Бійці ЗСУ спалили САУ окупантів "Піон", яку росіяни намагались приховати у посадці. ВIДЕО

Українські військові знищили 203-мм САУ окупантів 2С7 "Піон", яку росіяни намагались приховати у посадці.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення російської техніки оприлюднили у соцмережах.

2С7 "Піон" – самохідна 203-мм гармата, призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд. За даними аналітичного проєкту Oryx, окупанти втратили в Україні близько 20 "Піонів".

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