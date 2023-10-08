Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян в Ізраїлі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 жовтня звернувся із традиційним відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Українськи президент зазначив: "Сьогодні говорив з Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем’єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони й безпеки Ізраїлю.
Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким.
Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.
Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки.
Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.
Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.
Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.
Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати. Допомагати.
"Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. Саме це. Допомагати.
Слава всім, хто бореться і працює заради нашої держави! Слава нашому міцному народу України! І дякую всім, хто допомагає долати терор!", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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@SergAlbertich
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https://twitter.com/SergAlbertich/status/1711068785904402539 1 ч
Израильская военнослужащая удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу По её словам, она служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно в секторе Газа. И в конце у неё очень интересный вывод... или вопрос..
https://twitter.com/i/status/1711068785904402539
Шаттли в сектор газа...
Ну і хруст францусской булкі канєшноже. Как тут бєз нєво...
Московські куратори завчасно попередили.
Розклад ролей у політборделі Зевлади -
Єрмак ,секретар офісу виконавців ролі ПРезидента України, виконує роль Президента у практичних завданнях, виконує роль міністра закордонних справ, іноді даючи слово своєму помічникові Кулебі.
Зеленський - виконує роль президента України на міжнародних зустрічах, в Україні та поза нею, а також працює прессекретарем себе та Єрмака , іноді ділячись з Єрмаком обовʼязками прессекретаря .
Увесь гадюшник Офісу під сценарною з Кремля назвою " ОПУ" для виконання ролей ДВОГОЛОВОГО Президента України - ПРедставницький центр ********** в Україні .
Верховна Рада - виконує роль представницького органу демократично вибраної влади народу , другого за занченнням у бувшій парламентсько-Президентській Україні , в котрій влада захоплена двоголовим ПРезидентом , узурпатором законотворчості та вільної роботи обраних народом парламентарів від опозиції .ПРоЗЕвладні парламентарі , котрі вже давно просрали свою більшість, безкоаліційно злигалися з агентами ***** для сумісних голосувань .
СТЕФАНЧУК та два його помічника на сцені БУВШОГО демократичного парлеманту -це виконувачі ролей раніше констутиційно діючої ВР , а зараз граючі спектакль під назвою "ПАРЛАМЕНТ"
Й ГОЛОВНЕ - УСЯ ВЛАДА ПРАЦЮЄ НА "САМООКУПАЄМОСТІ" - в військовий час це називається МАРОДЕРСТВОМ
ОТАКА *****, МАЛЯТКА , під назвою ДЕМОКРАТІЧНА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА
Помітили? - К, не "до", а К. Схоже в ольгинському геббельс-будинку, знову перекладач заглючило.
А на паРаша ТВ ще і не таке вигадують, після "бойових комарів укронацистів", мене уже нічого не дивує.
https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0
Черчиль та Рузвельт не виступали по радіо двічи на день, бо вони працювали з ранку до ночі!
І Черчиль не зустрічався з іноземними лідерами, одягши військову форму (хоча міг би, бо мав військове звання і чисельні винагороди).
"Між Українським Консульством, та поліцією Ізраїля - є вся необхідна співпраця"
А між міноборони України та Ізраїлю, є співпраця?????? Чи тільки по ввезенню - вивезенню рими з сашею???
Ті су*ка ще погоду на Марсі прокоментуй.
ЧМО.
С одной стороны будет НАТО + Япония + Индия + Украина + Израиль + Южная Корея + Австралия + Новая Зеландия + Тайвань + Сирия (анти-асадовская) + сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а с другой стороны Китай + россия + Иран + Северная Корея + Беларусь + Сирия (асадовская) +сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, может быть и СНГ (а может и нет).
Когда кто-то начнёт решительно побеждать, возможно применение ядерного оружия.
Хочется верить, что я ошибаюсь. Но слишком много ненависти накопилось, противоречий, злости. И слишком явно инфраструктура международных организаций не отвечает актуальному состоянию дел - на ООН, ОБСЕ, СЕ, МАГАТЭ, международные суды и прочие организации все просто ложили большой и толстый . . . Право силы сегодня явно в приоритете перед силой права.
Мені СОРОМНО, що одразу після "узагальненого" співчуття Україна кожний раз вставляє згадку про "питання безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі"!
Я думаю, що НЕОБХІДНО розділяти функції дипломатичних установ і позицію держави. Дип. установи можуть розшукувати громадян України, щоб допомогти і їм теж - серед інших. Але позиція держави має бути однаковою для всіх людей, допомагати треба всім постраждалим або, тим більше, людям під загрозою РІВНОЮ МІРОЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД їхнього ГРОМАДЯНСТВА.
ІНАКШЕ СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, що Україну цікавлять тільки її громадяни, а інші люди - ні, і тому про них Україна говорить просто формальні фрази, оскільки Україна постійно виділяє допомогу і увагу своїм громадянам у своїх промовах. А при такому нерівному ставленні до інших майже повністю НЕЛОГІЧНИМИ виглядають розмови про необхідність допомагати Україні захищатися від нападу Росії (чи будь-кого іншого).
Якби ГУР МО України дізналося про підготовку цієї війни і попередило Ізраїль (і ще деякі країни),
то Ізраїль, скоріш за все, став би одним із найбільш надійних союзників України, а декілька сотень людей були б досі живі.