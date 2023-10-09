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Новини Відео Окуповані території Війна
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Російський Z-блогер Алієв заявив про гуманітарну кризу на "освобожденных" територіях: "Донбасс голодает. У людей нету пенсий, работы и зарплат". ВIДЕО

Російський Z-блогер Сергій Алієв, який регулярно їздить на окуповані території, заявив, що Донбас голодує, і в зруйнованих російською армією містах немає роботи, зарплат, пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кремлівський пропагандист розповів на відеозаписі, який опублікований у соцмережах.

"Донбас голодує. На жаль, ситуація дуже складна. Йдеться не тільки про прифронтові зони, а й про всі визволені території. Чим частіше ми їздимо туди, тим частіше ми отримуємо важкої інформації. У більшості людей до цього часу немає пенсій та зарплат", - каже Алієв на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час повномасштабного вторгнення Росія намагалася викликати масовий голод в Україні, - The Guardian

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Також у мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці окупованого Щастя на Луганщині ледь не штурмують вантажівку з гуманітарними макаронами. 

"Голодні люди штурмують вантажівку із продуктами в окупованому місті Щастя Луганської області. Гуманітарка - єдина можливість вижити для багатьох людей у місті після приходу Росії", - пише у коментарі автор публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, у місті розмножуються гризуни, - ВЦА

Автор: 

голод (117) Донбас (22356) русский мир (453) гуманітарна катастрофа (92)


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Топ коментарі
+53
зато, бындэр - нєту!!
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09.10.2023 10:38
+49
Русский мир іншим не буває
Жрите необучаемые кацапы...
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09.10.2023 10:38
+41
Вот это поворот!
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
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09.10.2023 10:53
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Русский мир іншим не буває
Жрите необучаемые кацапы...
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09.10.2023 10:38 Відповісти
Сєктор Луганди 😕
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09.10.2023 11:09 Відповісти
бамбас НИКТО НЕ дамбил - не я сказал
женя пирожин справедливый сказал перед казнью
голодной смертью заканчиваются договорняки с пуйлом
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09.10.2023 11:59 Відповісти
Зато если посчитать на тг канале Гиркина все "прилеты" с нашей стороны, то Донецк и Луганск должен выглядить как Хиросима и Нагасаки еще с 2016 года)
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09.10.2023 15:22 Відповісти
Сектор Ганда
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09.10.2023 13:24 Відповісти
зато, бындэр - нєту!!
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09.10.2023 10:38 Відповісти
****** блогер..
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09.10.2023 10:38 Відповісти
FuckOff
@Gary57911146
******** син,( 600 млн. дол. за свідченням журналу Форбс), допоміг батьку з пенсією у 7500 гривень, пожиттєво. І не вдавився.
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09.10.2023 10:39 Відповісти
зеля, звичаійно гівно і мразота, але 600млн. за свідченням форбс - линка на форбс буде? чи буде чергове чавкання кацапською пропагандою?
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09.10.2023 10:49 Відповісти
Від авторів збагачення Порошенка у 82 рази?))
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09.10.2023 10:52 Відповісти
Та хай не 600 млн, але ж папє-сашє міг би знайти 150 дол. на місяць, ЗЄсранець
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09.10.2023 11:13 Відповісти
нехай так, але це не виправдовує відсутності інформаційної гігієни та розповсюдження кремлівських нарративів
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09.10.2023 11:15 Відповісти
А де була Ваша гігієна, коли з кожної праски лився бруд і кацапська пропаганда про "Ротердам+", "Свинарчуків", "Збагатився у 82 рази","вбив брата","торгівля на крові" та інше, що не подабається? А як подобалося у 2019 році і до цього дня. Хавайте і не обляпайтеся, брехуни!
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09.10.2023 15:48 Відповісти
хєрасє, це ви кому пред'яви кидаєте?
хоча логіка у вас цікава: от зелені жерли гівно, тепер і я (тобто ви) пожеру. ну жеріть, чо.
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09.10.2023 16:26 Відповісти
А у кого-то отец стал Героем Украины, а брат нардепом...
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09.10.2023 11:10 Відповісти
А кумом хутіна ? 😕
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09.10.2023 11:14 Відповісти
этот тот брат которого в детстве убили ?
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09.10.2023 15:56 Відповісти
Если бы не убили, мог бы тоже стать нардепом.
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09.10.2023 16:13 Відповісти
хай збирають монатки і вертаються в зад на історичну уРодіну!
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09.10.2023 10:41 Відповісти
Злидні не у рашистів а у наших співгромадян на окупованих територіях котрі через це можуть погодитись на зрадництво України та колабораціонізм у лавах окупанта!!!
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09.10.2023 10:44 Відповісти
НАШІ, громадяни, ше 2014 виіхали, а ті шо залишились - сПІВгромадяни(кацапьо) "завезені", крім укр. паспортів (необдумано виданих кравчукчою), до Украіни ніякого відношення - не мають!!!!

і не треба тут мантри тулити, про - " а может у кавота асталась бальная бабушка"!!!!
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09.10.2023 10:56 Відповісти
в 2022 Щастя ще було неокупованим.

Можливо багато ждунів і залишилось, але не будемо забувати що обісцяна влада тільки і робили що подавала знаки через колір сорочки Данілова і розповідала про шашлички та клятих західних пропагандистів які нагнітають ситуацію. Тож багато людей опинилося там не зі своєї волі
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09.10.2023 15:58 Відповісти
в принципе вы правы, многие не по своей воле попали под маскву. Но те, кто не захотел жить под москалем имели достаточно времени и возможности, что бы уехать оттуда. Тысячи, а наверное десятки тысяч людей выехали через кацапстан (да, именно так) в страны Балтии, а оттуда уже кто куда - кто в Украину, кто в ЕС, а кто и в Северную Америку.
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09.10.2023 16:39 Відповісти
які "наші громадяни" ??? ви про що ??? Громадяни України в 2014 році з кацапським власівським трохцветним лайном не бігали, ")(уйло введі вайска" не кричали !!! усе це робило тупориле кацапське окупаційне лайно, біонепотріб, яке червоні комуно-нацисти, кацапо-совки, окупанти України заселили в Україну після знищення 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з коричневими нацистами 2Світовою війною, 35 мільйонів етнічних українців !!! саме це лайно до цих пір підтримує різні кацаські наративи - сруцькій недо-язік, міфічну "вов", кацапських "героїв" на кшталт сталіна, жукова, ватутіна !!!
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09.10.2023 11:46 Відповісти
так, варто бити на сполох, що окупант не може забезпечити гідного життя для мешканців окупованих територій, навіть, якщо вони і отримали паспорти рф
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09.10.2023 11:53 Відповісти
Пропонуєте цим кармильцам гуманітарку починати возити?
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09.10.2023 16:06 Відповісти
доносити інформацію до світової спільноти різними всіма доступними шляхами...а не зосередитись на єдінствєнному телемарафоні
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09.10.2023 18:16 Відповісти
Народ и население это две большие разницы ...
Будем и дальше разбрасываться гражданством, от коллаборационизма не избавимся.
А по поводу "сограждан", то поинтересуйтесь, в особенности у тех кто наблюдал происходящее собственными глазами, что они творили до и после 14-года.
Наших там не сталось, наши вынуждено выехали спасая свои жизни ...
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09.10.2023 12:09 Відповісти
Оставшиеся (на данный момент времени) различаются лишь степенью коллаборационизма: от "какая разница" до адептов "русского мира".
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09.10.2023 15:22 Відповісти
Вот для них и пришло время "камней с неба" ...
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09.10.2023 15:25 Відповісти
"разбрасываться гражданством"? Это еще что за фуфло? Все что сделали украинские власти за предидущие 30 лет это позабирали гражданство у большинства людей живущих за кордоном.
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09.10.2023 16:42 Відповісти
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Держава утворюючими є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
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09.10.2023 17:38 Відповісти
"Фуфло" это "дорогой мой" твой "штатовский" VPN ....
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09.10.2023 17:46 Відповісти
Ну, нехвй подякують любитилям "руського мира" і совкодрочерам. Співчуття українцям Донбасу, яких закатували і яких тримають в тюрмах. Хто не хотів там жити виїхали в 2014-2016 роках.
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09.10.2023 10:41 Відповісти
А навіщо було з Щастя виїзджати саме у ці роки? Там була Україна. Інша справа у 2022 році.
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09.10.2023 10:48 Відповісти
Там, ж написано, не лише про територіх, що зараз окуповані, а й про раніше. Ті, що зараз окуповані, навіть мало хто мав змогу виїхати через фільтраційні табори.
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09.10.2023 11:28 Відповісти
На ранішеиокупованих територіях, ті що по отримували кацапські паспорти, гарно себе чухали сиділи на двох пенсіях, чорний бізнес вели з Білорусією і частиною кацапії і їх все влаштовувало.
А українців там катували, тому свідомі і хто міг втікали звідти.
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09.10.2023 11:34 Відповісти
я такий самий двіж в кацапііі бачив, тільки там блини з лопаті накидували.
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09.10.2023 10:42 Відповісти
блины гуманитаркой дають?
реально клиника
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09.10.2023 12:01 Відповісти
пяльмені дрова теж
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09.10.2023 15:19 Відповісти
так на параші подають !!! а ви не бачили ???

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09.10.2023 15:24 Відповісти
Водночас така ситуація на руку рашистам бо формує велику кількість людей котрі через злидні можуть погодитись на участь у війні на боці окупанта через запропоновані зарплати військовим у армії агресора. Тож з одного боку є привід для зловтіхи, а з іншого це небезпека для самої України та її громадян!!!
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09.10.2023 10:42 Відповісти
Там якісь бабки з милицями і діди без зубів на відео, схоже вони вже всіх мобілізували з окупованих територій, кого могли.
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09.10.2023 11:47 Відповісти
Хм... Так ************ з бандьЄрацамі ж вроді вже немає?
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09.10.2023 10:43 Відповісти
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09.10.2023 10:48 Відповісти
Це хто,баканов ?
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09.10.2023 13:58 Відповісти
Він зара пАчЙОтний авдокат в Полтаві
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09.10.2023 14:25 Відповісти
головне, що "без біндер"
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09.10.2023 10:45 Відповісти
и кто это такое блд сделал
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09.10.2023 10:45 Відповісти
...Єта всьо прідумал члєнін, в 18 м. году...
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09.10.2023 12:19 Відповісти
Я знаю, почему там еды не хватает: они кормят Европу
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09.10.2023 10:47 Відповісти
Напевно так, тільки невдячна Європа про це не здогадується...
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09.10.2023 12:20 Відповісти
Європу та НАТО
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09.10.2023 13:59 Відповісти
Кормили всю Україну, а тут не себе не вистачає. Як же так?
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09.10.2023 10:48 Відповісти
Парадокс...
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09.10.2023 12:21 Відповісти
Вот это поворот!
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
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09.10.2023 10:53 Відповісти
Прав 100 %👀
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09.10.2023 11:23 Відповісти
А що сталося? Московія багата держава, он Африці безкоштовно хоче передати мільйони тон пшениці, нафту продає. Фюрер, для гроші для лугандонів, фюрер де гроші для узкаго нарота!
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09.10.2023 10:58 Відповісти
Української пшениці,краденої...
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09.10.2023 14:02 Відповісти
алієв - це мабуть руський богатир
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09.10.2023 10:58 Відповісти
Саме ця донбасівська мерзота і превела "русский мир" ,що ж насолоджуйтесь, роботи нема шахти майже всі не працюють ,донбасовське бидло чоловічої статі або вбиті або в армії агресора і мені якось байдуже за них ,вони ненавиділи Україну тому вони добились чого хотіли .
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09.10.2023 11:04 Відповісти
****, кормили всю Україну, кармильцьі, а тут чомусь навіть себе не можуть прокормити.
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09.10.2023 11:06 Відповісти
Тупо однакова картинка всюди, де приходить узкій мір. А донбасьори чомусь вирішили, що в них буде якось по іншому.
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09.10.2023 11:09 Відповісти
це ті, хто кормили всю Україну?
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09.10.2023 11:21 Відповісти
рашка их в принципе не кормит, поэтому твой высер мимо)
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09.10.2023 11:48 Відповісти
А 2 миллиона донбасян вообще в Польше сейчас сидят.
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09.10.2023 11:49 Відповісти
і стільки ж - луГандонів!!
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09.10.2023 12:22 Відповісти
Ну да, поэтому и зерновое эмбарго пытаются навязать Украине ...
"Кормить" и "помогать" вооружением и боеприпасами это не одно и то же.
Да и помощь эта весьма меркантильна. Если МЫ не выстоим, то следующими станут ОНИ ...
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09.10.2023 12:39 Відповісти
Львиная их доля, без сомнения ...
При этом замечу, расходование средств контролируется их подателями,
так как отлично понимают кого "нарiд" выбрал во власть.
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09.10.2023 13:26 Відповісти
Лише з 1966 року російські окупанти дозволили українцям в Україні отримувати зарплату, а паспорти дозволили мати з 1974. Ні? а якої національності були колгоспники в Україні? То як повинні відноситися українці до росіян (всіх)?
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09.10.2023 11:24 Відповісти
затобесбіндєр
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09.10.2023 11:27 Відповісти
так а шо нам тепер треба робить
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09.10.2023 11:28 Відповісти
Щас заплАчу
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09.10.2023 11:35 Відповісти
"проста денег нет, но вы держитесь"(цитаты дрибных людей)
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09.10.2023 11:39 Відповісти
В людей не має совісті та мозгів. Кармільци недороблені
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09.10.2023 11:43 Відповісти
Штурмують вантажівку з гуманітаркою не тому що помирають з голоду, а тому що ******* халяву!!!
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09.10.2023 11:45 Відповісти
А як же надувалися! Бамбас паражняк нє гоніт! Камні с нєба! А тепер кажуть роботи нема, так ви той, відпочивайте!
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09.10.2023 11:55 Відповісти
Кормильцьі оголодали?
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09.10.2023 12:17 Відповісти
Вони цього бажали, а тому нах., це не до нас, хай їдуть на Цапію, там їм відшукають місце в терористичній армії.
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09.10.2023 12:38 Відповісти
Да накормите же кормильцев!!!!
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09.10.2023 12:43 Відповісти
Пішли вони нах, ці кормільці кричали, що гудують всю Україну і навіть ЄС. То настав їх зірковий час-хай голують себе. Ще б перекрити приїзд сюди їх діткам, хай би шниряли разом з кормільцями, а то натворили горя і як ні в чому не бувало перебралися в Київ, Дніпро та інші міста.
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09.10.2023 15:51 Відповісти
Зато можуть парузскі сказати «Дайте мнє два пакета, пажалуста!»
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09.10.2023 12:46 Відповісти
Ждуни прикацаплені, чоловіки проти України воюють
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09.10.2023 12:51 Відповісти
а шо в метро вже все з'їли ?
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09.10.2023 12:53 Відповісти
Як завжди,розмародерили...
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09.10.2023 14:06 Відповісти
Ну так кричали ж з піною у рота- путєн ввєді вайска,от він і ввьол. Так що жріть тепер,даунбасята,не обляпайтесь.
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09.10.2023 12:58 Відповісти
*****, асвабаді нас обратно.
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09.10.2023 12:59 Відповісти
яка сумна новина сподіваюся, що правдива
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09.10.2023 14:08 Відповісти
А как же хватит кормить Україну?
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09.10.2023 14:56 Відповісти
А допоки пуйлот не ввело туди війська це був один з процвітаючих регіонів України. А що сталося?...
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09.10.2023 15:18 Відповісти
Ну то як, кармільци, дожерли вже хій без солі, чи ще шматочок на завтра лишився?
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09.10.2023 15:41 Відповісти
может, Зинка все сожрала?
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09.10.2023 16:02 Відповісти
какойже был богатый донецк до приходу *****....
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09.10.2023 16:51 Відповісти
 
 