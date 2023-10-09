Ліквідовані окупанти після атаки на колону армії РФ на Запоріжжі: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована атака українських воїнів на колону російських окупантів поблизу села Очеретувате Запорізької області та її результат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на колону зроблений українським безпілотником, а результативність удару підтвердили окупанти, які зафільмували знищену техніку та тіла ліквідованих загарбників з підрозділу каспійської морської піхоти.
"Російські військовослужбовці вперше опублікували кадри результату удару ЗСУ по колоні російської техніки, що стався ще у середині липня цього року в Запорізькій області (село Очеретувате Токмацького району). На відео - знищені російські вантажівки УРАЛ 4320, гаубиці 2А18 Д-30, а також (кадри були опубліковані раніше) - ліквідований особовий склад противника", - йдеться у коментарі до відеозапису.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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"У етого мозг разорван. С дєтства" (почти С)
Вы о чём?
Нам гроші потрібні, аби щось побудувати, та хоч би й собі особисто, і жити добре.
А їм гроші потрібні, аби зробити так, щоб ніхто навколо не жив добре.
Яке море такі і морпіхи.
Ослойоби дагестанські.
Сиділи б у своїх кишлаках, були б цілі.
це як альпніст з Сахари
"МОЗГ"*****???
А де він візьметься у п*дарасів?
А вакуум не взривається, він схлопується!
Командный состав в основном кацапы. А рядовой и сержантский в подавляющем большинстве так сказать "нерусские".
Кстати 117 полк сбежал з позиций под Вербовым после обстрелов ВСУ.
не вийшло спасти біосміття з даунбасу
Чи може в Адєссу рванулі?
Пакет -- поїзд -- яма в ******.
ваша рабская проблема в Кремле, ну, или в вашей пустой голове, мозг которой разорван уже давно, ещё соловьёвыми-скабеевыми
Слава Україні!
скільки будуте старе викладувати
думав , що все кацапське для них чуже, нажаль кацапiзм головного мозгу в них теж.
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай:
Баю-бай.
человекукацапу без мозга ... прям криминал, может бы стал следующим президентом кацапстана.
Скільки ще мілйьонів живих кацапів ....
Які тількі кончені створіння.
Каспийские морпехиКацапские морг-пешки!
А один рученкой тянулся к ширинке другого... по закону ширинката