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РСЗВ "HIMARS" влучає у місце дислокації ворожих операторів безпілотників "ZALA". ВIДЕО

Українські воїни знищили пункт дислокації російських екіпажів безпілотників "ZALA" на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на ворога бійці здійснили американським РСЗВ "HIMARS".

 "Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар – і у окупантів поменшало БПЛА", - йдеться в коментарі до відеозапису влучного удару.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж ЗРК "Стріла-10" збиває російський безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) безпілотник (4206) знищення (7328) ССО (520) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+21
Блискуча операція. Спостереження, виявлення, знищення. Розвідувальні БПЛА ЗАЛА часто працюють у парі з Ланцетами, тому знищення центру управління ЗАЛА, разом з операторами дуже відчутна втрата для ворога. Респект ССО України!
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16.10.2023 11:08
+14
Авдеевское направление. Часть 1-5 ANTI COLORADOS

https://dl-news.defence-line.org/?p=12987
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16.10.2023 11:04
+13
Гарна робота-виконавцям респект...
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16.10.2023 11:01
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Гарна робота-виконавцям респект...
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16.10.2023 11:01 Відповісти
Фулл-Хаус
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16.10.2023 14:25 Відповісти
Авдеевское направление. Часть 1-5 ANTI COLORADOS

https://dl-news.defence-line.org/?p=12987
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16.10.2023 11:04 Відповісти
Блискуча операція. Спостереження, виявлення, знищення. Розвідувальні БПЛА ЗАЛА часто працюють у парі з Ланцетами, тому знищення центру управління ЗАЛА, разом з операторами дуже відчутна втрата для ворога. Респект ССО України!
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16.10.2023 11:08 Відповісти
Випасти та винести!-
Девіз Хімарсів...
Максимальних втрат нанести-
З одного удару по підоросії...
В жодної потвори - не має шансів...
Цїєї осені...
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16.10.2023 11:08 Відповісти
Подобається як воно горить. Суєтяться,бігають... А мені це по приколу)
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16.10.2023 11:09 Відповісти
zala перетворюється на зола...
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16.10.2023 11:11 Відповісти
супер.
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16.10.2023 11:12 Відповісти
Підри мають пишатися, що на них двох цілу ракету витратили.
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16.10.2023 11:17 Відповісти
там где двое, там и трое
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16.10.2023 11:33 Відповісти
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16.10.2023 11:39 Відповісти
Бум! Пис оф шит
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16.10.2023 12:04 Відповісти
щит
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16.10.2023 14:40 Відповісти
и метч
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16.10.2023 17:15 Відповісти
А яка точність -прямо в дах. Як там зараз модно в палаті№ 6-Постучать по крише. Постукали.
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16.10.2023 12:29 Відповісти
Гаплик аеродромчику.
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16.10.2023 13:26 Відповісти
Два раза надо ударить потому как himars имеет очень слабую силу часто видно как из эпицентра убегают люди а живая сила это то что надо уничтожать. Посмотрите у израиля, один удар и там даже камней не найти, одна пыль, а хаймер ударил, люди разбежались, пукало какое-то, даже вагончик не разбит, из пластика
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16.10.2023 13:58 Відповісти
ZALAупу оккпантам на воротник!
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16.10.2023 17:38 Відповісти
Ех, щоб так да по пусковим шахедів...
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16.10.2023 18:04 Відповісти
хай нова пошта бере в рекламу)

надшвидка експрес доставка прямо адресату в руки
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16.10.2023 23:18 Відповісти
"Аж раптом прилетіло і здригнулася земля, земля перетравила молодого москаля. І москаля нема, немае москаля, немае ні фуя вобще, сама сира земля."
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01.11.2023 16:36 Відповісти
 
 