Бійці методично знищують групу окупантів: "Вбивчий мікс - касети, арта, дрони". ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни методично винищують групу російських окупантів за допомогою артилерії та дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованому у соцмережах, під "гарячу" руку бійців потрапило близько десяти окупантів. До знищення загарбників українські воїни підійшли комплексно - спочатку вдарили артилерією, використовуючи різні типи боєприпасів, у тому числі і касетні, потім атакували за допомогою дрона-камікадзе, і, для максимального результату, зробили контрольний артилерійський постріл.
"Вбивчий мікс) касети, арта, дрони. Тільки так з п#дорами і треба поступати", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+34 Wild MadDog
показати весь коментар09.10.2023 09:59
+30 Amber
показати весь коментар09.10.2023 10:01
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.10.2023 10:05
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Слава ЗСУ!
Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
Кацапи всі в труні !
Яка чудова іграшка -
Ги-ги-ги-ги-ги-ги...
Оскара за виконання 😆