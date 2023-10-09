Ліквідовані окупанти після атаки на колону армії РФ на Запоріжжі: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована атака українських воїнів на колону російських окупантів поблизу села Очеретувате Запорізької області та її результат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на колону зроблений українським безпілотником, а результативність удару підтвердили окупанти, які зафільмували знищену техніку та тіла ліквідованих загарбників з підрозділу каспійської морської піхоти.

"Російські військовослужбовці вперше опублікували кадри результату удару ЗСУ по колоні російської техніки, що стався ще у середині липня цього року в Запорізькій області (село Очеретувате Токмацького району). На відео - знищені російські вантажівки УРАЛ 4320, гаубиці 2А18 Д-30, а також (кадри були опубліковані раніше) - ліквідований особовий склад противника", - йдеться у коментарі до відеозапису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів у переліску поблизу Новоєгорівки на Луганщині. ВIДЕО 18+