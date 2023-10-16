Оператор дрона-камікадзе залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового Походу залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів, ліквідувавши їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе продемонстрував вищий пілотаж перед самим ударом по окупантах, виконавши елемент "Бочка".

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