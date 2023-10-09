Окупант здався безпілотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВIДЕО
Мобілізований із Курської області РФ здався у полон, подавши знак українському безпілотнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанту вдалося вижити після того, як українські аеророзвідники скинули на нього три боєприпаси. Цілий день загарбник просидів у схованці, а потім написав на листку, що хоче жити і показав цей напис у бік безпілотника, який весь час висів над полем бою. Опісля отримав чіткі інструкції та вийшов на позиції українських воїнів.
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