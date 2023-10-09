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Бійці методично знищують групу окупантів: "Вбивчий мікс - касети, арта, дрони". ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни методично винищують групу російських окупантів за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованому у соцмережах, під "гарячу" руку бійців потрапило близько десяти окупантів. До знищення загарбників українські воїни підійшли комплексно - спочатку вдарили артилерією, використовуючи різні типи боєприпасів, у тому числі і касетні, потім атакували за допомогою дрона-камікадзе, і, для максимального результату, зробили контрольний артилерійський постріл.

"Вбивчий мікс) касети, арта, дрони. Тільки так з п#дорами і треба поступати", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) артилерія (789) дрони (4748)


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Топ коментарі
+34
До кабздона усіх Негайно, бо вже третій дзвоник був
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 09:59
+30
СЛАВА ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
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09.10.2023 10:01
+17
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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09.10.2023 10:05
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До кабздона усіх Негайно, бо вже третій дзвоник був
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 09:59 Відповісти
якщо хто і не встигне, то у них у кожного є з собою касети з кращими хітами кобзона
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09.10.2023 12:10 Відповісти
СЛАВА ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть падлючим москалям на украінській землі 😠
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09.10.2023 10:01 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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09.10.2023 10:05 Відповісти
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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09.10.2023 10:07 Відповісти
Касету дали янки -
Кацапи всі в труні !
Яка чудова іграшка -
Ги-ги-ги-ги-ги-ги...
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09.10.2023 10:10 Відповісти
Дане відео зробило мій ранок ...
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09.10.2023 10:16 Відповісти
жесть...
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09.10.2023 10:18 Відповісти
Краса неймовірна ...
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09.10.2023 10:24 Відповісти
краса, це коли за один заход, а хоть и касетником, кацапы бы дружно задрыгали ножками каамаринскую... А це тренировочный случай, пусть учатся делать "па".
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09.10.2023 13:19 Відповісти
Какая в .ера жесть. Захватывающее сафари на безрогих ааленей .
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09.10.2023 13:33 Відповісти
Останній приліт просто бінго.
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09.10.2023 10:23 Відповісти
музон класный 😂
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09.10.2023 10:25 Відповісти
Пацанчики приехали в Украину на сафари и не прогадали, но есть нюанс.
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09.10.2023 10:32 Відповісти
Це ж треба, проїхати тисячі кілометрів, щоб аслабанять хахлов, а вони такі ніблагадарныє...
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09.10.2023 10:39 Відповісти
Ну, что сказать... Как всегда: "С нашей стараны патерь нет".
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09.10.2023 10:41 Відповісти
прикольная дискотека)))
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09.10.2023 11:09 Відповісти
Красівоє!!!
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09.10.2023 11:34 Відповісти
Ще б чимось... полуничку до міксу.
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09.10.2023 11:34 Відповісти
От вміють ж красиво кацапи помирати.
Оскара за виконання 😆
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09.10.2023 12:22 Відповісти
Zaijdjitje zavtra v magazin -mjasnoij farsh budjet s boljshoij skidkoij!
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09.10.2023 12:24 Відповісти
Очень радуют замедленные повторы - видно неописуемый скрепные муки претендентов на киевскую и одесскую жилплощадь! 👌
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09.10.2023 12:27 Відповісти
А воно все лізе і лізе...
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09.10.2023 12:29 Відповісти
Ух ти, яка краса.
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09.10.2023 13:05 Відповісти
Ну да, Сталлоне со Шварценеггером нервно курят в сторонке (сигару).
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09.10.2023 13:37 Відповісти
Канайте у муках, потвори!
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09.10.2023 14:09 Відповісти
Оркам вже нікуди було бігти від"вилки"арти ЗСУ
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09.10.2023 14:44 Відповісти
Бежали всратые кацапы. Айвазовский.
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09.10.2023 16:29 Відповісти
 
 