Порошенко закликав керівництво НАТО запросити Україну на Вашингтонському саміті: Треба використати це вікно можливостей

Петро Порошенко під час виступу на ПА НАТО у Копенгагені закликав надати Україні на Вашингтонському саміті у наступному році запрошення в Альянс. Він запитав у заступника Генсека НАТО Мірчі Джоане, якою є позиція НАТО і що треба терміново зробити Україні для позитивного рішення у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

"Розпочну з так званої "втоми від України". Сьогодні вночі, кілька годин тому, я втратив свого друга, командира 206 батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману, на лиманському напрямку бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи і врешті-решт втому від НАТО. Тому хочу підтримати слова про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому", - зауважив Порошенко.

"Що слід робити саме зараз? По-перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умови домінування у повітрі. Тому нам потрібні винищувачі F16, або шведські Gripen. Так само, як потрібен протиповітряний захист, далекобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу, на військові рейки, у військовий режим, з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї", - наголосив Порошенко.

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Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб нарешті відрізати її можливості фінансувати цю війну.

"Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки окрім НАТО. Членство України в Альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Тож я хотів би запитати заступника Генерального секретаря: якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України, адже ми маємо вікно можливостей для цього? Що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи", – звернувся Порошенко до керівництва Альянсу.

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане відповів: "Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, але й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною, і більш міцним ваше суспільство".

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