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Ліквідовані окупанти після атаки на колону армії РФ на Запоріжжі: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована атака українських воїнів на колону російських окупантів поблизу села Очеретувате Запорізької області та її результат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на колону зроблений українським безпілотником, а результативність удару підтвердили окупанти, які зафільмували знищену техніку та тіла ліквідованих загарбників з підрозділу каспійської  морської піхоти.

"Російські військовослужбовці вперше опублікували кадри результату удару ЗСУ по колоні російської техніки, що стався ще у середині липня цього року в Запорізькій області (село Очеретувате Токмацького району). На відео - знищені російські вантажівки УРАЛ 4320, гаубиці 2А18 Д-30, а також (кадри були опубліковані раніше) - ліквідований особовий склад противника", - йдеться у коментарі до відеозапису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів у переліску поблизу Новоєгорівки на Луганщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Запорізька область (3631)


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Топ коментарі
+40
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09.10.2023 16:46
+39
"Сльози мєнают мнє говоріть" (С)
"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
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09.10.2023 16:41
+34
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09.10.2023 16:43
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09.10.2023 16:41 Відповісти
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09.10.2023 16:46 Відповісти
"Сльози мєнают мнє говоріть" (С)
"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
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09.10.2023 16:41 Відповісти
Побачив Український чорнозем і мозг розірвало від побаченого.
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09.10.2023 16:44 Відповісти
То ми вже не узнаємо шо він там побачив.. може побачив вперше в житті унітаз. Трофейний. І його жаба задушила.
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09.10.2023 16:46 Відповісти
мирной земли над головой и успехов погибшим
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10.10.2023 10:10 Відповісти
Судьба покоренного народа. Погибнуть за своего оккупанта. Глупо
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09.10.2023 16:43 Відповісти
Кацапня, какой у вас мозг?
Вы о чём?
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09.10.2023 16:43 Відповісти
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09.10.2023 23:06 Відповісти
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09.10.2023 16:43 Відповісти
Оленевод чудотворец.
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09.10.2023 21:54 Відповісти
Ну аткуда там ваабщє мозг...
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09.10.2023 16:44 Відповісти
Костный.
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09.10.2023 17:30 Відповісти
треба було так далеко їхати в Україну щоб нарешті "мозг открыли"
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09.10.2023 16:44 Відповісти
а очі заплющили
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09.10.2023 16:48 Відповісти
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09.10.2023 16:44 Відповісти
Світоглядна різниця.

Нам гроші потрібні, аби щось побудувати, та хоч би й собі особисто, і жити добре.
А їм гроші потрібні, аби зробити так, щоб ніхто навколо не жив добре.
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09.10.2023 19:37 Відповісти
Дике словосполучення "...дагестанцы, каспийские морпехи..."!!!
Яке море такі і морпіхи.
Ослойоби дагестанські.
Сиділи б у своїх кишлаках, були б цілі.
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09.10.2023 16:46 Відповісти
В аулах. Кишлаки в азіатів.
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09.10.2023 18:18 Відповісти
а той під деревом приліг телевізор подивитись?
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09.10.2023 16:46 Відповісти
Падли кацапські, землі їм Української закортіло! А те відбите ще й телевізора прихопило. Злидота!
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09.10.2023 16:49 Відповісти
Стомилися хлоп'ята, зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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09.10.2023 16:51 Відповісти
Кожен день їх знешкоджують а вони лізуть й лізуть..... не седиться їм на Засрашці, хворі на голову.
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09.10.2023 16:53 Відповісти
Так, а там один кацап здається з телевізором здох?
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09.10.2023 16:53 Відповісти
Мабуть ***** смАтрьЄл
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09.10.2023 16:55 Відповісти
капийский морпех)
це як альпніст з Сахари
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09.10.2023 16:54 Відповісти
На фото как живые касапы. И какой мозг? У него их по функционалу нет и никогда не было.
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09.10.2023 16:56 Відповісти
Дагестанские морпехи - из рубрики "Короткие анекдоты".
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09.10.2023 16:57 Відповісти
Из той же, 'большой десантный корабль "Оленегорский Горняк"'.
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09.10.2023 17:33 Відповісти
ну сидели бы в своем дагестане и были бы целые и может быть даже здоровые..., так нет, не сиделось...
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09.10.2023 16:58 Відповісти
Просто долбо*бы, а не морпехи.
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09.10.2023 17:01 Відповісти
заблудились
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09.10.2023 17:03 Відповісти
морпєхі - то нехай плавають. В пеклі у смолі
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09.10.2023 17:04 Відповісти
Каспійська морська піхота ,сиділи б ви на каспійському морі та воювали б з каспійськими тюленями, для чого вас і готували , дивись може б і мізки ,хоч і дурні, зате цілими залишилися б.
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09.10.2023 17:06 Відповісти
Шо "взарвалось", мозг???
"МОЗГ"*****???
А де він візьметься у п*дарасів?
А вакуум не взривається, він схлопується!
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09.10.2023 17:06 Відповісти
Они не дагестанцы. Они кацапы.
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09.10.2023 17:18 Відповісти
ГУР МО опубликовало список 117-го полка морпехов каспийской флотилии обвиняемых в аоенных преступлениях на Запорожском участке.(около 1900 человек)
Командный состав в основном кацапы. А рядовой и сержантский в подавляющем большинстве так сказать "нерусские".
Кстати 117 полк сбежал з позиций под Вербовым после обстрелов ВСУ.
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09.10.2023 23:30 Відповісти
Яка нах різниця. Дохлі чурки-дагестанці, чи дохлі монголо-кассаби. Я їх не розрізняю. Що те, що інше - все це є біосміття, утилізоване нашими рідненькими воїнами ЗСУ.
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09.10.2023 23:43 Відповісти
упс

не вийшло спасти біосміття з даунбасу
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09.10.2023 17:24 Відповісти
Ну відносно мізків це вже він зробив комплімент жмуру.
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09.10.2023 17:37 Відповісти
Купили квартірку на Пєчєрскіх паГорбах?

Чи може в Адєссу рванулі?

Пакет -- поїзд -- яма в ******.
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09.10.2023 17:41 Відповісти
не на того нападает холопский, сцарский "дагестан"...
ваша рабская проблема в Кремле, ну, или в вашей пустой голове, мозг которой разорван уже давно, ещё соловьёвыми-скабеевыми
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09.10.2023 17:49 Відповісти
Це вже не ваші каспійскі морпехі - це вже морпіхі кабздона - добре поповнення - разом з технікою.
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09.10.2023 17:57 Відповісти
Без води Каспію, повсихали ***** іхтандри херові в степах Мирної України!
Слава Україні!
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09.10.2023 18:07 Відповісти
Каспійські іхтіандри. Дохлі іхтіандри.
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09.10.2023 18:17 Відповісти
в того відео борода до коліна...
скільки будуте старе викладувати
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09.10.2023 18:36 Відповісти
Дика дивiзiя, каспiйська... чомусь ранiше я кавказцiв бiльше поважав..
думав , що все кацапське для них чуже, нажаль кацапiзм головного мозгу в них теж.
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09.10.2023 18:38 Відповісти
Спят усталые игрушки, книжки спят.
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай:
Баю-бай.
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09.10.2023 18:48 Відповісти
неоказание помощи человеку кацапу без мозга ... прям криминал, может бы стал следующим президентом кацапстана.
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09.10.2023 19:23 Відповісти
Каспійскіє трупакі тепер 😆
Скільки ще мілйьонів живих кацапів ....
Які тількі кончені створіння.
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09.10.2023 19:41 Відповісти
кисильову буде дуже приємно. Просив, щоб помирали за каСапію, і вони так зробили. "ошень приятно, царь".
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09.10.2023 22:03 Відповісти
Шєгєрьме, моск откритий, дон. Пойдеть на шяурьмє, будєть вкусно, дон.
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09.10.2023 23:40 Відповісти
З вкраденим телевізором - то взагалі такий ПОЗОРНЯК, що капець... А воно ще й так вчепилося, навіть подихаючи телек не відпустило... )))))
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10.10.2023 00:20 Відповісти
да............ где они, там и " победа".
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10.10.2023 08:01 Відповісти
Сгарєлі на работє каспийскиє марпєхи...
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10.10.2023 08:57 Відповісти
Каспийские морпехи Кацапские морг-пешки!
А один рученкой тянулся к ширинке другого... по закону ширинката
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10.10.2023 13:22 Відповісти
 
 