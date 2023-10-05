Окупант на мить визирнув із-за рогу і отримав кулю в голову. ВIДЕО
Український снайпер ліквідував російського окупанта, який на мить виглянув із-рогу будівлі, щоб розглянути обстановку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського снайпера опублікований у соцмережах.
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