Українські аеророзвідники придавили ворожих мінометників, які заважали працювати нашій піхоті. ВIДЕО
Аеророзвідники з 32-ї окремої механізованої бригади придушили своїми ударами російських мінометників, які заважали працювати українській піхоті. Українські захисники скинули із дрона вибухівку на позицію російських окупантів, після чого загарбники почали тікати.
Про це повідомили на сторінці 32-ої ОМБр та опублікували відео, передає Цензор.НЕТ.
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