Українські військові розбили колону окупантів, яка йшла на прорив лінії фронту. ВIДЕО

На Донеччині нещодавно противник знову спробував прорвати оборону позицій десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього ним була застосована значна кількість танків, БМП та МТЛБ з піхотою.

Українські захисники вчасно виявили ворожу колону і завдавали удару по ворожій техніці, яка швидко наближалась. Десантники уразили окупантів з артилерії, протитанкових ракетних комплексів, ударних дронів та скидів боєприпасів з БПЛА, передає Цензор.НЕТ.

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