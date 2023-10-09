Пропагандистка Симоньян знову "переписала" історію: "Росія відмовилась від територій Гаваїв, Грузії та Вірменії". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян стверджує, що "російська імперія" свого часу відмовилась від територій Гаваїв та Папуа-Нова Гвінея. До того ж вона стверджує, що до Росії дуже "просились приєднатися Грузія та Вірменія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Симоньян зробила таку заяву в ефірі пропагандистського шоу Соловйова.

"Ми ж відмовлялися свого часу навіть у тому, щоб прийняти прикордонні з нами держави: ту саму Вірменію, Грузію. Скільки разів вони просилися перед тим, як ми їх прийняли. Ми рятували їх, обидва ці народи Росія врятувала від повного знищення. Залишилися б тільки грузини та Вірмени в підручниках історії якби не росіяни", - заявила пропагандистка.

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