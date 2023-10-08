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Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян в Ізраїлі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 жовтня звернувся із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Українськи президент зазначив: "Сьогодні говорив з Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем’єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони й безпеки Ізраїлю.

Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким.

Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки.

Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.

Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.

Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати. Допомагати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 700 осіб, поранено понад 2100 осіб

"Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. Саме це. Допомагати.

Слава всім, хто бореться і працює заради нашої держави! Слава нашому міцному народу України! І дякую всім, хто допомагає долати терор!", - підкреслив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Ізраїль (1644) звернення (607)


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Топ коментарі
+39
маму рімму і батю саню вже вивіз у монако чартером за гроші українських платників податків?
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08.10.2023 21:35
+30
Вова, расскажи, кто тебя надоумил вывезти 4 октября маму Римму и папу Сашу?
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08.10.2023 21:37
+26
***** дебіл у цього терору є ім'я, прізвище та поганяло - *****
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08.10.2023 21:37
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Serg Wысоцкий

@SergAlbertich

·

https://twitter.com/SergAlbertich/status/1711068785904402539 1 ч

Израильская военнослужащая удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу По её словам, она служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно в секторе Газа. И в конце у неё очень интересный вывод... или вопрос..

https://twitter.com/i/status/1711068785904402539
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08.10.2023 21:35 Відповісти
Ах , как он волнуется ЗА НАШИХ людей в Израиле !!! Кто бы ТАК ПОВОЛНОВАЛСЯ за наших людей в Украине ???
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08.10.2023 22:42 Відповісти
Мір в очкє хамаса...
Шаттли в сектор газа...
Ну і хруст францусской булкі канєшноже. Как тут бєз нєво...
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08.10.2023 23:03 Відповісти
маму рімму і батю саню вже вивіз у монако чартером за гроші українських платників податків?
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08.10.2023 21:35 Відповісти
І не тількі все шобло кварталу!!!!
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08.10.2023 22:32 Відповісти
Вивіз заздалегідь в Португалію. Декілька днів тому.
Московські куратори завчасно попередили.
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08.10.2023 22:40 Відповісти
НЕКАЗКА-БУВАЛЬЩИНА

Розклад ролей у політборделі Зевлади -

Єрмак ,секретар офісу виконавців ролі ПРезидента України, виконує роль Президента у практичних завданнях, виконує роль міністра закордонних справ, іноді даючи слово своєму помічникові Кулебі.
Зеленський - виконує роль президента України на міжнародних зустрічах, в Україні та поза нею, а також працює прессекретарем себе та Єрмака , іноді ділячись з Єрмаком обовʼязками прессекретаря .

Увесь гадюшник Офісу під сценарною з Кремля назвою " ОПУ" для виконання ролей ДВОГОЛОВОГО Президента України - ПРедставницький центр ********** в Україні .

Верховна Рада - виконує роль представницького органу демократично вибраної влади народу , другого за занченнням у бувшій парламентсько-Президентській Україні , в котрій влада захоплена двоголовим ПРезидентом , узурпатором законотворчості та вільної роботи обраних народом парламентарів від опозиції .ПРоЗЕвладні парламентарі , котрі вже давно просрали свою більшість, безкоаліційно злигалися з агентами ***** для сумісних голосувань .

СТЕФАНЧУК та два його помічника на сцені БУВШОГО демократичного парлеманту -це виконувачі ролей раніше констутиційно діючої ВР , а зараз граючі спектакль під назвою "ПАРЛАМЕНТ"

Й ГОЛОВНЕ - УСЯ ВЛАДА ПРАЦЮЄ НА "САМООКУПАЄМОСТІ" - в військовий час це називається МАРОДЕРСТВОМ

ОТАКА *****, МАЛЯТКА , під назвою ДЕМОКРАТІЧНА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА
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09.10.2023 02:31 Відповісти
Вова, расскажи, кто тебя надоумил вывезти 4 октября маму Римму и папу Сашу?
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08.10.2023 21:37 Відповісти
Буданоф)))
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08.10.2023 22:33 Відповісти
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08.10.2023 22:40 Відповісти
Ще один кретин з автоматом
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09.10.2023 00:13 Відповісти
Звідки в тебе така інформація?
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08.10.2023 23:05 Відповісти
Я им билеты загнал по спекулятивной цене.
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08.10.2023 23:05 Відповісти
Вони ще на цирк пішли до тебе?
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08.10.2023 23:39 Відповісти
На цирк ты сходил 21 апреля 2019-го. Тогда клоун тебе в мозги насрал.
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09.10.2023 07:23 Відповісти
***** дебіл у цього терору є ім'я, прізвище та поганяло - *****
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08.10.2023 21:37 Відповісти
воно цього не скаже , дайте дебілу текст, щоб як його боти не порівнював реакцію США на Ізраїль з Україною ! Й то вже буде добре - як ще гопнічати не почне...
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08.10.2023 21:40 Відповісти
Але там точно збережеться тато й його стипендія , а ти тільки крадеш та відосиш - а оборонку будувати -НЄ?
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08.10.2023 21:38 Відповісти
«Безцеремоно залізли нам у кишеню» - Зеленський різко засудив прохання Ізраїлю к США щодо надання військової допомоги.
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08.10.2023 21:41 Відповісти
невже вже встиг?
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08.10.2023 21:51 Відповісти
Де це Зеленський таке сказав??
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08.10.2023 22:13 Відповісти
"прохання Ізраїлю к США"
Помітили? - К, не "до", а К. Схоже в ольгинському геббельс-будинку, знову перекладач заглючило.
А на паРаша ТВ ще і не таке вигадують, після "бойових комарів укронацистів", мене уже нічого не дивує.
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08.10.2023 22:19 Відповісти
Завтра будет война / Украина накануне агрессии // №532 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0
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08.10.2023 21:42 Відповісти
Сил зла і сили діпілов вистачає на всій планеті
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08.10.2023 21:46 Відповісти
ООН догралися,безпека світу ,припинила існування.Наступає новий світовий лад,де має знащення вже домовленності груп країн в своїх інтересах.
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08.10.2023 21:46 Відповісти
Побрийся чудо ... ти схоже на бомжа.
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08.10.2023 21:47 Відповісти
Коли голова держави, ігноруючи свої обов'язки, записує щодня беззмістовні відео, це дуже погана ознака.
Черчиль та Рузвельт не виступали по радіо двічи на день, бо вони працювали з ранку до ночі!
І Черчиль не зустрічався з іноземними лідерами, одягши військову форму (хоча міг би, бо мав військове звання і чисельні винагороди).
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08.10.2023 21:47 Відповісти
С*КА, БЛ*ДЬ!!!!

"Між Українським Консульством, та поліцією Ізраїля - є вся необхідна співпраця"

А між міноборони України та Ізраїлю, є співпраця?????? Чи тільки по ввезенню - вивезенню рими з сашею???

Ті су*ка ще погоду на Марсі прокоментуй.

ЧМО.
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08.10.2023 21:50 Відповісти
Плакати в Секторі Газа,як би натякають кого потрібно знищити аби в світі стало спокійно
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08.10.2023 21:52 Відповісти
На правому фото то Коломойський??
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09.10.2023 09:27 Відповісти
ні,і Коломойский не заслуговує смерті,він повинне відсидіти років так 14 з повною конфіскацаєю майна,я так вважаю
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09.10.2023 09:30 Відповісти
Знову ''наче Гриць з конопель''
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08.10.2023 21:52 Відповісти
Пилип з конопель вискакує
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08.10.2023 23:27 Відповісти
Нетаньягу вже не голиться і одягнув театральне хакі? - До речі Нетаньягу, на відміну від перебиранця боневтіка, кадровий військовий...
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08.10.2023 21:53 Відповісти
Натаньяху в десна цілувався з ******
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08.10.2023 21:54 Відповісти
Так, він мудак - я знаю...
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08.10.2023 22:00 Відповісти
Рабінович не просився назад у Верховну Раду?
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08.10.2023 22:01 Відповісти
Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян в Ізраїлі, - Зеленський. Джерело: - Так, звичайно, зверненням від "ваших" громадян першочергова увага.
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08.10.2023 22:04 Відповісти
Констатує факти,відправив би з Польщі за ними свій модерновий літак.
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08.10.2023 22:07 Відповісти
Володя, ти нещодавно залізно обіцяв добрі новини з лінії фронту, патякав про звільнення Бахмуту та ще двох міст, правда яких - не сказав! То як там справи з цим? Ізраїль з ХАМАСом і без тебе швидко розбереться!
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08.10.2023 22:08 Відповісти
Цікаво виходить, жоповтік вже другий раз за кілька днів перед масштабними обстрілами вивозить папу ссанича і маму ріму з країн які будуть атаковані ракетами. Якщо українських спецслужб( по зрозумілим причинам) до нього нема питань поки що, то ізраїльський моссад міг би зайнятись питанням джерел інформації шашличники.
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08.10.2023 22:14 Відповісти
Объективно говоря, очень не хочется, но навряд ли возможно будет этого избежать - нас ждёт Мировая Бойня №3 (ну или политкорректно - Третья мировая война).
С одной стороны будет НАТО + Япония + Индия + Украина + Израиль + Южная Корея + Австралия + Новая Зеландия + Тайвань + Сирия (анти-асадовская) + сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а с другой стороны Китай + россия + Иран + Северная Корея + Беларусь + Сирия (асадовская) +сочувствующие страны Азии, Африки и Латинской Америки, может быть и СНГ (а может и нет).
Когда кто-то начнёт решительно побеждать, возможно применение ядерного оружия.
Хочется верить, что я ошибаюсь. Но слишком много ненависти накопилось, противоречий, злости. И слишком явно инфраструктура международных организаций не отвечает актуальному состоянию дел - на ООН, ОБСЕ, СЕ, МАГАТЭ, международные суды и прочие организации все просто ложили большой и толстый . . . Право силы сегодня явно в приоритете перед силой права.
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08.10.2023 22:15 Відповісти
пока шиза на ровном месте исключительно у Хйла. нам от этого конечно нисколько не легче.
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08.10.2023 22:46 Відповісти
Шиза не тільки у господіна пу але і у товаріща сі, який постійно заявляє що готується «возвращать» Тайвань в родную говень, в тому числі і за допомогою військової сили. Все вказує на те, що світ таки знаходиться на порозі грандіозного шухера.
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08.10.2023 23:14 Відповісти
ну хз, как по мне, история говорит, что шансы не очень большие. все же культура, экономика, мозги и т.п. максимум - попытка блокады или угрозы. товарищ Си не дурак (как минимум со стороны) в отличие от Хйла. за 20 лямов человек и кусок условной \киевской области\ (имея 2 ярда населения и буквально все что хочешь) себе жопу порвать прям сейчас - кому оно надо. хотя шанс конечно имеется.
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09.10.2023 19:37 Відповісти
Звідки він такий "втомлений відпочинком" відосить на фоні білої стіни. Напевно знову десь в "Омані№2"?
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08.10.2023 22:27 Відповісти
Проспав агресію Зеленський, проспав і Нетаньяху.
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08.10.2023 22:30 Відповісти
Нетаньяху не проспав. Моссад попередив завчасно. Просто був потрібен залізобетонний привід раз і назавжди вирішити проблему арабських анклавів.
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08.10.2023 22:43 Відповісти
Євреї не вибачать такої ціни для "залізобетонного приводу".
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08.10.2023 22:50 Відповісти
Українці регіональним. недобиткам у Зевладі також не вибачать
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09.10.2023 02:22 Відповісти
Мені цікаво , а плюсики молодим ботам ставлять нічні наглядачі , зі стажем ?
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09.10.2023 02:25 Відповісти
Зеленський ПРоспав з ріегіональщиками? сПРавді? оце діагноз!!!
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09.10.2023 02:21 Відповісти
Тримайте, будь ласка, у свої коментарях більш чіткої логіки. Щоб не трапилось випадкового дружнього вогню.
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09.10.2023 03:53 Відповісти
Немає сил. Він поговорив з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Більшість аплодує і кричать : "Який молодець!" Стоп-стоп. Хто він ? Президент ? Значить Гарант прав кожного українця. Якщо ти не захищаєш українця, то хто ти ? Суд над Червинським. Людина сидить і чекає, які до нього з боку держави звинувачення. Порушуються права Людини на очах світу. Але Він бачить все, війна в Ізраїлі, Бахмут, Харківщина. А під носом не бачить, що йде війна з пересічним українцем. Повернеться Він на землю України чи літатиме у світлі прожекторів світу ? І чи треба його опустити на грішну землю ?
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08.10.2023 22:31 Відповісти
99 дзвінків від мами ріми, та 2 дзвінка від папи саші.
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08.10.2023 22:36 Відповісти
У Зеленського напевно є громадянство Ізраіля, як і в його батьків. Чи може людина з подвійним громадянством обіймати піст презіка і головнокомандуючого? Цікаво .
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08.10.2023 22:49 Відповісти
рятувати громадян не царське діло, це ж не собачка з дівчинкою, яка застрягла в Ухані
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08.10.2023 22:51 Відповісти
наші громадяни знаходяться в Україні
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08.10.2023 23:16 Відповісти
А шо то за порошок у тебе на носі?
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08.10.2023 23:18 Відповісти
Наших можно перекинуть кораблями на Кипр. В Израиле может работать лимассольский корабль "EDT SIMI". Я уж не говорю, шо любыми другими.
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08.10.2023 23:22 Відповісти
Звбываем об "EDT SIMI", бо смена владельца, находится на северо-востоке Южн. Америки под именем "Parana".

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08.10.2023 23:51 Відповісти
Мені СОРОМНО! ... Мені КОЖНИЙ РАЗ СОРОМНО, коли під час різних катастроф Україна постійно говорить про "питанні безпеки та захисту громадян України" в тому місці, де ПОТЕРПАЮТЬ УСІ ЛЮДИ ОДНАКОВО - НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГРОМАДЯНСТВА!

Мені СОРОМНО, що одразу після "узагальненого" співчуття Україна кожний раз вставляє згадку про "питання безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі"!

Я думаю, що НЕОБХІДНО розділяти функції дипломатичних установ і позицію держави. Дип. установи можуть розшукувати громадян України, щоб допомогти і їм теж - серед інших. Але позиція держави має бути однаковою для всіх людей, допомагати треба всім постраждалим або, тим більше, людям під загрозою РІВНОЮ МІРОЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД їхнього ГРОМАДЯНСТВА.

ІНАКШЕ СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, що Україну цікавлять тільки її громадяни, а інші люди - ні, і тому про них Україна говорить просто формальні фрази, оскільки Україна постійно виділяє допомогу і увагу своїм громадянам у своїх промовах. А при такому нерівному ставленні до інших майже повністю НЕЛОГІЧНИМИ виглядають розмови про необхідність допомагати Україні захищатися від нападу Росії (чи будь-кого іншого).
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09.10.2023 04:26 Відповісти
Да, цирк 95 кварталу продовжується. Громадяни України в Ізраїлі зверталися до свого посольства за роз'ясненням, як себе поводити під час терористичного нападу, чи щоб їх вивезли звідти? Що воно взагалі несе?
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09.10.2023 04:52 Відповісти
Ізраїльтян теж закрили в власні країні і заборонили виїзджати?
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09.10.2023 06:06 Відповісти
Ця війна в Ізраїлі - це вже 2 найбільша поразка і найбільше недопрацювання ГУР МО України після масованого нападу РФ на Україну у лютому 2022:

Якби ГУР МО України дізналося про підготовку цієї війни і попередило Ізраїль (і ще деякі країни),
то Ізраїль, скоріш за все, став би одним із найбільш надійних союзників України, а декілька сотень людей були б досі живі.
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09.10.2023 06:33 Відповісти
За сержанта Журавля так не вспоминал
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09.10.2023 07:01 Відповісти
 
 