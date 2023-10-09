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Бійці ЗСУ спалили САУ окупантів "Піон", яку росіяни намагались приховати у посадці. ВIДЕО

Українські військові знищили 203-мм САУ окупантів 2С7 "Піон", яку росіяни намагались приховати у посадці.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення російської техніки оприлюднили у соцмережах. 

2С7 "Піон" – самохідна 203-мм гармата, призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд. За даними аналітичного проєкту Oryx, окупанти втратили в Україні близько 20 "Піонів".

Також дивіться: Бійці Нацгвардії знищили три замасковані російські міномети на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) САУ (227)


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яку росіяни намагались приховати у посадці

Стіснялися?
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09.10.2023 16:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - 60 одиниць 2С7М «Малка» (а також 260 одиниць 2С7 «Піон» на зберіганні), станом на 2021 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%C2%BB#cite_note-Military-Balance-2021--192-52 [50]
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09.10.2023 17:02 Відповісти
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09.10.2023 17:05 Відповісти
Гори, гори ясно, аби не погасло !!!
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09.10.2023 17:11 Відповісти
була самохідна - стала самойобна
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09.10.2023 17:24 Відповісти
Головне що це не макет.
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09.10.2023 18:00 Відповісти
там масло горит да и следы гусениц явно указывает на тяжелую машину
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09.10.2023 20:20 Відповісти
сама подорвалась, со страху
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09.10.2023 20:18 Відповісти
 
 