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Бійці 92 ОШБр ударними дронами уразили 7 одиниць ворожої техніки на 1 мільйон доларів. ВIДЕО

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила 7 одиниць ворожої техніки. Наші бійці знищили гармату С-60, два "Урали", "Камаз", гаубицю Д-30, бронетранспортер, самохідну артустановку 2с3 "Акація". Вартість знищеного перевищує 1 мільйон доларів.

Відео опублікували у телеграм-каналі роти, зазначивши, що вони працювали FPV-дронами на Бахмутському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ССО знищили замасковану російську гармату на околицях Бахмуту. ВIДЕО

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знищення (7307) ЗСУ (7572) САУ (227)


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Серийно комплекс выпускался в течение семи лет, с 1950 по 1957 год, на заводе №4 в г. Красноярске. Советская промышленность дала вооруженным силам 5725 экземпляров ЗАК С-60.
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10.10.2023 20:22 Відповісти
Нахєра наводять оцей доларовий еквівалент?
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10.10.2023 21:14 Відповісти
Я тоже не понимаю, к чему эта оценка в долларах , как барыги !!!
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11.10.2023 08:54 Відповісти
 
 