12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя: російський командир "вчить" підлеглих воювати. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "виховний" процес зафільмував український безпілотник. На записі видно, що окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.
Топ коментарі
+15 Михайло Бурмай #582774
показати весь коментар10.10.2023 10:13
+13 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар10.10.2023 09:52
+9 alexandr shamov
показати весь коментар10.10.2023 10:15
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чеченский-овце-*** готовит своих кацапских анало-овечек
Наприклад , щоб той черт, якого п*здить командир -врізав би цьому комаандиру бритвою по горлянці.🤡
P.S. Ярослав Гашек гарно описував такі моменти. Головне чекали коли буде атака. А тоді 5-7 куль у спину і в сраку забезпечено.
это им так пыль из одежды выбивают и извилины в мозгу выравнивают 🤣🤣🤣
Кончена худоба...
але цього вже не покажуть*
Це пряма мова рабовласника , чи вільної людини , ну а може патріота своєї держави ? (( P.S. І раптом що - не тільки язиком ляпають - іноді битою , іноді ногами чи кулаками , а один ідіот підлеглим їхні власні авто на передовій розтрощив бо щось не сподобалося. Дебілів і у нас вистачає ((
Бо думало тим самим місцем...
Зрубити бабло, та є одне "но"...
ВСУ, артилерія та артилеристи!...
Через чотири дні, голову ДаряІІІ йому привезли в якості дарунка персидські генерали...