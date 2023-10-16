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Українські військові розбили колону окупантів, яка йшла на прорив лінії фронту. ВIДЕО

На Донеччині нещодавно противник знову спробував прорвати оборону позицій десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього ним була застосована значна кількість танків, БМП та МТЛБ з піхотою.

Українські захисники вчасно виявили ворожу колону і завдавали удару по ворожій техніці, яка швидко наближалась. Десантники уразили окупантів з артилерії, протитанкових ракетних комплексів, ударних дронів та скидів боєприпасів з БПЛА, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Держприкордонники атакували дроном ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


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Топ коментарі
+45
Русня решила вспомнить зиму 2022?
Так украинские десантники могут повторить
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16.10.2023 18:54
+43
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16.10.2023 18:54
+25
Никуйово кацапня в наступление сходила...
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16.10.2023 18:58
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Русня решила вспомнить зиму 2022?
Так украинские десантники могут повторить
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16.10.2023 18:54 Відповісти
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16.10.2023 18:54 Відповісти
що за царська охота ?
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Мабуть це коли наша арта полює за ними..
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16.10.2023 19:19 Відповісти
Ні. Це був крутий ресторан в іншому житті. Грали весілля, дні народження...
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16.10.2023 20:00 Відповісти
"царская ахота" - це кацапській термін часів "сцарів", коли псів кидали на розтерзання вовків, чи ведмідя на якісь певній теріторіі, а за цим спорстерігала царська челядь і сам "сцарь".
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16.10.2023 19:26 Відповісти
Це наш опорний пункт на півдні Авдіївки чуть далі окружної за мостом, який рашисти кілька раз оголошували захопленим, але який виявився їм не по-зубах.
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16.10.2023 19:28 Відповісти
Царське полювання" це те саме що й "избиение младенцев" Такі полювання (взагалі-то) не наш винахід Це придумали у древні часи кочівники Тобто це "велике ханське полювання" Посеред степу з гілля будувалися довгі "клиноподібні" коридори Вони поступово звужувалися у якійсь долині чи котловині Туди зганялися зі степу мігруючі стада копитної дичини (джейрани, сайгаки, тури чи дикі коні) Навкруги котловини розташовувалися лучники та списоносці І починалася "бійня" Потім добута дичина коптилася чи солилася про запас
У недавні часи таке практикували російські царі До цих пір зберігаються фото Миколи ІІ та його придворних, на купі вбитих оленів, зубрів, кабанів, у Біловезькій пущі
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17.10.2023 11:18 Відповісти
На початку наступу рашисти змогли просунутись по дорозі у напрямку мосту через окружну трасу всього на кілька сот метрів, але далі, не зважаючи на безліч атак, пройти їм не вдалось. Проміжна ціль була - наш опорник під мостом. Його ворожі штурмові гпупи так і не змогли захопити.
Тоді вони почали прорив чуть правіше по своєму фронту і зуміли перейти трасу в одному місці, де починаються траншеї.
Там і закріпились насьогодні. Далі просування немаж, судячи із повідомлення вище.
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16.10.2023 21:11 Відповісти
шо то башня оказалась тяжелее воздуха......а вообще то кацапы думают что они бессмерный полк
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16.10.2023 18:57 Відповісти
бессмертный
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16.10.2023 18:58 Відповісти
смердный полк
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16.10.2023 20:03 Відповісти
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16.10.2023 18:57 Відповісти
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16.10.2023 19:57 Відповісти
Красота! Отличная работа!
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16.10.2023 18:58 Відповісти
Славні ЗСУ рвуть на дрібні клапті nigapcьке смердюче м'ясо та палять їхнє іржаве залізо!

Ганебно піджавши хвости, навкарачки тікають недобитки моzковитів, а зверху їм ще досипають священного благодатного вогню дрони!
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16.10.2023 18:58 Відповісти
Никуйово кацапня в наступление сходила...
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16.10.2023 18:58 Відповісти
а потом сразу поехала на концерт к Кобздону
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16.10.2023 19:00 Відповісти
на 1:18 видно ноги навідника, які стирчать з башти.
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16.10.2023 19:00 Відповісти
Типо не вписались на вылет за туловищем... Кацапы решили нас развеселить очередной своей дохлятиной.
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16.10.2023 19:13 Відповісти
На 1:18 я бачу лише суцільний бордовий колір. Напевно, ноги відразу за ним 😂
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16.10.2023 19:16 Відповісти
Ну, все верно, фини-тэля-камеди.
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16.10.2023 19:31 Відповісти
Башню знесло к .... ****
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16.10.2023 19:00 Відповісти
1 :04 - що це спереду дрона ?
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16.10.2023 19:05 Відповісти
Т-с-с-с...
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16.10.2023 20:29 Відповісти
Кацапи , які пхаються на нашу землю , видно дуже поспішають на концерт кабиздоха і хор ім, Александрова
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16.10.2023 19:06 Відповісти
Вот к чєму пріводят і прориви, і прочіє прорєхі!
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Кацапы, вы рано пошли в "наступление". Пошли бы на месяц позже, имели бы шанс сохраниться в почти свежем виде до весны. А так уже до Нового Года вас там черви доедят.
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Дык, то уже был бы поэтический случай, мол, Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Теперь пеленой - над тобой.
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16.10.2023 19:18 Відповісти
Кцпи схоже досі не зрозуміли що палити їхні колони це найулюбленіша справа українців..
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16.10.2023 19:17 Відповісти
це феєричний розйоб кацапні 😍
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16.10.2023 19:23 Відповісти
Українським Воїнам велика подяка за їхню роботу. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 19:23 Відповісти
Оператор ударного дрону - вумничка. Попри РЕБ знищив танк.
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16.10.2023 19:25 Відповісти
Може то й не РЕБ був. Зазвичай біля самої землі починає пропадати сигнал.
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16.10.2023 19:30 Відповісти
..можливо то типова кількамілісекундна затримка обробки електронікою відеосигналу - дрон вже розбився і останні долі секунди вже не оброблено і не відправлено оператору по радіоканалу
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16.10.2023 20:07 Відповісти
Логично
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16.10.2023 22:03 Відповісти
От чесно, не розумію я такої муйні. То росіяни толково створюють оборонні лінії, що наші не можуть ніяк їх взламати, то проводять безтолкові м"ясні штурми у стилі ДСВ "за родіну, за сталіна". Таке відчуття, що в них відсутнє єдине командування й вони діють по принципу "хто як хоче, так й дроче".
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16.10.2023 19:28 Відповісти
..нічого толкового у кацапів нема, не було і не буде..
і принцип у кацапів простий і зрозумілий: чим більше тим краще, і байдуже чи то мін на 1кв.метр чи то Вонюшек на сотню метрів.. а там вже як вийде
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16.10.2023 20:16 Відповісти
Не люблю коли ура-патріотизмом починають займатись. Навіть Залужний назвав їх серйозним противником. Хто-хто, а він точно знає, що говорить. Вірити йому, чи вам, питання, думаю риторичне.
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16.10.2023 21:05 Відповісти
..ну, де тут ура-патріотизм?
тут озвучені голі факти: головна кацапська зброя - це багато грошей, багато зброї, багато гомункулів-дебілів, багато брехні та відсутність совісті і честі
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17.10.2023 07:21 Відповісти
эта самый настаящий гинацит...
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16.10.2023 19:34 Відповісти
Точно, як у вірші Твардовського "Я убіт под Ржевом" ..... і нє знаю взят Ржев ілі нєт.
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16.10.2023 19:36 Відповісти
- Ой, ваня, ґляді, танк справа ат нас взарвался!
- І танк слєва тоже ґаріт!
- Вперьот! За родіну! За сра... 💥☠️💥☠️💥
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16.10.2023 20:21 Відповісти
Тре звати підмогу. Шойгу!!! Де снаряди?! Але.... Є парочка але. Чужі землі комом стають, у горляні.
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16.10.2023 20:58 Відповісти
ВОТ ЭТО ЛЯПОТА )))
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16.10.2023 21:16 Відповісти
Ой Вань, гляди какие мальчики.. один там в трусиках, горит....
а єто кто в короткой маечке, чай, не Шойгу ли сам бежит?
Ты мне в конце квартала, Вань, жигуль не ржавенький сваргань
К Кобзону в очередь ты стань, ну правда, Вань!
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16.10.2023 22:05 Відповісти
Ох-хо-хо. Автору ролика респект отдельный за музыкальное сопровождение из одной старинной игрули на ПК. Это прям офигенный флэшбек на 15-20 лет назад.
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16.10.2023 22:37 Відповісти
Йшла колона до кобзона.
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17.10.2023 03:49 Відповісти
 
 