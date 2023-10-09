УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8922 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 550 17

Окупант здався безпілотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВIДЕО

Мобілізований із Курської області РФ здався у полон, подавши знак українському безпілотнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанту вдалося вижити після того, як українські аеророзвідники скинули на нього три боєприпаси. Цілий день загарбник просидів у схованці, а потім написав на листку, що хоче жити і показав цей напис у бік безпілотника, який весь час висів над полем бою. Опісля отримав чіткі інструкції та вийшов на позиції українських воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці методично знищують групу окупантів: "Вбивчий мікс - касети, арта, дрони". ВIДЕО безпілотника

Автор: 

полонені (2267) дрони (4748)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
До речі коптер дуже гуманний та знайомий з Женевською конвенцією ...
показати весь коментар
09.10.2023 16:59
+13
коптери вони такі...
показати весь коментар
09.10.2023 17:01
+8
Ну хоч якийсь обмінний фонд ...
показати весь коментар
09.10.2023 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоч якийсь обмінний фонд ...
показати весь коментар
09.10.2023 16:55 Відповісти
До речі коптер дуже гуманний та знайомий з Женевською конвенцією ...
показати весь коментар
09.10.2023 16:59 Відповісти
фінгал під оком та ніс зломав теж коптер ?

байки баіть....
показати весь коментар
09.10.2023 16:57 Відповісти
коптери вони такі...
показати весь коментар
09.10.2023 17:01 Відповісти
А отак підлетів і гвинтами по їблищу.
показати весь коментар
09.10.2023 17:58 Відповісти
Чому байки?

Хлопці «душевно зустріли кацапа
показати весь коментар
09.10.2023 20:38 Відповісти
Киздун ватний. Очі брехливі.
показати весь коментар
09.10.2023 17:00 Відповісти
Ага. Посаду називав - аж запнувся. "Водій"... Всі вони водії, як у полон потрапляють. Автомата у руках не тримали, "жертва абстаятєльств".
показати весь коментар
09.10.2023 17:40 Відповісти
поісля трьох скидів. це від лукавого
показати весь коментар
09.10.2023 17:02 Відповісти
Редактор - яка Курська область? по репі видно що Курганська ...
показати весь коментар
09.10.2023 17:04 Відповісти
среди кацапов попадаются неглупые однако.
показати весь коментар
09.10.2023 17:22 Відповісти
Та то вже крок відчаю. Якби усе добре було, то кричав би далі: "прокрошим укроп".
показати весь коментар
09.10.2023 17:26 Відповісти
***** який вумний кацап попався
показати весь коментар
09.10.2023 17:31 Відповісти
Які в нас вумні коптери, кацапів в полон самі беруть.
показати весь коментар
09.10.2023 17:35 Відповісти
Дідько - якійсь просто термінатор невбиваємий. Три заряда на нього снинули, потім ще снаряди поруч розривались, а в нього лише фінгал!

Правду мабудь кажуть - п'янчугам Бог допомагає, а він точно та ще п'янчуга!
показати весь коментар
09.10.2023 17:49 Відповісти
шкода що не замочили...
показати весь коментар
09.10.2023 19:24 Відповісти
 
 