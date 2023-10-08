Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян в Ізраїлі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 жовтня звернувся із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Українськи президент зазначив: "Сьогодні говорив з Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем’єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони й безпеки Ізраїлю.

Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким.

Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки.

Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.

Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.

Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати. Допомагати.

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"Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. Саме це. Допомагати.

Слава всім, хто бореться і працює заради нашої держави! Слава нашому міцному народу України! І дякую всім, хто допомагає долати терор!", - підкреслив Зеленський.

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