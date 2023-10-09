Російський Z-блогер Алієв заявив про гуманітарну кризу на "освобожденных" територіях: "Донбасс голодает. У людей нету пенсий, работы и зарплат". ВIДЕО
Російський Z-блогер Сергій Алієв, який регулярно їздить на окуповані території, заявив, що Донбас голодує, і в зруйнованих російською армією містах немає роботи, зарплат, пенсій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кремлівський пропагандист розповів на відеозаписі, який опублікований у соцмережах.
"Донбас голодує. На жаль, ситуація дуже складна. Йдеться не тільки про прифронтові зони, а й про всі визволені території. Чим частіше ми їздимо туди, тим частіше ми отримуємо важкої інформації. У більшості людей до цього часу немає пенсій та зарплат", - каже Алієв на записі.
Також у мережі опублікований відеозапис, на якому мешканці окупованого Щастя на Луганщині ледь не штурмують вантажівку з гуманітарними макаронами.
"Голодні люди штурмують вантажівку із продуктами в окупованому місті Щастя Луганської області. Гуманітарка - єдина можливість вижити для багатьох людей у місті після приходу Росії", - пише у коментарі автор публікації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жрите необучаемые кацапы...
женя пирожин справедливый сказал перед казнью
голодной смертью заканчиваются договорняки с пуйлом
@Gary57911146
******** син,( 600 млн. дол. за свідченням журналу Форбс), допоміг батьку з пенсією у 7500 гривень, пожиттєво. І не вдавився.
хоча логіка у вас цікава: от зелені жерли гівно, тепер і я (тобто ви) пожеру. ну жеріть, чо.
і не треба тут мантри тулити, про - " а может у кавота асталась бальная бабушка"!!!!
Можливо багато ждунів і залишилось, але не будемо забувати що обісцяна влада тільки і робили що подавала знаки через колір сорочки Данілова і розповідала про шашлички та клятих західних пропагандистів які нагнітають ситуацію. Тож багато людей опинилося там не зі своєї волі
Будем и дальше разбрасываться гражданством, от коллаборационизма не избавимся.
А по поводу "сограждан", то поинтересуйтесь, в особенности у тех кто наблюдал происходящее собственными глазами, что они творили до и после 14-года.
Наших там не сталось, наши вынуждено выехали спасая свои жизни ...
Статус громадянина та умови його автоматичного позбавлення має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та автоматично діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у владному апараті, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
А українців там катували, тому свідомі і хто міг втікали звідти.
реально клиника
Когда были в составе Украины, то "кормили" всю страну, а когда вышли - оказалось, что себя прокормить не могут!
Да, жить на дотации с Киева - это вам не жить на дотации с масквы...
"Кормить" и "помогать" вооружением и боеприпасами это не одно и то же.
Да и помощь эта весьма меркантильна. Если МЫ не выстоим, то следующими станут ОНИ ...
При этом замечу, расходование средств контролируется их подателями,
так как отлично понимают кого "нарiд" выбрал во власть.