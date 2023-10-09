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Побиття чоловіка у Чернівецькому військкоматі: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців. ВIДЕО

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, відео інциденту сьогодні було поширено низкою телеграм-каналів, однак події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

"У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тернопільський обласний ТЦК СП призначив службове розслідування після публікації відео з побиттям мобілізованих

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Автор: 

побиття (939) Чернівці (562) військкомат (432) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+19
Час міняти розшифровку ТЦК - Тортури Цивільних Кабанами
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09.10.2023 17:51
+13
Коли мудака , який побив в стрийському ТЦК людину , випускали з суду - його корєша - кричали - Героям Слава . Я надіюсь Що цих хероїв стрийського ТЦК в повному складі відправлять на нуль . Там потрібні так хоробрі люди.
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09.10.2023 18:03
+13
Мабуть, скоро дійде до виправданнь типу: "якби їх не катували в ТЦК, то це б зробили буряти".
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09.10.2023 18:04
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Час міняти розшифровку ТЦК - Тортури Цивільних Кабанами
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09.10.2023 17:51 Відповісти
*кобелями
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09.10.2023 18:31 Відповісти
Почалася епідемія "pobit-23"?
Бачу, страшенно заразна штука!
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09.10.2023 17:53 Відповісти
Читав що отой хто бив у цивільному якась урка з мильного заводу...
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09.10.2023 17:55 Відповісти
По поведінці - урка....
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09.10.2023 17:59 Відповісти
Це старі ментовські методи - натравити якусь шантрапу з сусідньої камери. За пачку цигарок це біосміття зробить що завгодно. А з ментів потім не спитаєш, бо по факту били ж не вони.
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09.10.2023 19:56 Відповісти
звісно-відомі ще з часів смердючого совка...
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09.10.2023 20:07 Відповісти
Та нічого тим утиркам не буде. Хіба що нагородять.
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09.10.2023 17:56 Відповісти
Коли мудака , який побив в стрийському ТЦК людину , випускали з суду - його корєша - кричали - Героям Слава . Я надіюсь Що цих хероїв стрийського ТЦК в повному складі відправлять на нуль . Там потрібні так хоробрі люди.
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09.10.2023 18:03 Відповісти
То із Самбора боров був. Та ніхто їх туди не відправить. У того хряка статків знайшли на 4 мільйона гривень. Із пояснення: мати подарувала 42 000 доларів.
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09.10.2023 18:11 Відповісти
Дякую за виправлення
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09.10.2023 18:19 Відповісти
почти полтора года думу думают, что же тут произошло...
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09.10.2023 17:58 Відповісти
нє, ну а шо? нормальний же такий рекрутинг. От тільки не зовсім зрозумілі перспективи щодо оздоровлення і реабілітації, роботи ВЛК і чи буде підвищення утриманння з 700 гривень на місяць до тисячі.
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09.10.2023 18:00 Відповісти
ніякого рекрутінга немає навіть близько.

один вумний дядько пропонує - відкрийте набір на спеціальності і люди прийдуть. Бо зараз хрєн знаєш, куди ти попадеш, якшо попадеш в військомат
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09.10.2023 18:08 Відповісти
ви нічого не розумієте у рекрутінгу. Можливо той співробітник стрийського ТЦК наш майбутній Пригожин.
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09.10.2023 18:14 Відповісти
хіба шо так, а по уму дайте набір в армію операторів дронів і тисячі підуть...
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09.10.2023 19:32 Відповісти
Мабуть, скоро дійде до виправданнь типу: "якби їх не катували в ТЦК, то це б зробили буряти".
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09.10.2023 18:04 Відповісти
той громадянин попав на фронт?
як що так, сподіваюсь, що він повернеться живий, неушкоджений, та з гострим почуттям справедливості!
після перемоги, буде нова хвиля біженців за кордон: мєнти та воєнкоми.
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09.10.2023 18:07 Відповісти
"31.07.2022 року відкрито кримінальне провадження №12022263020000688 за попередньою ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. Незважаючи на чисельні скарги та заяви, досудове розслідування належним чином не проводиться, оскільки фігурантами по даній справі є військовослужбовці - працівники Чернівецького міського ТЦК та СП та працівники поліції Чернівецької області."

А потім знов терміни спливуть?
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09.10.2023 18:10 Відповісти
Зроблять винним і посадять чоловіка, якого побили. Якщо він до суду не загине на фронті, звісно.
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09.10.2023 18:27 Відповісти
Це вже далеко не поодинокі випадки побиття, які потрапили до мережі. А скільки їх не потрапило?
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09.10.2023 18:29 Відповісти
История классная, но нужен результат, а не трёп. Новость будет интересной, когда они будут уже сидеть, а государство выплатит щедрую компенсацию парню. А до этого - эта новость просто констатация того, о чем все и так давно знали.
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09.10.2023 18:38 Відповісти
На все свій час ,немає нічого вічного і безвідповідального.
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09.10.2023 18:40 Відповісти
В когось сумніви, що до того, чи треба ******* копів і таких вояк? І ніхто цієї мерзоти не буде сидіти. В нас ніколи не карали беззаконня. Ніколи.
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09.10.2023 18:44 Відповісти
Знову на відео серед злочинців у формі ОПГ "Нацполіція" та "ТЦК" фігурує злочинець у цивільном.Режим все ширше і ширше залучає маргиналів-люмпменів та тітушню для запровадження політики терору.
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09.10.2023 19:00 Відповісти
старі мусорські методи
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09.10.2023 19:57 Відповісти
Так,це робиться щоб зняти з себе відповідальність, типу "це ж не ми побили людину,це цивільні щось між собою не поділили"
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09.10.2023 20:13 Відповісти
Не на часі. В країні війна. Крапка.
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09.10.2023 19:18 Відповісти
треба палити ті скандальні воєнкомати чи що за х@йня твориться
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09.10.2023 19:45 Відповісти
Починайте вже! Кацапи ніяк не дочекаються...
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09.10.2023 21:11 Відповісти
то приїдь із сша і розберись нахіба там побиття
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09.10.2023 22:08 Відповісти
Я вже четверть віку як громадянин країни, яка після минулих "виборів" в 20-му році втратила рештки суверенітету і повністю лягла під рашку. Доводиться використовувати ВПН. При всім бажанні мене до вас не випустять. А якщо через іншу країну то потім ФСБ вслідкує і будуть проблеми...
Якщо не хочете воювати - здавайтесь та не рвіть сраку. Можливо кацапи вас пожаліють якщо відмовитесь від всього українського та віддасте на поталу всіх своїх справжніх Героїв.
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09.10.2023 22:23 Відповісти
дуже цікаво але нічого не ясно
куди ти там лягав і на чию сраку
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10.10.2023 01:33 Відповісти
Бачу, що заздриш. Тож незовлікай...
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10.10.2023 07:23 Відповісти
Найгірше, що і не захистиш себе, бо "працівники" озброєні...Нажаль такі дії відвернуть любого йти добровільно. А йти треба...
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09.10.2023 20:10 Відповісти
Нещодавно боти захищали "честь та гідність" дніпровської бикоти які спершу довели до провокації, а потім вбили людину, яка захищала власні інтереси. А порушення там було лише не тверезе водіння і неправильна їзда. І сама головна іронія, нормальна людина з вищою освітою, не піде в поліцію працювати. Тому в поліції виключно "олігофрени працюють"
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09.10.2023 21:18 Відповісти
ДБР добре пристроїлося. Із початком вторгнення всі повтікали у Львів, а як загроза минула щоби вислужитися почала "розслідувати справи військових".
Кінчаться військові, ДБР залишиттся на передові із військами рф, буде минулопрчний кульбіт- всі знову розбіжуться?
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09.10.2023 21:21 Відповісти
Поліцаїв 100% потрібно закатати на 12
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10.10.2023 00:29 Відповісти
 
 