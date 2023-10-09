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Порошенко закликав керівництво НАТО запросити Україну на Вашингтонському саміті: Треба використати це вікно можливостей

порошенко

Петро Порошенко під час виступу на ПА НАТО у Копенгагені закликав надати Україні на Вашингтонському саміті у наступному році запрошення в Альянс. Він запитав у заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане, якою є позиція НАТО і що треба терміново зробити Україні для позитивного рішення у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

"Розпочну з так званої "втоми від України". Сьогодні вночі, кілька годин тому, я втратив свого друга, командира 206 батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману, на лиманському напрямку бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи і врешті-решт втому від НАТО. Тому хочу підтримати слова про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому", - зауважив Порошенко.

"Що слід робити саме зараз? По-перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умови домінування у повітрі. Тому нам потрібні винищувачі F16, або шведські Gripen. Так само, як потрібен протиповітряний захист, далекобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу, на військові рейки, у військовий режим, з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї", - наголосив Порошенко.

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Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб нарешті відрізати її можливості фінансувати цю війну.

"Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки окрім НАТО. Членство України в Альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Тож я хотів би запитати заступника Генерального секретаря: якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України, адже ми маємо вікно можливостей для цього? Що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи", – звернувся Порошенко до керівництва Альянсу.

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане відповів: "Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство".

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Автор: 

Порошенко Петро (15180) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+24
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09.10.2023 16:08
+24
Шановний ПП! Топіть без зупинок та перерв! Наснаги та вдачі Вам!
Слава Україні!
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09.10.2023 16:09
+21
Петро Поршенко - це Патріот України і всі його кроки під час війни
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
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09.10.2023 16:11
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Як зелені виродки будуть боротися з корупцією, якщо вони і є корупція. Один вихід, нехай застреляьбся, або їм допоможемо в цій боротьбі
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09.10.2023 16:11 Відповісти
Він від ХАМАСА ховається !
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09.10.2023 16:15 Відповісти
Зелені скоти зроблять все щоб цього не відбулося
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09.10.2023 16:05 Відповісти
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09.10.2023 16:08 Відповісти
Свєжо пітаніє, да се-ся с трудом.
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09.10.2023 16:11 Відповісти
Ну, пора, турист !
Иди ... выступай на ПА НАТО у Копенгагені !

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09.10.2023 16:08 Відповісти
"Остальные - это туристы": Данилов сказал, кто может представлять Украину в мире
дебил !!!

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09.10.2023 16:11 Відповісти
Він би ще за своїх синів у складі ЗСУ сказав, якби мав шо казати. Казатель...
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09.10.2023 16:13 Відповісти
не только у него сыновья по заграницам.
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09.10.2023 16:41 Відповісти
https://t.me/putch111/38276 Путч. Русский - нах*й
Схоже, секретар РНБО Олексій Данілов взяв низький старт перед заявою "Турист. Серія 2".

https://uk.tgstat.com/channel/@putch111

Тут Петро Порошенко посмів зустрітися з Головою Комітету з розвідки палати представників Конгресу США Майклом Тернером. Порох намагається у силу можливостей, в рамках парламентської дипломатії, змінити думку республіканців щодо надання зброї та допомоги Україні.

Конгресмен-республіканець Майкл Тернер є колишнім головою парламентської асамблеї НАТО. А нині він очолює комітет Конгресу, що курирує американські розвідслужби. Тому в курсі яка допомопога виділяється і куди спрямовується.
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09.10.2023 18:53 Відповісти
Шановний ПП! Топіть без зупинок та перерв! Наснаги та вдачі Вам!
Слава Україні!
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09.10.2023 16:09 Відповісти
Героям слава !!!
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09.10.2023 16:14 Відповісти
Героям слава !!
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09.10.2023 16:15 Відповісти
А сенс? Зєля ж знову почне бикувати перед самітом.
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09.10.2023 16:09 Відповісти
До вашінгтонського саміту zeлені розкрадуть те, що залишилося, доруйнують те, що не доруйнували, розісруться з тими союзниками, з якими ще не розісрались, довбивають тих, кого ще не вбили, та благополучно втечуть з награбованим до московії, перед тим здавши їй Україну! Невже ніхто не розуміє, до чого все йде?!
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09.10.2023 16:53 Відповісти
"...і готові забезпечити відповідні реформи "-чи готов до них зечмоня?
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09.10.2023 16:10 Відповісти
Петро Поршенко - це Патріот України і всі його кроки під час війни
свідчать про це 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼!!
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09.10.2023 16:11 Відповісти
Так,він невтомно і безкомпромісно бореться за Україну,наш сивочолий Гетьман і Батько.Не шкодуючи свого часу їздить по закордонам,де його вже всі знають і,показуючи пальцем кажуть - ото пішов справжній патріот і борець з корупційов.
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09.10.2023 17:10 Відповісти
хреновий в тебе сарказолідатор, як і твій сраколізатор з 95кв.
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09.10.2023 17:36 Відповісти
"Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство".
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09.10.2023 16:13 Відповісти
Членограй заявить, що він ще подумає, чи варто йому туди, якщо Україну прямо там не запросять до НАТО.
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09.10.2023 16:14 Відповісти
Членограй - промосковська маріонетка!
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09.10.2023 16:54 Відповісти
Надіюсь Американці до Гетьмана нашого таки прислухаються
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09.10.2023 16:16 Відповісти
Запрошення до НАТО та вступ до ЄС добили б п'яту колону в Україні.
Вони стараються, крадуть, зраджують, бикують, а Україну прийняли. Завдання ******* провалено.
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09.10.2023 16:28 Відповісти
"Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами." - красиво завернута піСдюліна у вигляді ляпаса і підсрачника ЗЕбуїнам! Але ж вони настільки самовпевненно тупі, що навіть прочитавши цей пассаж - не зрозуміють, що їм відверто насрали на голову!
Попросту, нам дипломатичною мовою було сказано: "Прибирати гівно в ваших конюшнях вам прийдеться все одно! Але не тягніть з цим, бо...не бачити вам НАТО, як своїх вух!"
А ПАП просто молодець - бульдозер! Він буде і далі робити все для України попри весь той буллінг, який ЗЕшобла застосовує проти нього! Честь і хвала справжньому Президенту, державнику і справжньому українцю.
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09.10.2023 16:19 Відповісти
А где рашотролли и подоляшавки? ФАААСС!!! Отрабатывайте свою копеечку!!!
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09.10.2023 16:31 Відповісти
тільки один появився,
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09.10.2023 17:40 Відповісти
Петро Порошенко - єдиний політик України з котрим у світі ще можуть говорити. Від других просто смердить злодюгами і брехунами.
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09.10.2023 17:19 Відповісти
Порох зовсім геть посивів...(
зато лисі та інші зебіли-аніматори Найвеличнівшивого розкабаніли до невпізнаваності
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09.10.2023 17:56 Відповісти
На згаданій в цій інфі сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Копенгагені обрано нове керівництво організації, зокрема - Голову Парламентської асамблеї НАТО; ним став польський політик, депутат польського Сейму 6-го, 7-го та 8-го скликань від опозиційної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Громадянська платформа Міхал Щерба.

https://t.me/PresidentPoroshenko/7304 Петро Порошенко одним з перших привітав свого колегу з об'єднаної Європейської народної партії:



"Вітаю Міхала Щербу з обранням Головою Парламентської асамблеї НАТО!

Надихає, що цю важливу посаду віднині обійматиме щирий друг України, який вірить у майбутнє нашої держави в Альянсі.
Глибоко вдячний за багаторічну підтримку України, стратегічне бачення та тверду віру в нашу спільну перемогу".
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09.10.2023 17:58 Відповісти
В останньому абзаці цієї інфи наведена відповідь Заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане, ніби на запитання Порошенка; а насправді це
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09.10.2023 18:15 Відповісти
двірник на подвірʼї теж постійно закликає нато
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09.10.2023 21:24 Відповісти
По факту Петро каже усе правильно та зрозумілі речі. Тільки одне незрозуміло , це форма подачі інформації. Встати з місця , та зробити своє запитання , це ні як не тягне на термін виступив. Якщо б Петру дали трибуну , та час для виступу , то да , тоді б я погодився , що він виступив. А так , зробити виступаючему запитання з місця , це не виступ , це просто зробив своє запитання. Просто кажучи спитав.
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10.10.2023 01:21 Відповісти
До речі , на відміну ніж Ющенко та Кучмі , Порошенко робить те що і потрібно робити п'ятому президенту України.
А ось що зараз робить Кучма у Франції , та Ющенко незрозуміло де , незрозуміло .
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10.10.2023 01:34 Відповісти
 
 