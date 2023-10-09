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Новини Відео Війна
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Окупанти бідкаються коло своїх розбитих БМД-2 та позашляховика УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВIДЕО

Українські воїни влучними ударами знищили ворожий БМД-2 та позашляховик УАЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупанти зафільмували результати бойової роботи українських бійців, опублікований у соцмережах.

"Залишки знищеної російської техніки у районі Бахмуту. Кадри відзняті окупантами. Бойова машина десанту закінчила свою війну у вирві з багнюкою, а її екіпаж розкидало вибухом серед конопель та лопухів. Схожа доля спіткала й УАЗик, який тепер годиться хіба що на металобрухт", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці методично знищують групу окупантів: "Вбивчий мікс - касети, арта, дрони". ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) БМД (33)


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Топ коментарі
+7
а це той хліб-сіль з квітками які вам, уібанам обіцяло ваше *****.
як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
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09.10.2023 14:03
+4
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09.10.2023 13:51
+4
бідкатися навколо своєї розбитої техніки повинно стати єдиним можливим станом росіян..., крім бути мертвими...
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09.10.2023 14:01
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09.10.2023 13:51 Відповісти
... очень любит рыбий жир....(с)
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09.10.2023 13:53 Відповісти
Автор допису уважний молоду коноплю побачив(знає),а з лопухами не дуже.
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09.10.2023 13:57 Відповісти
просто вже середина дня, а ще навіть першу п'яточку не дьорнув.
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09.10.2023 14:05 Відповісти
То не "лопухи", а "нетреба звичайна" Xanthium strumarium https://ru.wikipedia.org/wiki/L. L. , ("дурнишник" російською)
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09.10.2023 14:07 Відповісти
Хімера потопталась, чи хто ?
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09.10.2023 13:59 Відповісти
бідкатися навколо своєї розбитої техніки повинно стати єдиним можливим станом росіян..., крім бути мертвими...
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09.10.2023 14:01 Відповісти
а це той хліб-сіль з квітками які вам, уібанам обіцяло ваше *****.
як думаєте, зо ту золу яка залишилась від екіпажу ватанів, ладу орчинята отримають????
ХУВЖО!!!!
бо нема тіла нема лади
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09.10.2023 14:03 Відповісти
а конопельку не торкнули навіть...😂
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09.10.2023 14:05 Відповісти
Гусениці в небо...
Тільки сонце сіло...
Щось таке, як треба...
Оркам прилетіло...

Не гадай, що це було...
Краще вір свіїм очам..
Бо це їм ще повезло...
Б'ють Хімарси по ночам...
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09.10.2023 14:12 Відповісти
Цікаво, якого кольору був той УАЗик до знищення бо так і не розбереш
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09.10.2023 15:16 Відповісти
 
 