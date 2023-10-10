12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя: російський командир "вчить" підлеглих воювати. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант б’є палицею двох своїх підлеглих на бойовій позиції .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "виховний" процес зафільмував український безпілотник. На записі видно, що окупанти сумирно по черзі підходять до місця екзекуції і отримують свою порцію ударів. Один із них отримав 12 ударів палицею нижче спини та один - кулаком в обличчя, іншому дісталося менше - 11 ударів.

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