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Оператор дрона-камікадзе залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового Походу залетів у будівлю, де заховались двоє російських солдатів, ліквідувавши їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе продемонстрував вищий пілотаж перед самим ударом по окупантах, виконавши елемент "Бочка".

Також дивіться: Артилеристи вражають російську САУ 2С7 "Піон" і ворожих піхотинців: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3973) 28 окрема механізована бригада (188) дрони (4758)


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Топ коментарі
+39
Кацапи оцінили вищий пілотаж
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16.10.2023 16:38
+21
Мабуть не оператор, а дрон-комікадзе залетів у будівлю. Оператори-комікадзе це буде уже наступний крок нашого контр-наступу !
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16.10.2023 16:40
+14
Раніше були аси літаків, а це ас коптера
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16.10.2023 16:40
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Кацапи оцінили вищий пілотаж
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16.10.2023 16:38 Відповісти
НадЄЄмся ім пАнравілАсь...
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16.10.2023 16:40 Відповісти
Не встигли навіть здивуватись.
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16.10.2023 16:43 Відповісти
"оператор залетів" ... , або дрон оператора ??? ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!! ) Охренеть можна від наших неучей
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16.10.2023 17:05 Відповісти
А если оператор - женщина?
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16.10.2023 17:34 Відповісти
Гендерна рівність. Навіть у "зальотах"
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16.10.2023 17:43 Відповісти
То як треба говорити:
Пілот літака-винищувача... чи літак-винищувач знищив..?
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16.10.2023 17:41 Відповісти
Я тоже во второй части ролика видел, как залетает дрон. Где там залетающий оператор, не заметил. Может, ролик разместили обрезанный?
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16.10.2023 17:50 Відповісти
Быть пилотом самолета это не махать крыльями, а управлять им с помощью оборудования самолета. Но принято говорить что самолет летает, а не пилот летает. Так же и с дронами.
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16.10.2023 20:41 Відповісти
"оператор залетів" ... , або дрон оператора ??? ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!! ) Охренеть можна від наших неучей
Fpv-це не звичайний дрон типу мавіка та інших подібних. Він-супершвидкий та головне-суперманеврений. Тому fpv-ішники про свої польоти кажуть "Я пролетів між гілок дерев", "Я пролетів під машиною", "Я пролетів у вікно", "Я сьогодні налітав 5 аккумів". Тому що fpv-дронщики бачать свій дрон не зі сторони, а бачать "очами" дрона-камерою, яку на ньому встановлено. І бачать це від "першої оособи"-у vr-окулярах чи vr-шоломі. Тому і такі вислови такі. Не слід їх сприймати буквально. То просто так прийнято казати серед дронщиків ) Fpv взагалі-то з'явилися задовго до війни, у багатьох поціновувачів цих дронів-це захоплення.
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17.10.2023 08:39 Відповісти
А якби залишалися на своїх болотах, то найстрашніше, що б могло залетіти - був би комар, чи гнус. 😊 І ту мошкару можна було б прибити.
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16.10.2023 16:39 Відповісти
ні, подача від собутильніка
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16.10.2023 17:05 Відповісти
Раніше були аси літаків, а це ас коптера
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16.10.2023 16:40 Відповісти
Мабуть не оператор, а дрон-комікадзе залетів у будівлю. Оператори-комікадзе це буде уже наступний крок нашого контр-наступу !
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16.10.2023 16:40 Відповісти
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16.10.2023 16:43 Відповісти
С оператор залетів без тексту далі й зовсім порнуха))
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16.10.2023 16:46 Відповісти
А там хз, хто чи що залетіло.
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16.10.2023 17:27 Відповісти
Кожен кацапський засранець який прийшов в Ураїну зі зброєю в руках повинен здохнути.
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16.10.2023 16:41 Відповісти
Нема де сховатись москалю в Україні.
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16.10.2023 16:41 Відповісти
Є, 2 метри в грунт в дохлому вигляді, викопувати не будемо ))
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16.10.2023 16:54 Відповісти
віртуозно!👉👌
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16.10.2023 16:43 Відповісти
З припад випадвертом
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16.10.2023 16:44 Відповісти
звичайно оператор, дрони самі не літають, коли оператор дивиться в окуляри, виникає повноцінне враження польоту, оператор "літає" дроном...
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16.10.2023 16:52 Відповісти
Карлсон вернулся!
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16.10.2023 16:53 Відповісти
Знову два підара?
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16.10.2023 16:54 Відповісти
Прісєлі атдахнуть панімаєш, а тут тобі на, прилетіло
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16.10.2023 16:58 Відповісти
Задимілось-засмерділось . . .
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16.10.2023 17:02 Відповісти
Надіюсь перед тим як розірватись, дрон сказав 3,14дарам - добрий день, я з України.
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16.10.2023 17:02 Відповісти
Висновок: не варто шастати по будівлям, яки знаходяться в аварійному стані!
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16.10.2023 17:08 Відповісти
А, оба-на!
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16.10.2023 17:22 Відповісти
очень эффектно, но и очень дорого. из таких укрытий "выкуривают" термобарическими боеприпасами. давно не видел их применения со стороны ЗСУ.
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16.10.2023 17:28 Відповісти
А як оцінити вартість життя, чи життів українських воїнів, які ці два "дорого знищені" орки могли б загубити?
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16.10.2023 22:22 Відповісти
вопрос верный. я хочу лишь указать, что в условиях, когда мы сами не производим комплектующие для производства дронов нужно продумывать решения их многоразового применения (как бомбардировщиков), а не одноразового.
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16.10.2023 22:27 Відповісти
Після війни наші оператори дрончиків можуть заробляти велики гроші тренуючи солдатів NATO.
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16.10.2023 18:38 Відповісти
пілот дрона - снайпер
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16.10.2023 19:00 Відповісти
ЗАФИНТИЛ !)
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16.10.2023 21:25 Відповісти
 
 