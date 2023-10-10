Наші воїни знищили два танки на Сватівському напрямку: у окупантів збитків на 6 мільйонів доларів. ВIДЕО
Оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка виявили цілі на Сватівському напрямку. В результаті атак дронами з нічною оптикою бійці знищили два танки Т-80Б сумарною вартістю 6 мільйонів доларів США.
Крім того, воїни 92-ї бригади спалили склад матеріально-технічного забезпечення російських окупантів, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар10.10.2023 19:17
+6 Павло ШОвте
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+2 Павло ШОвте
показати весь коментар10.10.2023 19:05
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Как то не этично в сравнении з загублеными жизнями .
метрами асфальтованої дороги
відремонтованим стадіоном
серіями серіалу
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Наши воины уничтожили два танка на Сватовском направлении: у оккупантов убытков на 12 миллионов яиц Резника. ВИДЕО Источник: