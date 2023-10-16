Українські аеророзвідники оточили окупанта, і через цілковиту безвихідь загарбник підірвав себе. ВIДЕО
На Авдіївському напрямку аеророзвідники Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зафіксували факт самопідриву окупанта, який опинився в оточенні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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+39 Олександр САТ РЕМ
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Ось за що воно померло? Що воно цим довело? Просто свою власну нікчемність, а також абсолютну безцільність свого існування.