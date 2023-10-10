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Наші воїни знищили два танки на Сватівському напрямку: у окупантів збитків на 6 мільйонів доларів. ВIДЕО

Оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили цілі на Сватівському напрямку. В результаті атак дронами з нічною оптикою бійці знищили два танки Т-80Б сумарною вартістю 6 мільйонів доларів США.

Крім того, воїни 92-ї бригади спалили склад матеріально-технічного забезпечення російських окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На рекордній відстані дрон-камікадзе підриває ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7307)


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Топ коментарі
+7
Ну вообще нет смысла говорить о том сколько стоит такая техника. Она ничего не стоит - потому что она уже куплена, и больше ее купить просто негде. За нее еще совок заплатил 40 лет тому назад. Главное - что при таком уровне потерь невозможно физически восполнять численность техники - это все таки не чмобики, танки бабы нарожать не могут. А то что они производят - это 20 штук в месяц - а у них иногда потери в танках бывают больше в день. Так что это как задача про две трубы и бассейн - как быстро бассейн опустеет. Да, наши герои платят большую цену за то чтобы сломать хребет военной машине Мордора - но это дело для будущих поколений всего мира - никогда больше, просрав весь индустриальный задел совка, а теперь теряя то что совок своему наследнику оставилиз техники - Мордор никогда даже близко не будет иметь сравнимую мощь как перед началом вторжения. Совок за ее создание заплатил всем что у него было - и в итоге развалился, рашка даже близко не может стоять с ним рядом по уровню экономики.
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10.10.2023 19:17
+6
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10.10.2023 19:06
+2
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10.10.2023 19:05
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Учора Черкаси на тей напрямок відправили допомогу.
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10.10.2023 19:00 Відповісти
У окупантів ціх мільйоній, як в сусідському корівнику гімна.
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10.10.2023 19:01 Відповісти
Та да Зачем писать про "убытки"?
Как то не этично в сравнении з загублеными жизнями .
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10.10.2023 19:32 Відповісти
у окупантів збитків на 6 мільйонів доларів
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10.10.2023 20:10 Відповісти
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10.10.2023 19:05 Відповісти
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10.10.2023 19:06 Відповісти
А що так переживають за гроші кацапів?
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10.10.2023 19:12 Відповісти
мабуть думають що скоро закінчаться.
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10.10.2023 19:28 Відповісти
Ну вообще нет смысла говорить о том сколько стоит такая техника. Она ничего не стоит - потому что она уже куплена, и больше ее купить просто негде. За нее еще совок заплатил 40 лет тому назад. Главное - что при таком уровне потерь невозможно физически восполнять численность техники - это все таки не чмобики, танки бабы нарожать не могут. А то что они производят - это 20 штук в месяц - а у них иногда потери в танках бывают больше в день. Так что это как задача про две трубы и бассейн - как быстро бассейн опустеет. Да, наши герои платят большую цену за то чтобы сломать хребет военной машине Мордора - но это дело для будущих поколений всего мира - никогда больше, просрав весь индустриальный задел совка, а теперь теряя то что совок своему наследнику оставилиз техники - Мордор никогда даже близко не будет иметь сравнимую мощь как перед началом вторжения. Совок за ее создание заплатил всем что у него было - и в итоге развалился, рашка даже близко не может стоять с ним рядом по уровню экономики.
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10.10.2023 19:17 Відповісти
Для ерефії, це смішні копійки. Прибуток від продажу нафти, перекриває всі витрати
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10.10.2023 19:39 Відповісти
пусть тогда покупают Абрамсы...)))
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10.10.2023 22:06 Відповісти
Якась бухгалтерія, блин унас а не война.там железяки у нас люди. Журналюги
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10.10.2023 19:40 Відповісти
Думаю що для кращего розуміння українцями втрат росіян потрібно танки рахувати наступними мерилами:
метрами асфальтованої дороги
відремонтованим стадіоном
серіями серіалу
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10.10.2023 19:57 Відповісти
Або яйцями. Так буде зрозуміліше. Переводимо бакси у гривні й ділимо на 17 - виходять просто астрономічні збитки.
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10.10.2023 20:14 Відповісти
1 танк 6 000 000 яиц Резникова. по 50 центов.
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Наши воины уничтожили два танка на Сватовском направлении: у оккупантов убытков на 12 миллионов яиц Резника. ВИДЕО Источник:
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10.10.2023 21:07 Відповісти
До чого тут збитки?
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10.10.2023 20:13 Відповісти
 
 