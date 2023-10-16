РСЗВ "HIMARS" влучає у місце дислокації ворожих операторів безпілотників "ZALA". ВIДЕО

Українські воїни знищили пункт дислокації російських екіпажів безпілотників "ZALA" на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на ворога бійці здійснили американським РСЗВ "HIMARS".

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - йдеться в коментарі до відеозапису влучного удару.

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