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Артилеристи та оператори БПЛА 71 ОЄБр атакували ворожі позиції та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Артилерія 71-ої окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України завдала вогневого ураження по позиціях росіян. Атаку по окупантах продовжили аеророзвідники бригади, ліквідувавши групу загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: Бійці ЗСУ спалили САУ окупантів "Піон", яку росіяни намагались приховати у посадці. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3958) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Приїхали по вовну, "А вон оно как, Михалыч!".
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09.10.2023 18:10 Відповісти
Усьо так падамашнему було для московитів *****, просто здохли в Україні, як терористів зачистили!!
Слава Захисникам України та Волонтерам
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09.10.2023 18:17 Відповісти
Ати-бати, йшли касаби
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09.10.2023 18:41 Відповісти
Голівуд таку масовку би не придумав
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09.10.2023 18:46 Відповісти
Тьфу! Чем больше сдадим, тем лучше!
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09.10.2023 23:16 Відповісти
Крууууто! Отличная точность!
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10.10.2023 06:21 Відповісти
 
 