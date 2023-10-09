Побиття чоловіка у Чернівецькому військкоматі: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців. ВIДЕО

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, відео інциденту сьогодні було поширено низкою телеграм-каналів, однак події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

"У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тернопільський обласний ТЦК СП призначив службове розслідування після публікації відео з побиттям мобілізованих

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.