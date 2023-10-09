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Повідомлено про підозру прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився зрадником, - ДБР. ВIДЕО

Заочно повідомлено про підозру правоохоронцю Руслану Сировому, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває у москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником", - йдеться в повідомленні.

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Наразі йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше росТБ Руслан Сировий, який був начальником відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України, розповів, що шпигував для спецслужб окупантів рашистів.

Повідомлено про підозру прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився зрадником, - ДБР 01

"Як стверджують пропагандисти, цей Руслан - начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України. В системі працював з 2009 року. В Луганському прикордонному законі, починав з радіотелеграфіста. Зараз він знаходиться в Москві, куди благополучно втік разом зі своєю сімʼєю.

Тепер розповідає на камери, як він довго займався підривною діяльністю і збором важливої інформації для російських спецслужб. Як допомагав "ополченцям" Донбасу. З 2014 року, розповідає, встановив контакт з ворогами, допоміг однокласник. Каже також, що завдяки даним, які він передав, було виявлено місцезнаходження 128-ї бригади. І ще називає багато чого. Не хочу навіть писати. Росіяни стверджують, що завдяки цьому Сировому, вдалось отримати доступ до багатьох закритих баз і вузлам звʼязку прикордонників. Називають "наш разведчик"", - розповіла журналістка Зоя Казанжи.

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Автор: 

ДБР (3504) Закарпатська область (2051)


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Топ коментарі
+26
"чудова" робота СБУ...
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09.10.2023 15:52
+18
********....(с).
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09.10.2023 15:53
+17
і хто його призначив? уроженца Луганська? мені набридло читати про уроженців данбасу - суддів, прокурорів, поліцаїв - які виявляються агентами ворога. Якого чорта без ретельної перевіри їх кудись призначають?
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09.10.2023 15:56
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"чудова" робота СБУ...
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09.10.2023 15:52 Відповісти
При чому майже 10 років так файно "відпрацювали"
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09.10.2023 16:03 Відповісти
********....(с).
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09.10.2023 15:53 Відповісти
Досвід не пропєш та не купиш
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09.10.2023 16:02 Відповісти
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
- Оказался наш отец
Не отцом, а *****...
(с)
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09.10.2023 15:53 Відповісти
коди дивилась СБУ, наразі невідомо..., може, як завжди в чиїсь кишені...
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09.10.2023 15:54 Відповісти
і хто його призначив? уроженца Луганська? мені набридло читати про уроженців данбасу - суддів, прокурорів, поліцаїв - які виявляються агентами ворога. Якого чорта без ретельної перевіри їх кудись призначають?
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09.10.2023 15:56 Відповісти
Того самого чорта, якого зробили разом у 2019
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09.10.2023 15:59 Відповісти
З 2009 року служив у Луганському прикордонному загоні. З Кремінної він передав інформацію про місцеперебування пункту управління 128-ї бригади та інших частин ЗСУ. Крім цього був поранений у результаті обстрілу рашистських військ і після госпіталю, влітку 2022 року, перевівся до Мукачівського прикордонного загону. Виїхав закордон не з ухилянтами а згідно дозволу "на реабілітацію" разом із сім'єю у серпні 2023 року як до речі й голова одеського обласного ТЦК (я так розумію що таким чином виїзджало багато військових посадовців та інших службовців). І ще питання скільки подібних агентів спілкувались із своїми кураторами з Кремля у цих "реабілітаційних" поїздках!!!!
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09.10.2023 16:24 Відповісти
💯
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09.10.2023 16:29 Відповісти
Виродок. Надіюсь, що завтра, після інтерв'ю, рашисти йому вручать повістку, а потім він здохне від кулі на фронті. А краще, потім, без ніг, буде жебракувати на вулицях Москви, аж поки не осліпне від метилового спирту, десь на мусорці.
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09.10.2023 15:57 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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09.10.2023 16:39 Відповісти
А хто повідомить про зраду півдня?
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09.10.2023 15:57 Відповісти
В СБУ працюють діти та онуки колишніх КГБ-стів вони і прикривають таких зрадників. Патріотів на службу не беруть, а відправляють на м'ясо, бо хто тоді буде кришувати схеми.
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09.10.2023 15:58 Відповісти
СБУ вже багато разів чистили,
після Кравчука при Кучмі, після Кучми при Ющенкові, після Ющенка при Януковичі (ну тоді службу дуже сильно російською агентурою нашпигували, навіть голова СБУ був російським громадянином), після Януковича почали чистити при Турчинові (єдиний, здається, випадок, коли головою служби стала одна й та сама людина вдруге - Наливайченко), потім чистили при Порошенкові і Зеленському.
І якщо вірні плітки, то тих працівників, кого вичистили зі служби в різний час, в штат згодом вже не повертали.
Так що там з часів КДБ, мабуть, нікого не залишилося. Але це звичайно не значить, що зараз усі там на своєму місці, до того ж російськими шпигунами можуть стати завербовані люди з нових кадрів (якщо погано працює служба внутрішньої безпеки), але, якщо судити за публічною інформацією, СБУ нині не відпочиває.
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09.10.2023 16:33 Відповісти
Авжеж, татарових, портнових теж не повертали... Та й навіщо, коли друзів дитинства можна хоч головою служби призначити. І до звізди що воно сектант УПЦ МП-ФСБ.
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09.10.2023 19:29 Відповісти
Зараз голова СБУ Малюк, а не Баканов, не віриш Малюку твоя особиста справа,
думаю, СБУ нині, наскільки дозволяє потенціал, служить державі
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09.10.2023 19:51 Відповісти
А піжозри тим хто його призначав і хто випускав за кордон ?
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09.10.2023 15:59 Відповісти
Пі@ар кацапський.
Кабзда тоді гандон рашистський
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09.10.2023 16:00 Відповісти
Ніколи такого не було с правоохоронцями, а тут знову!
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09.10.2023 16:00 Відповісти
"цей Руслан - начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України. В системі працював з 2009 року. В Луганському прикордонному законі, починав з радіотелеграфіста. "
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09.10.2023 16:02 Відповісти
цей гaндoн
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09.10.2023 16:35 Відповісти
Цікаво не це. Цікаво, а скільки їх ще вийшло з "оточення" і притихло?
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09.10.2023 18:17 Відповісти
Таких дохрена, що в структурах,що в армії,що у владі, любителів руццького мира тисячами повсюди
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09.10.2023 16:03 Відповісти
на закарпатті кожен третій - потенційний зрадник тупі рагулі, що мріють жити в Угорщині.
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09.10.2023 16:03 Відповісти
І всі з луганська?
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09.10.2023 16:09 Відповісти
З Домбаса
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09.10.2023 16:22 Відповісти
Типу це відповідь Україні за пілота разом з гвинтокрилом? Оцей шматок лайна?
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09.10.2023 16:04 Відповісти
Я бы того начальника отдела кадров вместе с этим сырым судил бы…. И вообще за какие заслуги лугандоновцев на серьёзные посады ставят???
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09.10.2023 16:04 Відповісти
Як і всіх, переважно "за валютниє заслугі"
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09.10.2023 16:11 Відповісти
с 2014 г никто этим не занимался, все только и слышали "наши люди". усыпили бдительность.
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09.10.2023 16:37 Відповісти
Треба прискорити створення реєстрів військовослужбовців, бо таким зрадникам незручно працювати.
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09.10.2023 16:06 Відповісти
в оп цих тварин хоч греблю гати. і всі з доступом
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09.10.2023 16:08 Відповісти
черговий - пірісілєніц луГандон!! ХТО іх перевіряє??
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09.10.2023 16:15 Відповісти
"Професіонали" СБУ, як і багатьох інших зрадників, бо у СБУ більше переймаються тим що винні робити прокурори, НАБУ, САП а не тим чим воно повинно займатися - контррозвідкою, шпигунами, зрадниками, але усякі впровадження фейкових "фінансових злочинів" більш прибуткові, і не до шпигунів. Нагадайте й про те з якої саме служби було найбільше зрадників з переходом до оав рашистів у 2014-му? Міліція (ще до реформи), СБУ, судді!!!
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09.10.2023 16:30 Відповісти
От хто зараз займається "справою Коломойського"?! НАБУ, САП, ГПУ? Ні - СБУ за завданням Зеленського, аби все було під контролем ОПи, їм не до шпигунів!!!!
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09.10.2023 16:32 Відповісти
Таких гнид виправить та заспокоіть лиш ККК
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09.10.2023 16:23 Відповісти
У нас в ОПУ як, яке іхало таке і здибало
.
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09.10.2023 16:25 Відповісти
Всіх луганських і донецьких прикордонників і поліціянтів потрібно в першу лінію для обкатки. А не ставити їх в глибокий тил, в комфортні умови.
Здається вже був випадок, коли дільничий з тих країв, був переведений в центр і виявився педофілом.
Хто підписав наказ про його нове призначення? В чим займалася весь цей час контррозвідка СБУ?
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09.10.2023 16:34 Відповісти
сколько раз говорили, что с оккупированных территорий в такие структуры не брать, каждый оттуда должен проверяться.
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09.10.2023 16:35 Відповісти
Зараз каци викотять інтерв'ю з цим кренделем, в якому він буде розповідати, що за наказом порошенко переправляв західну зброю хамасівцям.
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09.10.2023 16:43 Відповісти
Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав, звісно it шник не мав доступу, не смішити мої пєйси.
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09.10.2023 16:48 Відповісти
а вагітну дружину і малу дитину ця **** теж з групою ухилянтів провела??? власна безпека тільКи в кішені дивиться, тому зараз і чуемо це "МУ", прикордонники створені Литвином для заробляння грошей, все решту вони не вміют, може час іх розігнати ?
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09.10.2023 16:56 Відповісти
До речі, нинішній голова дпсу С. Дейнеко в свій час очолював луганський прикордонний загін. Можливо, пам'ятає цього зрадника. А ще є фільм "мирний 21" про цей загін під час нападу кацапів. Поки ще не подивився, але якщо там є кадри про зв'язківців загону, то тепер вони виглядають цікавіше.
Але головні питання все ж до вкр.
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09.10.2023 17:01 Відповісти
Тю, а кулинич, а баканов
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09.10.2023 17:50 Відповісти
Всей фантазии русни хватает на копирование событий с украинских, но за неимением мозгов делают они это максимально тупо и дегенеративно. Ну никак это не перекрывает угнанный из под носа ФСБ вертолет. Хоть усритесь.
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09.10.2023 20:10 Відповісти
Треба цій тварині статуєтку"подарувати".СБУ,ваш "прокол" потребує негайної реабілітації
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09.10.2023 20:22 Відповісти
сбу як завжди «перевірили» і все ок

питають: -не зрадник?
-канєшна нєт какой такой зраднік, мамой клянусь да
-ок, «перевірку» пройшов
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09.10.2023 21:28 Відповісти
 
 