Російський Z-блогер Алієв заявив про гуманітарну кризу на "освобожденных" територіях: "Донбасс голодает. У людей нету пенсий, работы и зарплат". ВIДЕО

Російський Z-блогер Сергій Алієв, який регулярно їздить на окуповані території, заявив, що Донбас голодує, і в зруйнованих російською армією містах немає роботи, зарплат, пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кремлівський пропагандист розповів на відеозаписі, який опублікований у соцмережах.

"Донбас голодує. На жаль, ситуація дуже складна. Йдеться не тільки про прифронтові зони, а й про всі визволені території. Чим частіше ми їздимо туди, тим частіше ми отримуємо важкої інформації. У більшості людей до цього часу немає пенсій та зарплат", - каже Алієв на записі.

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Також у мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці окупованого Щастя на Луганщині ледь не штурмують вантажівку з гуманітарними макаронами.

"Голодні люди штурмують вантажівку із продуктами в окупованому місті Щастя Луганської області. Гуманітарка - єдина можливість вижити для багатьох людей у місті після приходу Росії", - пише у коментарі автор публікації.

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