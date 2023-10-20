УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 566 55

Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти за допомогою свого БПЛА спостерігають за роботою українського наземного дрона дистанційного мінування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, український дрон-сапер розставляє на польовій дорозі протитанкові міни ТМ-62.

"Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!", - щиро дивуються окупанти роботі української техніки.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон поцілив у трьох окупантів. ВIДЕО

ТМ-62 - клас радянських противотанкових мін, розроблений як наступник ТМ-57. Міна ТМ-62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ-62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, та вибухово-ваговими характеристиками. До цього класу крім ТМ-62М, входять ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д та ТМ-62Б.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота українських екіпажів американських установок дистанційного розмінування M58 MICLIC. ВIДЕО

Автор: 

мінування (1219) дрони (5295)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Картаві підараси.
показати весь коментар
20.10.2023 11:06 Відповісти
+24
А дє знамєнітий рашистскій робат фьодар шо путлєру паказивалі-навєрна до сіх пор єдєт на фронт...
показати весь коментар
20.10.2023 11:04 Відповісти
+18
так пробка под Ростовом, Фйодар вместе с кадіравцами приедет
показати весь коментар
20.10.2023 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дє знамєнітий рашистскій робат фьодар шо путлєру паказивалі-навєрна до сіх пор єдєт на фронт...
показати весь коментар
20.10.2023 11:04 Відповісти
так пробка под Ростовом, Фйодар вместе с кадіравцами приедет
показати весь коментар
20.10.2023 11:08 Відповісти
Я так понимаю они сначала оддонят федрыча 😅😅
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
никто не обещал что будет легко
показати весь коментар
20.10.2023 11:44 Відповісти
Автостопом.
показати весь коментар
20.10.2023 11:10 Відповісти
Бухого видели под Ростовом милостыню просил.
показати весь коментар
20.10.2023 16:54 Відповісти
Навєйшій "умний"камєнь развєдчік .разработан в Варонєжє...Ага...фуй там з Аліекспресс
показати весь коментар
20.10.2023 11:06 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 11:10 Відповісти
Картаві підараси.
показати весь коментар
20.10.2023 11:06 Відповісти
Гаркаві.
показати весь коментар
20.10.2023 11:22 Відповісти
Цим би дроном потихеньку уночі мінувати лінії Суворікіна - хто там проконтролює сотні километрів зубів дракона - танк, штурмовий загін може і помітятить, а ця малютка спокійно може працювати. А потім зненаціька підірвати і несоподівано проскочити так лекго як ворог не чекав і зайти у тил ворогу
показати весь коментар
20.10.2023 11:09 Відповісти
Чому кацапські недолюдки безкарно літають і спостерігають над нами!?
показати весь коментар
20.10.2023 11:13 Відповісти
как и мы за ними)
показати весь коментар
20.10.2023 11:25 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 11:14 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 11:37 Відповісти
До речі, людина котра створювала цей шедевр, має українське коріння.
показати весь коментар
20.10.2023 12:03 Відповісти
Ось! ідіотський мультик про кретинів родом з Зеленщини, УРА!!! Єлдаку варто учрєдіть прємію імені Сімпсонів!
А ще Сцукерберг - із Києва. А ще якийсь там Сікорський і т.д., правда всі вони соромляться цього.
це як русня пишається шо якийсь русак 30 років тому виїхавший туди де не сів би на бутилку бо "а ти чо, слішком умний?" - получив нобелівку.
сам подумай - людина шо створила Сімпсонів - що б зараз робила в Україні? сторожем була би? або депутатом.
має коріння - це тіпа того шо "має родимку на пузі" - Шо з того шо коріння має? вон, Спартс має теж коріння(Бутусову дала..... ну, інтерв.ю в смислі - навіть ше по-нашому говорить, правда на щастя для себе - вже з трудом, бо якраз за кордоном хочеться забути шо ти родом з такого ........ тьху!!!)
показати весь коментар
21.10.2023 10:41 Відповісти
Розповів онуку про ваш спіч - він сказав - дядя занадто перегружен - хай дивиться достоєвського та не заважає дітям.
показати весь коментар
21.10.2023 14:27 Відповісти
Якщо міна не закопана (схована) в землю, то яке це мінування.
Це подарунок.
показати весь коментар
20.10.2023 11:25 Відповісти
Особливо вночі, коли по цій самій трасі вже наїжжено...
показати весь коментар
20.10.2023 11:36 Відповісти
Подивись відео, як працюють такі міни. Це називається "мінний шлагбаум".
https://youtu.be/uAfU0iN_9N0?si=Dtd0ZUnLRwrv3SDC
показати весь коментар
20.10.2023 12:06 Відповісти
Часто в таких "мінних шлагбаумах" з звичайними ТМ-62М встановлюються міни з магнітним підривачем ТМ-72 , тобто така міна спрацьовує, коли тільки рядом проїзджає бронетехніка

МАГНІТНА ПРОТИДНИЩЕВА КУМУЛЯТИВНА МІНА ТМ-72







Призначення

Протиднищева кумулятивна

Підривач

МВН-72

Матеріал корпусу

Сталь

Вага міни

6 кг

Маса вибухової речовини (ТГ-40)

2.5 кг

Діаметр

25 см

Висота

12,8 см

Вражаюча здатність

100 мм. броні на відстані до 50 см

Температурний діапазон

-40 … +50

Час бойової роботи

1-18 місяців залежно від температурних умов (визначається джерелом живлення)

Може встановлюватися як на грунт, так і в нього, в сніг, під воду (тільки вручну). Корпус металевий, має в центрі поглиблення з різьбленням для вгвинчування підривника. Підривник реагує на зміну магнітного поля, дуже чутливий, може здетонувати від міношукача. Реакція підривника розрахована так, що при швидкості цілі вище 5-9 км на годину вибух відбувається під бойовим або трансмісійним відділенням. При меншій швидкості цілі вибух може статися під передньою частиною машини. При швидкості цілі понад 90 км/год вибух може статися позаду машини (тобто ціль не буде вражена).

ПРОТИТАНКОВА МІНА ТМ-83
показати весь коментар
20.10.2023 12:17 Відповісти
Призначення

Протиднищева кумулятивна

Підривач

МВН-72

Матеріал корпусу

Сталь

Вага міни

6 кг

Маса вибухової речовини (ТГ-40)

2.5 кг

Діаметр

25 см

Висота

12,8 см

Вражаюча здатність

100 мм. броні на відстані до 50 см\\\\\\\\\\\\\\\\\

ну ну і шо?
магнітка блаблабла

то ж пише то шо ти привів - кумулятивка, протиднищенка.
тобто опис - дупло.
тупо під днищем має взірватись, магнітна мля, ага, а ще протилазерозахищена, чо
показати весь коментар
20.10.2023 21:07 Відповісти
Навчись читати, розуміти прочитане і закусувати
показати весь коментар
20.10.2023 21:19 Відповісти
ти шо єврей?
ясно пише шо - ДНИЩЕ!
ясно шо може і совкові міни є шоб збоку, тоді в\на дереві закріпляти, але тут пише - ти сам привів - ДНИЩЕ, що ще мені "навчитись читати"?
ну понятно шо ти тупо днище БМ не розлічаєш від мангалу на дачі, так шо смайлик свій присунь своєму парньові.
я не розумію - чому таких дураків не беруть в армію не відкриють кордон шоб ви нах звалили
показати весь коментар
20.10.2023 21:28 Відповісти
Я зрозуміло написав, що в "мінному шлагбаумі" зі звичайними ТМ-62встановлюються ТМ-72.
Що не зрозуміло?!
показати весь коментар
20.10.2023 21:41 Відповісти
а, то блін навіть не в полі, а тупо, як ви пишеш і в ролику .... треба сліпцем бути.... ок, просто не думав шо такі дураки існують.
ну то ватники, але все ж таки.
показати весь коментар
20.10.2023 21:50 Відповісти
Я зробив помилку, відповідаючи хронічному алкашу, которий не просихає "від рассвєта до заката" і зі своєю маячнею та не зрозумілим белькотанням лізе коментувати абсолютно під всіма коментами, які потрапляють йому на очі.
Добре пам'ятаю, як тебе постійно посилає на Яр Холодний. А від мене вічний ігнор. Пиши - не пиши В ІГНОР!
показати весь коментар
21.10.2023 08:52 Відповісти
та котись ти квадратно разом зі своїм партнером напівтеплим яріком.
зі свинями не спілкуюсь. кому ти треба, шкода шо тут аватарів нема шоб запам.ятати твою кличку - чмундрапупка, чи як там.
показати весь коментар
21.10.2023 10:34 Відповісти
Бу-га-га! Ну куди ж нам сірим зі своїми недолугими аватарками. Всі "крутезні" аватарки типу Yuriy Smith вже зайняті.
А взагалі, якщо серйозно,то я тобі вдячний! Без таких, як ти нудно жити - поспілкувався з таким "всезнаючим суперменом" і заряд хорошо настрою на пів-дня забезпечений
ДЯКУЮ !!!
показати весь коментар
21.10.2023 10:53 Відповісти
та кому ти опше потрібен?
твій парєнь знає шо ти ганяєшся на цензорі за дідами(мені 74 года)?
уйді!
реально противні люди - бігають і чіпляються, брррр
показати весь коментар
21.10.2023 10:57 Відповісти
Не повірю, що в 50-х роках минулого століття була така убога освіта, що не навчили тебе починати речення з великої літери, що таких слів, як "парєнь", "опше", "уйді" і т. п. на існує в українській мові. Швидше за все справа не в школі, а в учневі? Учня від природи тупенького недорозвинутого навчити чомусь не реально. Та й виховання , ну просто ніяке. Такі типи піднімають собі самооцінку в своїх же очах обгаджуванням других. Ну то таке ....
Ти пиши, пиши ...
показати весь коментар
21.10.2023 11:07 Відповісти
1. це прикол, я сам то хохол і не розумію коли Фаріон ненавидить других людей за то шо вони на діалектах ведуть діалоги.
2.\\\\\\\\\Учня від природи тупенького недорозвинутого навчити чомусь не реально. \\\\\\

= а з чого ви взяв шо учню хочеться вчити то шо йому тупо вдовблюють?

ось ти совок - тобі втовкмачили в порожню макітру шо Лєнін - ета крута. Ну-ну, і шо?

таке саме з хамасами і як там, ДАЕШ, ну, ІДІЛ - тупо зомбують.
те ж саме з попами - **** я маю вірити в невидимих восреслих підгнилих трупів вертикального старту?
Закладаюсь - ти т.з. "віруючий", по писанині твоїй видко, прямо аж смердить рабом.
йди, шолі, пару кусків мощей оближи та поп.лазуй перед товстим мужиком в спідниці(Напівтеплий Як теж товстий?)
тьху!
показати весь коментар
21.10.2023 11:14 Відповісти
Давай, "жгі єсчо"!!!!!
показати весь коментар
21.10.2023 11:18 Відповісти
А в якому діалекті речення починають з маленької літери?!

У ******** діалектології (1900-ті - 2000-ні) загальноприйнятим є поділ говорів української мови на три наріччя - північне, південно-західне і південно-східне. Таке членування української діалектної мови підтверджується, зокрема, матеріалами «Атласу української мови».

Твоє безграмотне та постпохмільне белькотіння до якого з вище перерахованих діалектів відноситься?
показати весь коментар
21.10.2023 11:22 Відповісти
так я не перед коровою пишу шоб дотримуватись всіх правил. за маленької літери? ну мені так зручніше.
Фаріон, це вИ?
ше не хватало шоб якийсь гей мене примушував до чогось.
показати весь коментар
21.10.2023 11:31 Відповісти
Ну, а все таки, Ви не відповіли, яким діалектом української мови, Ви добродію користуєтесь при своєму високоінтелектуальному спілкування зі співвітчизниками?
показати весь коментар
21.10.2023 11:35 Відповісти
сербсько-нижньобрацлавським. ви шо "недобродію", вчитель шолі? по грамотності я в сто раз краще базарю як вся Верховна радка наша.
правда цю грамотність мона засунути подалі.
йди, шолі, пару поклонів віддубась, гарантую шо ти віруючий. т.з. "віруючий", бо саме слово віруючий зобов.язує до дотримання певних догматів і так далі.
показати весь коментар
21.10.2023 11:39 Відповісти
Ахахах! Ще раз дякую. Ви вже вибачте мене, що я до Вас звертався на "ти". Чому? Тому, що чомусь в школі знову це кляте "онлайн" навчання ,то я покликав своїх онуків, щоб на Вашому прикладі показати, якими вони виглядатимуть невігласами, коли крім того "онлайн" навчання самі не займуться самоосвітою. Ось і довелося звертатися до Вас на "ви".
Щоб Ви тільки бачили, як вони реготали, коли Ви мене обізвали "геєм". Дякую ще раз!
показати весь коментар
21.10.2023 11:58 Відповісти
догори сракою, ще раз.
то внукам ок шо їх дідок ганяється за другими і третіми дідами в інтернеті і вказує як саме надо і нужно писати шоб не виглідіти ч не бачитись кацапом?
ну так нужно і треба такого дідка гнати від себе, бо якось поведінка цього персонажа намікає чи натякає на неважні, або несхвально-одобряємиє речі?
прикольно - сам ганяється і спілкується, але кричить "ігнор". ви там опреділись або визначся, а то непонятно чи незрозуміло чому вірус вбиває норм. людей, як от Горький Лук, а таке ..... навіть нетрогає чи не зачіпає.
просто вірус сам гівно, як і ті хто його зробив, от до своїх і не липне.
вірусу тобі!
показати весь коментар
21.10.2023 12:22 Відповісти
Відчуваєть, що опохміл на тебе вже подіяв - все більш нескладна твоя мова , слова та глузд плутаються, а замість твоєї начебто думки, якась маячня з тебе пре.
Вибач, що вже на ТИ - онуки побігли на вулицю, бо погодка в нас просто супер і мені вже нікому демонструвати твою безграмотність, але урок вони засвоїли - потрібно гарно навчатися, щоб не виглядати, як ти.
показати весь коментар
21.10.2023 14:22 Відповісти
Пєші єсчо!
показати весь коментар
21.10.2023 10:56 Відповісти
таких роботов тысячи нужны.
показати весь коментар
20.10.2023 11:52 Відповісти
Це все добре, але у них є установка дистанційного массового мінування. У тернеті наші жаліються - тільки розмінували ... і тут знову поле засипане мінами.
показати весь коментар
20.10.2023 12:00 Відповісти
Тому що москалі ходять по коліна в багні і гімні, а ті гроші пішли на такі машини мінування та "незбиваємі" іскандери
показати весь коментар
20.10.2023 12:03 Відповісти
Коли це знято ? Ну а наші то знали що за ними спостерігають, виявили пункт керування і спорядження дрона ? І не дай Боже чи обійшлось без обстрілу їхнього місця.
показати весь коментар
20.10.2023 12:01 Відповісти
не дам, ти ж на пункті РЕБ-у то. з такими спецами ніхто не буде в небезпеці, правда-ж?
на дивані воно то покрєпче пи..... сати тут?
показати весь коментар
20.10.2023 21:09 Відповісти
Пєші єсчо!
показати весь коментар
21.10.2023 10:54 Відповісти
На правах реклами:
Це розробка (електроніка в цьому роботі) харків`янина Олександра Безпалого, командира відділення БПЛА 47 бригади. Канал ютуб:
https://www.youtube.com/@OleksandrBespaly/videos
показати весь коментар
20.10.2023 12:27 Відповісти
він може так договоритись до....
було діло ж в дім агротрейдера прилетіло, так шо не думаю шо треба так як ти кажеш "рекламувати".
показати весь коментар
20.10.2023 21:13 Відповісти
Він сам тролить москалів в чатрулетці лякаючи їх своїми винаходами!
показати весь коментар
30.10.2023 10:04 Відповісти
а не проще закидать 9М28К ? Это для "Град"-а.
показати весь коментар
20.10.2023 13:18 Відповісти
Чому тут радіти?Що хлопців змалювали професійно, й дивуються примітивним речам,бо іншого нема?Тепер подумайте,.... що тепер з тими хлопцями?Не робіть перемогу - де її нема.Пропаганда наша теж зашкалює,лиш почитайте сьогоднішню статистику по знищеним цілям від різних офіційних(при Мін.Оборони)джерел:1)об'єднаний пресцентр сил оборони України на Таврійському напрямку,2)пресцентр Генштабу,3)командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.,і ви зрозумієте рівень пропаганди,коли все підрахуєте,бо дуже не сходиться.Красива брехня нищить ,вона гірше ніж негарна правда.ВАЖКО ,але ПЕРЕМОЖЕМО.Треба підтримувати сили оборони,ні на секунду не переставати підтримувати а ще вірити,вірити й ще раз вірити!
показати весь коментар
20.10.2023 21:09 Відповісти
ти певно вірун.
900 років вже вірить наріт... ну і тепер вірить...
мля, я сміюсь, я сам то атеїст, славабобу, але с.ка.... мля, наріт вибрав атеїста, навіть не ... ну, неукраїнця, який сміявся з наріту, ..... ой , ну ... ну взагалі.... я навіть хз шо хотів сказати, бо шо не хочу то мона висловити - ой мля, п..... та ето ужас
показати весь коментар
20.10.2023 21:17 Відповісти
 
 