Окупанти бідкаються коло своїх розбитих БМД-2 та позашляховика УАЗ: "Развернуло и разорвало, п#здец!". ВIДЕО

Українські воїни влучними ударами знищили ворожий БМД-2 та позашляховик УАЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупанти зафільмували результати бойової роботи українських бійців, опублікований у соцмережах.

"Залишки знищеної російської техніки у районі Бахмуту. Кадри відзняті окупантами. Бойова машина десанту закінчила свою війну у вирві з багнюкою, а її екіпаж розкидало вибухом серед конопель та лопухів. Схожа доля спіткала й УАЗик, який тепер годиться хіба що на металобрухт", - зазначає у коментарі автор публікації.

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