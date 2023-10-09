Артилеристи та оператори БПЛА 71 ОЄБр атакували ворожі позиції та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Артилерія 71-ої окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України завдала вогневого ураження по позиціях росіян. Атаку по окупантах продовжили аеророзвідники бригади, ліквідувавши групу загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

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