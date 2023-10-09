Повідомлено про підозру прикордоннику Руслану Сировому, який служив на Закарпатті та виявився зрадником, - ДБР. ВIДЕО

Заочно повідомлено про підозру правоохоронцю Руслану Сировому, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває у москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником", - йдеться в повідомленні.

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Наразі йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше росТБ Руслан Сировий, який був начальником відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України, розповів, що шпигував для спецслужб окупантів рашистів.

"Як стверджують пропагандисти, цей Руслан - начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПС України. В системі працював з 2009 року. В Луганському прикордонному законі, починав з радіотелеграфіста. Зараз він знаходиться в Москві, куди благополучно втік разом зі своєю сімʼєю.

Тепер розповідає на камери, як він довго займався підривною діяльністю і збором важливої інформації для російських спецслужб. Як допомагав "ополченцям" Донбасу. З 2014 року, розповідає, встановив контакт з ворогами, допоміг однокласник. Каже також, що завдяки даним, які він передав, було виявлено місцезнаходження 128-ї бригади. І ще називає багато чого. Не хочу навіть писати. Росіяни стверджують, що завдяки цьому Сировому, вдалось отримати доступ до багатьох закритих баз і вузлам звʼязку прикордонників. Називають "наш разведчик"", - розповіла журналістка Зоя Казанжи.

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