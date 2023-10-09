Бійці методично знищують групу окупантів: "Вбивчий мікс - касети, арта, дрони". ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни методично винищують групу російських окупантів за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованому у соцмережах, під "гарячу" руку бійців потрапило близько десяти окупантів. До знищення загарбників українські воїни підійшли комплексно - спочатку вдарили артилерією, використовуючи різні типи боєприпасів, у тому числі і касетні, потім атакували за допомогою дрона-камікадзе, і, для максимального результату, зробили контрольний артилерійський постріл.

"Вбивчий мікс) касети, арта, дрони. Тільки так з п#дорами і треба поступати", - пише у коментарі автор публікації.

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