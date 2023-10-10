УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8676 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 011 5

Українські аеророзвідники придавили ворожих мінометників, які заважали працювати нашій піхоті. ВIДЕО

Аеророзвідники з 32-ї окремої механізованої бригади придушили своїми ударами російських мінометників, які заважали працювати українській піхоті. Українські захисники скинули із дрона вибухівку на позицію російських окупантів, після чого загарбники почали тікати.

Про це повідомили на сторінці 32-ої ОМБр та опублікували відео, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 92 ОШБр ударними дронами уразили 7 одиниць ворожої техніки на 1 мільйон доларів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) ЗСУ (7572)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.10.2023 17:40 Відповісти
"Заважали працювати".
показати весь коментар
10.10.2023 17:40 Відповісти
по двоє треба літати... (
показати весь коментар
10.10.2023 17:44 Відповісти
Один, похоже, по дороге штаны потерял. Наверное всё было немного по-другому "... придушили своїми ударами російських мінометників ..." Джерело:
показати весь коментар
10.10.2023 17:59 Відповісти
Судячи по тіні побігли на схід ... Це вже добре !
показати весь коментар
10.10.2023 18:07 Відповісти
 
 