Українські аеророзвідники оточили окупанта, і через цілковиту безвихідь загарбник підірвав себе. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку аеророзвідники Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зафіксували факт самопідриву окупанта, який опинився в оточенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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