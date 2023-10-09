Порошенко закликав керівництво НАТО запросити Україну на Вашингтонському саміті: Треба використати це вікно можливостей
Петро Порошенко під час виступу на ПА НАТО у Копенгагені закликав надати Україні на Вашингтонському саміті у наступному році запрошення в Альянс. Він запитав у заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане, якою є позиція НАТО і що треба терміново зробити Україні для позитивного рішення у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".
"Розпочну з так званої "втоми від України". Сьогодні вночі, кілька годин тому, я втратив свого друга, командира 206 батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману, на лиманському напрямку бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи і врешті-решт втому від НАТО. Тому хочу підтримати слова про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому", - зауважив Порошенко.
"Що слід робити саме зараз? По-перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умови домінування у повітрі. Тому нам потрібні винищувачі F16, або шведські Gripen. Так само, як потрібен протиповітряний захист, далекобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу, на військові рейки, у військовий режим, з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї", - наголосив Порошенко.
Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб нарешті відрізати її можливості фінансувати цю війну.
"Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки окрім НАТО. Членство України в Альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Тож я хотів би запитати заступника Генерального секретаря: якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України, адже ми маємо вікно можливостей для цього? Що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи", – звернувся Порошенко до керівництва Альянсу.
Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане відповів: "Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство".
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Иди ... выступай на ПА НАТО у Копенгагені !
дебил !!!
Схоже, секретар РНБО Олексій Данілов взяв низький старт перед заявою "Турист. Серія 2".
https://uk.tgstat.com/channel/@putch111
Тут Петро Порошенко посмів зустрітися з Головою Комітету з розвідки палати представників Конгресу США Майклом Тернером. Порох намагається у силу можливостей, в рамках парламентської дипломатії, змінити думку республіканців щодо надання зброї та допомоги Україні.
Конгресмен-республіканець Майкл Тернер є колишнім головою парламентської асамблеї НАТО. А нині він очолює комітет Конгресу, що курирує американські розвідслужби. Тому в курсі яка допомопога виділяється і куди спрямовується.
Слава Україні!
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
Вони стараються, крадуть, зраджують, бикують, а Україну прийняли. Завдання ******* провалено.
Попросту, нам дипломатичною мовою було сказано: "Прибирати гівно в ваших конюшнях вам прийдеться все одно! Але не тягніть з цим, бо...не бачити вам НАТО, як своїх вух!"
А ПАП просто молодець - бульдозер! Він буде і далі робити все для України попри весь той буллінг, який ЗЕшобла застосовує проти нього! Честь і хвала справжньому Президенту, державнику і справжньому українцю.
зато лисі та інші зебіли-аніматори Найвеличнівшивого розкабаніли до невпізнаваності
https://t.me/PresidentPoroshenko/7304 Петро Порошенко одним з перших привітав свого колегу з об'єднаної Європейської народної партії:
"Вітаю Міхала Щербу з обранням Головою Парламентської асамблеї НАТО!
Надихає, що цю важливу посаду віднині обійматиме щирий друг України, який вірить у майбутнє нашої держави в Альянсі.
Глибоко вдячний за багаторічну підтримку України, стратегічне бачення та тверду віру в нашу спільну перемогу".
А ось що зараз робить Кучма у Франції , та Ющенко незрозуміло де , незрозуміло .