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У прокат виходить воєнна драма "Шлях поколінь" журналіста Михайла Ухмана. ВIДЕО

12 жовтня виходить у прокат воєнна драма "Шлях поколінь" режисера Михайла Ухмана, який є постійним автором Цензор.НЕТ. Він зробив десятки інтерв’ю з українськими захисниками та репортажів з фронту.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фільму у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

10 жовтня відбудеться показ у столичному кінотеатрі "Жовтень". Стрічка вийде у всіх кінотеатрах України з 12 жовтня.

Події стрічки "Шлях поколінь" відбуваються у 2014 році. За сюжетом, молодий програміст Назар, який не бажає воювати, бачить уві сні українського воїна з минулого. Між ними відбувається непроста розмова, яка ставить героя перед важливим вибором і змінює його майбутнє.

"Цей фільм є й історичним, ми показуємо шлях боротьби нації в минулому столітті. Фільмування проходили також на Волині, де у XX столітті точились запеклі бої українців за незалежність з "енкаведистами" та гітлерівцями. Ми використали автентичний одяг та зброю. Сучасна частина знімання проходила в Києві. У стрічці багато війни, емоцій, любові та дружби", - розповів Михайло Ухман.

Робота над фільмом тривала майже два роки.

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Автор: 

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Можно сразу отправить в музей культурного достояния Украины. Нет, серьёзно, мне очень интересно, как люди пойдут на фильм с таким сюжетом (пропагандистский Аля совок). Ну понятно станет по прокату и сборам)
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10.10.2023 11:55 Відповісти
По-моему очень даже по-голливудски.
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10.10.2023 12:21 Відповісти
Ну я не про название, а про сюжет.
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10.10.2023 12:27 Відповісти
На сватів не схожий...
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10.10.2023 17:04 Відповісти
 
 