Бійці 92 ОШБр ударними дронами уразили 7 одиниць ворожої техніки на 1 мільйон доларів. ВIДЕО
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила 7 одиниць ворожої техніки. Наші бійці знищили гармату С-60, два "Урали", "Камаз", гаубицю Д-30, бронетранспортер, самохідну артустановку 2с3 "Акація". Вартість знищеного перевищує 1 мільйон доларів.
Відео опублікували у телеграм-каналі роти, зазначивши, що вони працювали FPV-дронами на Бахмутському напрямку, передає Цензор.НЕТ.
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Eugene Noname
показати весь коментар10.10.2023 20:22 Відповісти Мені подобається 0
Marat Davydov #394904
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Vladimir #583042
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