 16:46 Відповісти
а дуже любопитним завжди прилітає
кругом, не лиш на війні
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05.10.2023 16:53 Відповісти
Як у Ремарка, кращий засіб від депресії - подивитись як працюють снайпери.
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05.10.2023 16:57 Відповісти
засіб від головної болі-куля
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05.10.2023 17:07 Відповісти
наступний...
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05.10.2023 17:06 Відповісти
Любопытной Варваре нос оторвали.
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05.10.2023 17:13 Відповісти
...голову *********.
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05.10.2023 19:35 Відповісти
"разрьівная!" падумал штирлиц
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05.10.2023 17:19 Відповісти
тоді вже не подумав, а поразкинув мізками
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05.10.2023 17:30 Відповісти
все ж таки їх шість
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05.10.2023 17:26 Відповісти
******* відео, називається здогадайся сам.
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05.10.2023 19:46 Відповісти
Засматрелся Ваня
Ваня сразу сдох...
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05.10.2023 19:48 Відповісти
мокша визернув - а там медуза горгона
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05.10.2023 19:55 Відповісти
Любопитной Варварє ****** разорвало.
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05.10.2023 20:38 Відповісти
 
 