Артилеристи уражають російську САУ 2С7 "Піон" і ворожих піхотинців: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВIДЕО

Українські воїни знищили російську САУ 2С7 "Піон" і ворожих піхотинців, які перебували поряд з артсистемою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис артилерійського удару по окупантах опублікований у соцмережах.

"Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!", - коментує удар оператор БПЛА, який спостерігав за атакою.

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