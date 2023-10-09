Повідомлено про підозру прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився зрадником, - ДБР. ВIДЕО
Заочно повідомлено про підозру правоохоронцю Руслану Сировому, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.
За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває у москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником", - йдеться в повідомленні.
Наразі йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Раніше росТБ Руслан Сировий, який був начальником відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України, розповів, що шпигував для спецслужб окупантів рашистів.
"Як стверджують пропагандисти, цей Руслан - начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України. В системі працював з 2009 року. В Луганському прикордонному законі, починав з радіотелеграфіста. Зараз він знаходиться в Москві, куди благополучно втік разом зі своєю сімʼєю.
Тепер розповідає на камери, як він довго займався підривною діяльністю і збором важливої інформації для російських спецслужб. Як допомагав "ополченцям" Донбасу. З 2014 року, розповідає, встановив контакт з ворогами, допоміг однокласник. Каже також, що завдяки даним, які він передав, було виявлено місцезнаходження 128-ї бригади. І ще називає багато чого. Не хочу навіть писати. Росіяни стверджують, що завдяки цьому Сировому, вдалось отримати доступ до багатьох закритих баз і вузлам звʼязку прикордонників. Називають "наш разведчик"", - розповіла журналістка Зоя Казанжи.
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після Кравчука при Кучмі, після Кучми при Ющенкові, після Ющенка при Януковичі (ну тоді службу дуже сильно російською агентурою нашпигували, навіть голова СБУ був російським громадянином), після Януковича почали чистити при Турчинові (єдиний, здається, випадок, коли головою служби стала одна й та сама людина вдруге - Наливайченко), потім чистили при Порошенкові і Зеленському.
І якщо вірні плітки, то тих працівників, кого вичистили зі служби в різний час, в штат згодом вже не повертали.
Так що там з часів КДБ, мабуть, нікого не залишилося. Але це звичайно не значить, що зараз усі там на своєму місці, до того ж російськими шпигунами можуть стати завербовані люди з нових кадрів (якщо погано працює служба внутрішньої безпеки), але, якщо судити за публічною інформацією, СБУ нині не відпочиває.
думаю, СБУ нині, наскільки дозволяє потенціал, служить державі
Кабзда тоді гандон рашистський
.
Здається вже був випадок, коли дільничий з тих країв, був переведений в центр і виявився педофілом.
Хто підписав наказ про його нове призначення? В чим займалася весь цей час контррозвідка СБУ?
Але головні питання все ж до вкр.
питають: -не зрадник?
-канєшна нєт какой такой зраднік, мамой клянусь да
-ок, «перевірку» пройшов