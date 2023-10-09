Логістику рашистів на Таврійському напрямку ускладнено через негоду, - Сили оборони. ВIДЕО

Також російські загарбники менше застосовують авіацію. Наступальна операція ЗСУ триває.

Про це заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Маємо черговий успіх західніше Вербового. Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково", - пояснив він.

За словами Штупуна, армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурми.

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