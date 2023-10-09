Дороги смерті в Ізраїлі та в Україні: "Згорілі автомобілі на узбіччі та тіла убитих мирних жителів... Неважливо, під яким прапором нелюди роблять чорну справу". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані воєнні злочини ХАМАС в Ізраїлі та російських окупантів в Україні на початку вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі розстріляні терористами ХАМАС цивільні автомобілі на одній із доріг Ізраїлю та надзвичайно схожі кадри воєнних злочинів російських окупантів на Житомирській трасі.

"Дорога смерті в Ізраїлі. На узбіччях машини, що згоріли, і трупи, що залишилися після просування тут бойовиків ХАМАС. Картина, болісно знайома українцям після вторгнення Росії... Дороги смерті в Ізраїлі та в Україні. І неважливо під яким прапором нелюди роблять свою чорною справу і якими цінностями брехливо прикривають свою сутність. Результат - біль, страждання і смерть невинних людей", - пишуть у коментарях до відео користувачі соцмереж.

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