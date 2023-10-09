Окупанти бідкаються коло своїх розбитих БМД-2 та позашляховика УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВIДЕО
Українські воїни влучними ударами знищили ворожий БМД-2 та позашляховик УАЗ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупанти зафільмували результати бойової роботи українських бійців, опублікований у соцмережах.
"Залишки знищеної російської техніки у районі Бахмуту. Кадри відзняті окупантами. Бойова машина десанту закінчила свою війну у вирві з багнюкою, а її екіпаж розкидало вибухом серед конопель та лопухів. Схожа доля спіткала й УАЗик, який тепер годиться хіба що на металобрухт", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар09.10.2023 14:03
+4 Алекс Скела
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+4 Hanka Panyanka
показати весь коментар09.10.2023 14:01
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як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
Тільки сонце сіло...
Щось таке, як треба...
Оркам прилетіло...
Не гадай, що це було...
Краще вір свіїм очам..
Бо це їм ще повезло...
Б'ють Хімарси по ночам...