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Дороги смерті в Ізраїлі та в Україні: "Згорілі автомобілі на узбіччі та тіла убитих мирних жителів... Неважливо, під яким прапором нелюди роблять чорну справу". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані воєнні злочини ХАМАС в Ізраїлі та російських окупантів в Україні на початку вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі розстріляні терористами ХАМАС цивільні автомобілі на одній із доріг Ізраїлю та надзвичайно схожі кадри воєнних злочинів російських окупантів на Житомирській трасі.

"Дорога смерті в Ізраїлі. На узбіччях машини, що згоріли, і трупи, що залишилися після просування тут бойовиків ХАМАС. Картина, болісно знайома українцям після вторгнення Росії... Дороги смерті в Ізраїлі та в Україні. І неважливо під яким прапором нелюди роблять свою чорною справу і якими цінностями брехливо прикривають свою сутність. Результат - біль, страждання і смерть невинних людей", - пишуть у коментарях до відео користувачі соцмереж.

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Автор: 

Ізраїль (1644) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+33
операцію судячи з усього планували кацапи, вони ж ймовірно частково були виконавцями ...
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09.10.2023 12:19
+27
Що Ізраїль обрав невдалу владу.
Про нашу вже мовчу.
Звісно вороги скористались на повну.
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09.10.2023 12:19
+15
ТЕРОРИСТИ всюди однакові, і їхній кінець має бути однаковий - СМЕРТЬ !!!!!
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09.10.2023 12:21
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операцію судячи з усього планували кацапи, вони ж ймовірно частково були виконавцями ...
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09.10.2023 12:19 Відповісти
Я не здивуюсь якщо там засвітиться банда пригожина.Хоча євреї скриють це,публічно не заявлять,щоб не псувати відносини з мордором
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09.10.2023 12:23 Відповісти
Арабські ЗМІ повідомляють, що в Єгипті відкрито вогонь ПО автобусу із туристами з Ізраїлю.

За офіційними даними загинули 3 людини - двоє ізраїльтян і один єгиптянин. Проте деякі ЗМІ повідомляють про 6 загиблих. Ще кілька людей отримали поранення
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09.10.2023 13:42 Відповісти
пвк вагнер та пвк редут мо рфії безпсередні учасники та виконавці терору в Ізраїлі.
У складі КВІРу, Хезболи вагнера вже давно в якості інструкторів та бойовивків, у тому числі командирів
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09.10.2023 15:06 Відповісти
Сценарій писали терористи під «САНКЦІЯМИ» у московії та іраку, онуки Мао дзе дуна мовчазно їх підтримують, браття у боротьбі з мерикаю
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09.10.2023 12:19 Відповісти
Що Ізраїль обрав невдалу владу.
Про нашу вже мовчу.
Звісно вороги скористались на повну.
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09.10.2023 12:19 Відповісти
Технічно кажучи, Ізраіль колись створив цей Хамас для протистояння іншому палестинському двіжу, очолюваному Ясіром Арафатом. Це зараз вже вони вороги, а спонсується сьогодні Хамас Катаром, Іран і Єгипет дають зброю, а рашка схоже просто з політичними цілями ручкається, типу як демонстрація потенційних відносин. В Москві "на стіл" садив першого васала не Київ, а таки Мєнгу-Тімур.
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09.10.2023 12:28 Відповісти
маячні не пишіть ... хамас створило кгб срср ...

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09.10.2023 12:32 Відповісти
цей Хамас - законно обрана влада в Газі.
ось такі гримаси демократії.
в ті Гази бояться навідуватись навіть чиновники центрального уряду Палестини - їх скидають з дахів багатоповерхівок

гадючник ще той !
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09.10.2023 14:14 Відповісти
https://youtu.be/SMWkPcCS1Cw так і є ... почерк мацкви видно не озброєним оком ... хоча до того https://youtu.be/MkFrEdjVFUI Натаньяху також, як і вофказе, дивився в дупу )(уйлу, навіть їздив 9 травня 2022 року, до )(уйло на так звний "парад победи" у міфічниій продумоній комуно-кацапами "вов" !!! судячи з усього доїздився та додивився ...

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09.10.2023 12:30 Відповісти
Обмін досвідом
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09.10.2023 13:54 Відповісти
Як на Житомирській трасі в минулому році!!!З одного центру розробка методики знищення тих хто не хоче жити під владою москви в рабстві
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09.10.2023 12:20 Відповісти
ТЕРОРИСТИ всюди однакові, і їхній кінець має бути однаковий - СМЕРТЬ !!!!!
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09.10.2023 12:21 Відповісти
ООН обєспокоєнна
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09.10.2023 12:21 Відповісти
Отакі відео НЕОБХІДНО демонструвати в ООН..
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09.10.2023 12:23 Відповісти
Нізя, це порушує їхню тендітну психику...
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09.10.2023 12:24 Відповісти
Та бачили вони, нахлібники бл@дські.
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09.10.2023 12:38 Відповісти
Заседают...
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09.10.2023 12:23 Відповісти
Пока Ше думають, чи АбЄспАкаіваЦЦА чи глубоко АбЄспАкаіваЦЦА...
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09.10.2023 12:28 Відповісти
терористи хамас - не нація
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09.10.2023 12:33 Відповісти
ты свиноцабака выпустил изо рта кадыровский паёк...
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09.10.2023 13:22 Відповісти
Почерк один - до болю знайомий...
Прорив кордону- жертви, насильство..
Харі бойовиків виикликають презирство..
Батьки та діти - у полоні...

Рука москалів і Ірану...
Кров на москві та тегерані...
Сподіваюсь, Ізраїль залиже рани...
Та вріже... по аятолам і кацапстану...
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09.10.2023 12:37 Відповісти
Якась печерна дикість. Якщо хамас завтра піде замість кацапів, різниці не буде відчуватися.
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09.10.2023 12:42 Відповісти
Ну якби там і в нас мясників запустили, ну там ясно а в нас чого тупо валити мирних було?
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09.10.2023 12:42 Відповісти
"Бо МОЖУТЬ!"
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09.10.2023 18:27 Відповісти
https://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-67050350 LIVE This is our 9/11 says Israel, as fighting continues on own
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09.10.2023 12:44 Відповісти
а у мене прості питання:
як каzапм, за такий короткий час, опинилися на житомирській трасі?
як хамас, за такий короткий час, опинився так глибоко в ізраілі?
і нетаньяху, теж лупився в очі з плєшивим. і теж боневтік.
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09.10.2023 12:44 Відповісти
оба казлы
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09.10.2023 12:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/74347 Підбірка ударів ЦАХАЛу по палестинським бойовикам та їхній інфраструктурі. У кадрі працює авіація авіабомбами JDAM, а також удари ракет Spike NLOS.
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09.10.2023 12:48 Відповісти
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09.10.2023 12:50 Відповісти
вот откуда ланцеты у лаптей
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09.10.2023 12:51 Відповісти
ЯПЛАКАЛЪ
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09.10.2023 12:59 Відповісти
красиво !!!
ось що треба ЗСУ !!!
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09.10.2023 14:25 Відповісти
Тим часом, міністр оборони Ізраїлю наказав про повну блокаду Гази.
"У них не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито. Ми боремося з людьми-тваринами та діємо відповідно", - заявив міністр Галант.
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09.10.2023 13:01 Відповісти
туннели будут рыть
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09.10.2023 13:02 Відповісти
ООН есть ООН..

"8 октября Совет безопасности ООН рассматривал "палестинский вопрос". Заседание проходило в закрытом формате, никаких заявлений по его итогам не последовало.

При этом постпред ПА Рияд Мансур призывал собравшихся "обуздать Израиль, который пытается оправдать новые удары, опираясь на ложные причины".
На сайте ООН по этому поводу сообщается, что "генеральный секретарь потрясен сообщениями из Израиля и Газы" и "глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения", призывая к максимальной сдержанности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил что тоже "шокирован и потрясен" сообщениями из Израиля и Газы. И призвал "израильские силы безопасности принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения".
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09.10.2023 13:16 Відповісти
...І ще ! Хвалені -перехвалені спецслужби Ізраїлю обісралися по-повній!
Той сектор Газа -крихітна смужка берега. І не помітити майже 3000 ракет до запуску,підготовку до штурму! Теж мені-супер специ!
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09.10.2023 13:35 Відповісти
ракети можна сховати,підготовку ні.

Думаю,вина не на спецслужбах,а йо..нутому популісті Натаньяху,котрий проігнорував
ВЛАСНУ РОЗВІДКУ.
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09.10.2023 13:47 Відповісти
Моссад просто розслабився, явно не мав своїх джерел у складі ХАМАСу, а ЦРУ вірило в Моссад, тому на Ближньому Заході конкретних заходів не вживало - результат відомий
У 1973 році у Моссада лише одне джерело повідомило про напад, який готували Єгипет та Сирія.
На даний час по факту таких джерел Моссад не мав
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09.10.2023 15:11 Відповісти
Натаньяху і далі буде продовжувати 'цілуватись в дьосна' з Пуй..лом?
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09.10.2023 13:44 Відповісти
а ви замітили, що у всіх країнах, де головним є єврей (зеленський в Україні, пукін-шаломов на паРаші, і в сраїлі той нетаняху), то всюди - ПОВНА СРАКА, ВІЙНА І РОЗВАЛ???....
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09.10.2023 13:48 Відповісти
а ще у трампа зять - хасид
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09.10.2023 14:31 Відповісти
А причини "захоплення чужих територій" тобі відомі?
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09.10.2023 18:30 Відповісти
Цікаво, коли зазвучать голоси "етапастановачноєвідєо", в світі теж засумніваються, чи здатні на таке "такі ж самі люди", як вони?
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09.10.2023 16:04 Відповісти
Наступними фото - я так зрозумів будуть фото розбомбленого Маріуполя та Гази.

Хоча в цьому є спільне - і там , і там більшість підтримувала терористів - московських чи Хамас.
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09.10.2023 18:00 Відповісти
Ага, ага... МОССАД розслабився, ЦАХАЛ обісрався, "Залізний Кумпол" виявився дерев"яним і дирявим. Благо, що прийшли американські авіаносці і атомні субмарини, а то ще б з пів-століття співали про "непереможний Ізраїль"... (У Т.Ч. І НА БАНКОВІЙ У КИЄВІ). А зараз, звісно ж, *********** Палестину - такої нагоди знищити не пропустять. Втім, вони і так її нищили ще з 50-х років.
Ой, ***-я, знову "заблокують модератором..."
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09.10.2023 19:10 Відповісти
 
 