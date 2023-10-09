Побиття чоловіка у Чернівецькому військкоматі: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців. ВIДЕО
Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, відео інциденту сьогодні було поширено низкою телеграм-каналів, однак події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.
"У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео", - йдеться у повідомленні.
Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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Бачу, страшенно заразна штука!
один вумний дядько пропонує - відкрийте набір на спеціальності і люди прийдуть. Бо зараз хрєн знаєш, куди ти попадеш, якшо попадеш в військомат
як що так, сподіваюсь, що він повернеться живий, неушкоджений, та з гострим почуттям справедливості!
після перемоги, буде нова хвиля біженців за кордон: мєнти та воєнкоми.
А потім знов терміни спливуть?
Якщо не хочете воювати - здавайтесь та не рвіть сраку. Можливо кацапи вас пожаліють якщо відмовитесь від всього українського та віддасте на поталу всіх своїх справжніх Героїв.
куди ти там лягав і на чию сраку
Кінчаться військові, ДБР залишиттся на передові із військами рф, буде минулопрчний кульбіт- всі знову розбіжуться?