УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8926 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 783 97

Пропагандист Соловйов критикує Ізраїль за бомбардування Сектора Гази: "Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував армію Ізраїлю за бомбардування Сектора Гази, назвавши їх надзвичайно жорстокими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов порівняв методи ведення війни армії Ізраїлю та армії РФ і пришов до висновку, що "мы так не ведем войну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Уничтожение полное": Рашист розповідає дружині про злочинні доручення командування, - перехоплення СБУ. АУДIО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дороги смерті в Ізраїлі та в Україні: "Згорілі автомобілі на узбіччі та тіла убитих мирних жителів... Неважливо, під яким прапором нелюди роблять чорну справу". ВIДЕО

Водночас, у мережі опублікована карта, яка дає зрозуміти, що Сектор Гази - це територія, яка трохи більша, ніж третина українського Харкова, деякі райони якого, практично вщерть зруйновані російською артилерією.

Пропагандист Соловйов критикує Ізраїль за бомбардування Сектора Гази: Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы 01

Дивіться: Побиті телефони вбитих рашистами жителів села Гроза. Рідні марно намагаються їм додзвонитися. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) Ізраїль (1644) кремль (522) пропаганда (2807) Сектор Гази (187) Харків (5625) Соловйов Володимир (140) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
От жеж піздун обрізаний. Коли ти вже здохнеш на шибинеці?
показати весь коментар
10.10.2023 13:41
+40
Вот насколько московиты лицемеры и мрази. Любой, кто призывает вести диалог, найти с ними общий язык или понимание - враг.
показати весь коментар
10.10.2023 13:47
+26
Маріуполь не так "брали", скоти? Яка ж мерзенна, брехлива та потворна та істота, що зветься руснею. Хоч часто і має пашпорт ще кількох країн, але русня це не про національність, а про стиль життя. Життя в лайні, брехні та ненависті до усіх довкола.
показати весь коментар
10.10.2023 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От жеж піздун обрізаний. Коли ти вже здохнеш на шибинеці?
показати весь коментар
10.10.2023 13:41 Відповісти
Не думаю, що він обрізаний, ще й по шабатах працює. Коротше, можете вішати.
показати весь коментар
10.10.2023 13:48 Відповісти
так що, виходить що соловьйов не сіоно-фашист ?
зрікся свого роду-племені, стал русским ?
показати весь коментар
10.10.2023 13:51 Відповісти
Він просто фашист, це інтернаціонально. Мені лише шкода, що він виявився євреєм.
показати весь коментар
10.10.2023 13:52 Відповісти
конец отремонтировать и к стенке !!!
не допуская нікакого антисіметизма

показати весь коментар
10.10.2023 14:59 Відповісти
"Родітєлєй нє вибірают"

---
Родился 20 октября 1963 года в Москве. Отец - Рудольф Наумович Соловьёв (до 1962 года носил фамилию Виницковскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] , затем взял фамилию своей матери), преподаватель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политической экономии , чемпион Москвы по боксуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] . Мать - Инна Соломоновна Соловьёва (урождённая Шапиро, род. 1943)...
показати весь коментар
10.10.2023 16:06 Відповісти
Він є нащадком більшовицьких жидо-кацапів, які знищували підкорені народи. До євреїв та Ізраїлю жодного відношення ця потвора не має.
показати весь коментар
10.10.2023 14:01 Відповісти
Приїдьте ізраїльтяни в Україну. Подивіться Бучу, Ірпінь. Маріуполь, БАХМУТ, Херсон , Миколаїв . І ви подивитесь, як животні цапи ведуть себе в Україні. Після них залишається тільки трупи жінок, дітей, старих людей. Все вкрадено , вивезено… ви в себе в Ізраїлі такого навіть уявити не можете. А брехуни в рашці стараються обманути весь світ… це в них гарно коштує.
показати весь коментар
10.10.2023 16:24 Відповісти
Ви в цьому конфлікті не Ізраїль, а Палестина!
показати весь коментар
10.10.2023 13:47 Відповісти
Вот насколько московиты лицемеры и мрази. Любой, кто призывает вести диалог, найти с ними общий язык или понимание - враг.
показати весь коментар
10.10.2023 13:47 Відповісти
Але вперто дзявкає окупанською. Це якась психічна хвороба.
показати весь коментар
10.10.2023 15:40 Відповісти
зеленый патриот Вячеслав
показати весь коментар
10.10.2023 16:15 Відповісти
Що там хрюкнув? Не розумію говірку запоребрикової пітушні.
показати весь коментар
10.10.2023 20:48 Відповісти
Таке ж брехло як і *****
показати весь коментар
10.10.2023 13:48 Відповісти
МАРІУПОЛЬ, БАХМУТ, МАР'ЇНКА........
показати весь коментар
10.10.2023 13:48 Відповісти
Додайте Авдіївку...
показати весь коментар
10.10.2023 14:32 Відповісти
Як казав Сірко: "Дайте мені його хоч за горло потримати".
показати весь коментар
10.10.2023 13:48 Відповісти
Ти друга кєдмі запитай чи це правильно)
показати весь коментар
10.10.2023 13:48 Відповісти
значить у москаля все пішло " по плану" як завжди якщо ця шавка почала скиглити
показати весь коментар
10.10.2023 13:49 Відповісти
Правильно підмічено,якщо русаки починають янчати - значить хтось наступив на яйця.
показати весь коментар
10.10.2023 13:59 Відповісти
Сподіваюся спецслужби України або Ізраїлю розберуться з цим брехливим нацистським вишкребком.
показати весь коментар
10.10.2023 13:49 Відповісти
Та мабуть Попасна, Сєвєродонецьк і Маріуполь ще більше рознесені, ніж Газа. Я вже мовчу про інші містечка і села, які взагалі зникли з лиця землі, тільки написи на картах лишилися... Кацапи хотіли би й інші українські міста рознести ковровими бомбьожками, проте цапським літунам стало дуже сцикотно навіть до лінії фронту підлетіти. от і пуляють тепер ракетами і шахедами від злості.
показати весь коментар
10.10.2023 13:49 Відповісти
Я хоч і з Сєверодонецька та знаю в якому він стані (місяць не тільки в підвалі сидів), але Бахмуту більше дісталось ...
показати весь коментар
10.10.2023 13:56 Відповісти
якби кацапам вдався їх задум їз бліц крігом, тобто знищи всю нашу ПВО та авіацію, то картинка гази була б у кожному місті України, кацапи ж не дарма тренувались скидати каби на голови сирійців....
показати весь коментар
10.10.2023 13:59 Відповісти
Маріуполь не так "брали", скоти? Яка ж мерзенна, брехлива та потворна та істота, що зветься руснею. Хоч часто і має пашпорт ще кількох країн, але русня це не про національність, а про стиль життя. Життя в лайні, брехні та ненависті до усіх довкола.
показати весь коментар
10.10.2023 13:52 Відповісти
мраzота
показати весь коментар
10.10.2023 13:52 Відповісти
До дій ХАМАСа помьот зауважень не має.
Звичайно, сам себе цькувати не будеш.
показати весь коментар
10.10.2023 13:52 Відповісти
Боже яке кончене!(с) Та в Україні деякі (Багато!!!) міст і сіл Газі раєм можуть здатися.
показати весь коментар
10.10.2023 13:53 Відповісти
Реєстрація: 08.10.2023
...???

Ванюша.
Ковать умеешь? Вас в Лахте учили ковать?
Вот пойди накуй себе чего нибудь.
показати весь коментар
10.10.2023 14:01 Відповісти
Ваня, почему ты такой малопонятливый?
Я же тебя спросил
Ковать умеешь?
Вот и иди накуй.
показати весь коментар
10.10.2023 14:12 Відповісти
Зрозуміло, московську путінську консерву Нетаньяху розкусили, боляче?
показати весь коментар
10.10.2023 14:15 Відповісти
Шо це за відображення пна форумі об*явилося?Це ж копія цьго солов*їного гною.Той забув про знищення Грозного в Ічкерії,а цей прифантазував ***** до Натаньяху.Їм би обом-і відображенню і гною від солов*я-убитися об стіну,а не брехати на форумах...
показати весь коментар
10.10.2023 15:06 Відповісти
А кто ета-дмітрій снєгірьов?
Чєй холоп?
показати весь коментар
10.10.2023 14:47 Відповісти
Це озвучено як версія. Але Нетаньяху друг Путіна, а ви впевнені що то палестинці, а не ЧВК вагнера?
показати весь коментар
10.10.2023 14:07 Відповісти
Нема вже чвк вагнера, і так це араби.
показати весь коментар
10.10.2023 14:54 Відповісти
Нетаньяху ещё долго будут мордой по какахам водить за такой провал в начале. Это всё-таки не Украина Зеленского, где захват территорий размером с тот же Израиль в начале войны ему спустили с рук и нет никаких органов для разбора полётов.
Так что это скорее его похоронит, чем рейтингов добавит.
показати весь коментар
10.10.2023 14:05 Відповісти
Нетаньяху друг Путіна і для посилення своєї позиції, цілком могло бути це зроблено, картинка крива, людей шкода. Але знаючи, які євреї. Та взагалі схід справа тонка. Та й хрін на них. Головне, щоб в Україні був мир, без зрадників.
показати весь коментар
10.10.2023 14:10 Відповісти
Если он и друг Путина, это не значит, что своих евреев будет сливать и не жалеть как Зе украинцев. И мутить какие-то дурно пахнущие сомнительные планы с войной.
Одно с другим не связано.
показати весь коментар
10.10.2023 14:16 Відповісти
Кацапская гадина.
показати весь коментар
10.10.2023 13:54 Відповісти
Ясно. Погані євреї це кацапи.
показати весь коментар
10.10.2023 15:02 Відповісти
Хоспади, какое же оно ********
показати весь коментар
10.10.2023 13:54 Відповісти
Білят, скільки воно ще буде ротом пердіти?
показати весь коментар
10.10.2023 13:54 Відповісти
Хтось питав думки цієї скаженої мразоти?..
показати весь коментар
10.10.2023 13:54 Відповісти
Як не дивно, але правільно сказав: "мы так не ведем войну", бо по російським методам повинно бути тотальне руйнування території і винищення населення, а Ізраїль чогось панькається з гуманізмом.
показати весь коментар
10.10.2023 13:54 Відповісти
В Бахмут его отвезти и бросить там
показати весь коментар
10.10.2023 13:55 Відповісти
Соледар Авдіївка Марїнка Вугледар Попасна Лисичанськ Северодонецьк і тисячі сіл стерті з лиця землі.
показати весь коментар
10.10.2023 14:03 Відповісти
цей соловйов казав "я єврєй но нє ізраїльтянін"

це мабуть як сказати "я хохол але не українець"

абсурд
показати весь коментар
10.10.2023 14:00 Відповісти
Солоп ти вислий, солопйоб...
показати весь коментар
10.10.2023 14:02 Відповісти
На самом деле это хорошо, что Соловйоб такое говорит.
Успешно снижает процент дружелюбно настроенных израильтян к Раше. Пусть продолжает.

Казахов, армян обосрал в своё время, западным странам ядерными ударами угрожал, теперь взялся за Израиль. Если бы он не был таким скотом, то я бы решил что он саббтажник и специально подсирает Раше.
показати весь коментар
10.10.2023 14:03 Відповісти
.
показати весь коментар
10.10.2023 14:03 Відповісти
Какое животное?
Хотя глисты тоже относятся к животным.
показати весь коментар
10.10.2023 14:18 Відповісти
Після лисої ****** Небздені в ООН не варто дивуватися варняканню кацапожидів
показати весь коментар
10.10.2023 14:03 Відповісти
Здохни мразота повторила.
показати весь коментар
10.10.2023 14:04 Відповісти
Соловйов типовий жидо-кацап: єврей, який забув своє коріння а мозок повністю спотворений москалотою.
показати весь коментар
10.10.2023 14:05 Відповісти
Россия открыто высмеивает женщин-солдат ЦАХАЛа, похищенных Хамасом. Израильтяне НИКОГДА этого не забудут. После того, как мы разберёмся с Хамасом и сектором Газа, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма. Это обещание крови. Главный пропагандист Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью."
показати весь коментар
10.10.2023 14:07 Відповісти
В Украине меньше плотность населения, а так русская артиллерия превратила многие села и городки в лунный пейзаж.
показати весь коментар
10.10.2023 14:09 Відповісти
Кацапська потвора, Ізраїль захищає свою державу і своїх громадян, а ви орда залізли на чужу землю, як і палестинці, вбиваєте, гвалтуєте, грабуєте, проливаєте ріки крові, знищуєте цілі міста і села не тільки знищуєте електричні мережі... Ізраїль не бреше, а каже, що буде знищувати терористів і це робить, а ви потвори брешите, знищуєте все і було б у вас більше ракет і можливостей, то знищили б всю Україну. Мені здається, що в жилах цього терориста тече єврейська вкров, але мізки зруйновані навіки "русским миром".
показати весь коментар
10.10.2023 14:11 Відповісти
У кожній трагедії знайдеться і свій кумедний бік. Вчора, під час запуску залпу з Гази у бік Єрусалиму, одна ракета не долітала і впала в приміському селі Абу Гош (по Біблії воно відоме як Еммаус). І впала ракета не кудись, а точно на мечеть їм. Ахмата Кадирова.
Справа в тому, що за переказами місцеві араби це арабізовані чеченці та Кадиров-джуніор власним коштом збудував найдорожчу мечеть в Ізраїлі та назвав її на честь батька - "ім. Ахмата Кадирова".
показати весь коментар
10.10.2023 14:15 Відповісти
бог шельму помітив
показати весь коментар
10.10.2023 14:37 Відповісти
поскільки поцілили шайтани з Гази, то керував ракетою, яка знищила нечестиву мечеть нечестивого ахмада, яку збудував його нечестивий син, сам Аллах, то

"во имя аллаха милостивого милосердного"
Іншалла
показати весь коментар
10.10.2023 15:08 Відповісти
Ахмат сила щебенка !

вах-вах, какой красивый мечет был.
хай кадирка не розстраюється - сінагога на цьому місці буде ще кращою !
показати весь коментар
10.10.2023 15:03 Відповісти
Исполком УЕФА-отменил допуск юношеских сбродных кацапии к международным играм.Пускай меня банят,но эти мрази свинособачьи должны сосать х#й,всегда и везде.
показати весь коментар
10.10.2023 14:16 Відповісти
Конечно не ведут, тут Соловьев не соврал. С середины марта не ведут - с тех пор как их стали над городами массово сбивать - так резко и перестали.
показати весь коментар
10.10.2023 14:19 Відповісти
В першу чергу треба нейтралізувати отаких пропагандонів.Всіх до одного!
Нейтралізувати=утилізувати.
90%вини в зомбуванні лежить на них.
показати весь коментар
10.10.2023 14:19 Відповісти
Соловйов , брехлива мразь і гнойний кацап 😡
показати весь коментар
10.10.2023 14:22 Відповісти
Палестинський казак Абд аль-салавэй негодує.
показати весь коментар
10.10.2023 14:22 Відповісти
Та що цих підо*ів обговорювати, там давно вже все ясно
показати весь коментар
10.10.2023 14:24 Відповісти
На сто тысяч евреев всегда найдется один придурок типа Соловьева.
показати весь коментар
10.10.2023 14:28 Відповісти
До*****. А говорит что еврей. Даже Галкин с Макаревичем поддержали.
показати весь коментар
10.10.2023 14:28 Відповісти
Рашистський "хам ас" ,поки що не припиняв чинити злочини на території Незалежної України, і світ поки що не озброїв Україну так, як озброїв Ізраїль , щоб вламати 3,14дерастичному "хам і асу" рівно так само,як Ізраїль палестинським терористам...Дії рашистів в Україні, аналогія-почерк того,що вчинивили "хамасятники " в Ізраїлі
показати весь коментар
10.10.2023 14:30 Відповісти
Хай тобі, покидьок, всім вам, повернеться все те, що ви наробили в Україні.
показати весь коментар
10.10.2023 14:31 Відповісти
А причем тут маскажаба к Израилю? Ты хамас отождествляй или идил_талибан. вы именно так и воюете, как ученики ваши в газе
показати весь коментар
10.10.2023 14:33 Відповісти
Нащо слухати кацапського піздуна?
показати весь коментар
10.10.2023 14:34 Відповісти
Шапира врет как сивый Кедми. Вот интересно, последний будет спорить с Шапирой?
показати весь коментар
10.10.2023 14:37 Відповісти
Господи, какой ублюдок!😠
показати весь коментар
10.10.2023 14:37 Відповісти
реально больной человек
показати весь коментар
10.10.2023 14:39 Відповісти
Сергей Ауслендер

Нам надо признать - это не ошибка. Ошибка - это когда купил обувь не того размера или свернул не в тот поворот. То, что произошло - это жуткий, чудовищный и абсолютно немыслимый провал.

Мы расслабились. Обросли жиром, завели собак и кошек, научились делать красивые ремонты в своих квартирах, выбирать из множества видов обезжиренного молока. Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка. Мы всерьез обсуждали возможность удара по Ирану, но трое суток не могли справиться с двумя тысячами террористов.

Мы говорили о необходимости «координации» с Россией, потому что у нас «интересы в Сирии». Теперь их пропаганда пляшет на телах наших убитых, радуясь успехам террористов, ... ( ну нарешті - "розвиднилось" ізраїльтянам )

Мы оскорбляли своего главного друга и союзника, когда клоуны пытались выглядеть большими политиками. Наш главный союзник, слава Богу, оказался выше этого и первым пришел к нам на помощь. Не вывесил наш флаг над своей столицей (всем, кто это делает - большое спасибо, без иронии), а прислал нам оружие и боевые корабли.

Мы вообще увлеклись политикой и аналитикой, веря лишь в то, что нам приятно слышать. Мы измеряли патриотизм в голосах избирателей, а он, как выяснилось, изменяется в количестве убитых. Мы делили друг друга на «левых» и «правых», вот только террористы не делили никого.

Мы как будто не замечали растущего рядом с нами монстра, поверив в его «рациональность» и «адекватность». Мы выбрали между войной и позором - позор, получили и то и другое. Вкупе с невероятной трагедией, которую наш народ не переживал, наверное, со времен Катастрофы.

Утром 7 октября мы проснулись в другой стране и в другой реальности. Теперь нам придется научиться с этим жить.
показати весь коментар
10.10.2023 15:01 Відповісти
Складно звоніш.
показати весь коментар
10.10.2023 15:11 Відповісти
о, жопе слово дали.
показати весь коментар
10.10.2023 15:28 Відповісти
Як кажуть мериканці - Shit happen. Навіть серед Шапірів..)))
показати весь коментар
10.10.2023 15:31 Відповісти
настанет время (если доживёт) и саловьюный помёт будет хныкать: я не знал, меня обманули, язамир, я донатил на ЗСУ..
показати весь коментар
10.10.2023 15:40 Відповісти
Не розумію навіщо цьому бидляку дають місце на сторінці ЦН?
показати весь коментар
10.10.2023 15:42 Відповісти
Смирительная рубашка уже зачекалась цього бесноватого.
показати весь коментар
10.10.2023 15:47 Відповісти
koly vzhe vono bude visity na stovpi !!!!!!
показати весь коментар
10.10.2023 15:49 Відповісти
Одне не зрозуміло: навіщо взагалі оту усю московитську погань піарити в українських ЗМІ? То на пів сторінки світлину пуйла всунуть, то пропагандони їхні постійно мелькають тут. А ця пархата соловйовська харя так, взагалі, не сходить зі шпальт Цензору. Редакція, це як?
Чи насправді комусь зі свідомих українців цікаво, як там оте лайно смердить у своїх студіях для свого насєлєнія? Сумніваюся.
показати весь коментар
10.10.2023 16:04 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
10.10.2023 16:10 Відповісти
Хто ми?
Це він як єврей Шапіро сказав чи як уZкій Соловйов?
Однім висєром збрехати двічи! Єнта талант!
показати весь коментар
10.10.2023 16:16 Відповісти
Шапиро давит тюбик на Израиль.
показати весь коментар
10.10.2023 16:59 Відповісти
Там вся студия состоит "из того же материала".
Израиль, кстати, молчит, что они позорят народ,
разжигают ненависть и призывают к войне.
показати весь коментар
10.10.2023 17:02 Відповісти
Цей "соловьиний помьот" забув що кацаби зробили з Алєппо...?!!
Гнида...
показати весь коментар
10.10.2023 17:09 Відповісти
Алепо це таке , НЄ "адін нарот" . А ось Маріупіль , ось Волноваха ,
показати весь коментар
10.10.2023 19:42 Відповісти
"Водночас, https://twitter.com/Iren89501619/status/1711395954815795319/photo/1 у мережі опублікована карта , яка дає зрозуміти, що Сектор Гази - це територія, яка трохи більша, ніж третина українського Харкова." - що за ідіотська інсинуація. Харков мае площу 350 км², а Сектор Газа - 360 км². Ну, зовсім "трохи більше ніж третина"
показати весь коментар
10.10.2023 20:05 Відповісти
А что, иуда говорит правду. россия так войну, как Израиль, не ведёт. Это не её методы. Рядом с её методами игил нервно курит от зависти.
показати весь коментар
10.10.2023 23:22 Відповісти
 
 