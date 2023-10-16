Оператор дрона-камікадзе залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів. ВIДЕО
Оператор FPV-дрона 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового Походу залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів, ліквідувавши їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе продемонстрував вищий пілотаж перед самим ударом по окупантах, виконавши елемент "Бочка".
Топ коментарі
+39 Злий Укр
показати весь коментар16.10.2023 16:38
+21 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар16.10.2023 16:40
+14 ДенКо
показати весь коментар16.10.2023 16:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пілот літака-винищувача... чи літак-винищувач знищив..?
Fpv-це не звичайний дрон типу мавіка та інших подібних. Він-супершвидкий та головне-суперманеврений. Тому fpv-ішники про свої польоти кажуть "Я пролетів між гілок дерев", "Я пролетів під машиною", "Я пролетів у вікно", "Я сьогодні налітав 5 аккумів". Тому що fpv-дронщики бачать свій дрон не зі сторони, а бачать "очами" дрона-камерою, яку на ньому встановлено. І бачать це від "першої оособи"-у vr-окулярах чи vr-шоломі. Тому і такі вислови такі. Не слід їх сприймати буквально. То просто так прийнято казати серед дронщиків ) Fpv взагалі-то з'явилися задовго до війни, у багатьох поціновувачів цих дронів-це захоплення.