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14 091 50

12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя: російський командир "вчить" підлеглих воювати. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "виховний" процес зафільмував український безпілотник. На записі видно, що окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.

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Автор: 

армія рф (17491) знущання (97)


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Топ коментарі
+15
Судячи з того що відбувається в наших ТЦК. Далеко ми не відійшли.
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10.10.2023 10:13
+13
як там в них мені байдуже.
Дивіться краще за своїм ,,городом".
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10.10.2023 09:52
+9
А чьо беспилотник не поможет в воспитании чмобиков своим осколочным термобаром?
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10.10.2023 10:15
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як там в них мені байдуже.
Дивіться краще за своїм ,,городом".
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10.10.2023 09:52 Відповісти
саме так бо відео з тцк є цьому свідченням...нажаль...-я не про відео а про ставлення до людей навіть якщо вони ухилянти-бо має бути по закону суд вирок і далі по вироку...
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10.10.2023 09:58 Відповісти
ч
чеченский-овце-*** готовит своих кацапских анало-овечек
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10.10.2023 12:27 Відповісти
крашє би він йому в голову вистрелив.
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10.10.2023 09:59 Відповісти
терпіли свнорилі
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10.10.2023 10:03 Відповісти
Так вони в нашому горОді товчуться
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10.10.2023 10:33 Відповісти
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10.10.2023 09:54 Відповісти
"12 дней до приказа о штурме".
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10.10.2023 09:54 Відповісти
Пастрадалі тока центри прінятія рєшєній лапатнікав...
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10.10.2023 09:55 Відповісти
Хоч це і кацапи , мені все одно хотілось би побачи в них щось людське..
Наприклад , щоб той черт, якого п*здить командир -врізав би цьому комаандиру бритвою по горлянці.🤡
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10.10.2023 09:56 Відповісти
бьот, значит льубит
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10.10.2023 10:39 Відповісти
Секс - апофеоз любви
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10.10.2023 11:30 Відповісти
hit me baby one more time
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10.10.2023 09:59 Відповісти
Рука заболіла вже бити...усміхніться вас знімає прихована камера
P.S. Ярослав Гашек гарно описував такі моменти. Головне чекали коли буде атака. А тоді 5-7 куль у спину і в сраку забезпечено.
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10.10.2023 10:01 Відповісти
Это кстати,старая московитская традиция.Самый лучший вариант -граната под ноги во время боя
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10.10.2023 10:11 Відповісти
А чьо беспилотник не поможет в воспитании чмобиков своим осколочным термобаром?
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10.10.2023 10:15 Відповісти
А вотечественную красноармейцы так и поступали с ретивыми комиссарами, мол без виновки за родина-сталина , гойда. Главное подобрать шмайсер и пульнуть в спину, мол, драпал с поля боя.
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10.10.2023 10:17 Відповісти
ЗЫ... потом такого комиссара советы еще и во враги народа записывали, зарывали в скотомогильнике без опознавательных знаков.
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10.10.2023 10:23 Відповісти
та шо вы такое наговариваете на !
это им так пыль из одежды выбивают и извилины в мозгу выравнивают 🤣🤣🤣
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10.10.2023 10:10 Відповісти
Судячи з того що відбувається в наших ТЦК. Далеко ми не відійшли.
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10.10.2023 10:13 Відповісти
І терплять.

Кончена худоба...
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10.10.2023 10:16 Відповісти
Це про касабів чи про наших з ТЦК ? Шось не чув, аби хоч один "ухилянт" дав відсіч, хоча б, не кажучи про позов до суду.
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10.10.2023 13:12 Відповісти
а потім балабегою по лобі...😂

але цього вже не покажуть*
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10.10.2023 10:16 Відповісти
Раби..
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10.10.2023 10:19 Відповісти
Цілком влучно (( Тепер дай характеристику фразі командира : " Я тот кто вас здесь **@ть будєт " .
Це пряма мова рабовласника , чи вільної людини , ну а може патріота своєї держави ? (( P.S. І раптом що - не тільки язиком ляпають - іноді битою , іноді ногами чи кулаками , а один ідіот підлеглим їхні власні авто на передовій розтрощив бо щось не сподобалося. Дебілів і у нас вистачає ((
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10.10.2023 11:32 Відповісти
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10.10.2023 10:25 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.10.2023 10:40 Відповісти
Рашистське бидло пішло на війну...
Бо думало тим самим місцем...
Зрубити бабло, та є одне "но"...
ВСУ, артилерія та артилеристи!...
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10.10.2023 10:40 Відповісти
І це ж у кожного є ствол і гранати... мда, ідеальні раби.
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10.10.2023 10:48 Відповісти
орки, не забудьте в спину ему шмальнуть очередью при случае)
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10.10.2023 10:49 Відповісти
Рабы николи не шмальнуть
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10.10.2023 11:04 Відповісти
Для подлости у русского человека всегда храбрости хватит
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10.10.2023 11:28 Відповісти
ще б їм туди "подарунок" з безпілотника.
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10.10.2023 10:53 Відповісти
Олександр Македонський, перед битвою при Гавгамелах, з більше ніж у два рази більшою армією персидського царя Дария сказав своїм воїнам - "Ви вільні люди, вас ніколи непереможе армія рабів!"...
Через чотири дні, голову ДаряІІІ йому привезли в якості дарунка персидські генерали...
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10.10.2023 10:56 Відповісти
И не боится дружественного выстрела в спину.
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10.10.2023 11:05 Відповісти
Бздять.
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10.10.2023 11:14 Відповісти
ПОЧЕМУ РАБСИЯНЕ ЕГО НЕ ЗАСТРЕЛЯТ ?
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10.10.2023 11:25 Відповісти
Сцут
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10.10.2023 15:06 Відповісти
на дємбель
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10.10.2023 11:28 Відповісти
Якщо цей командир попаде до нас в полон то зробе непогану кар'єру в нашому ТЦК , такий же виродок .
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10.10.2023 11:38 Відповісти
Этим мудакам что, автоматы без патронов выдают?! На меня в армии СА прапор решил недостачу повесить, так во время боевого дежурства я снял предохранитель, перезарядил (прокричав все предупредительные фразы) и уткнул ему автомат в грудь. И предупредил, что случись что - учения не последние, а мне за выполнение устава по охране ОСОБО секретного поста (ЗАС) могут и отпуск дать! Проблем больше не было.
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10.10.2023 12:06 Відповісти
наші тцк пістолєтом голоави розбивають
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10.10.2023 12:18 Відповісти
Отличное мотивационное видео. Пусть на московии смотрят, пока не отключили ютуб.
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10.10.2023 12:19 Відповісти
Я думаю що скоро люди згуртуються і будуть брати ТЦК в полон (бити різати вуха і так далі ) щоб обміняти хлопців яких захопило ТЦК в свій полон .
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10.10.2023 12:32 Відповісти
Точнісінько як в нашому ТЦК. Досвід переймають один в одного.
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10.10.2023 12:33 Відповісти
Цеж удари по центрам прийняття рішень
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10.10.2023 12:41 Відповісти
Обычный ПХД (парко-хозяйственный день) - выбивание пыли из обмундирования сослуживцев.
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10.10.2023 13:04 Відповісти
Ну це на багато цікавіше ніж показувати як бандити в погонах катують наших призовників в ТЦК!
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10.10.2023 14:42 Відповісти
Красавчики! Минус два гарантированно, бо с отбитыми почками не повоюешь. Ну и будем надеяться, одному из выродков захочется поквитаться, тогда возможно минус три
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10.10.2023 15:04 Відповісти
Чи не краще було б кинути гранату, а не знімати?
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10.10.2023 15:41 Відповісти
 
 