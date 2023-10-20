Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти за допомогою свого БПЛА спостерігають за роботою українського наземного дрона дистанційного мінування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, український дрон-сапер розставляє на польовій дорозі протитанкові міни ТМ-62.
"Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!", - щиро дивуються окупанти роботі української техніки.
Увага! Ненормативна лексика!
ТМ-62 - клас радянських противотанкових мін, розроблений як наступник ТМ-57. Міна ТМ-62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ-62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, та вибухово-ваговими характеристиками. До цього класу крім ТМ-62М, входять ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д та ТМ-62Б.
Це подарунок.
https://youtu.be/uAfU0iN_9N0?si=Dtd0ZUnLRwrv3SDC
МАГНІТНА ПРОТИДНИЩЕВА КУМУЛЯТИВНА МІНА ТМ-72
Призначення
Протиднищева кумулятивна
Підривач
МВН-72
Матеріал корпусу
Сталь
Вага міни
6 кг
Маса вибухової речовини (ТГ-40)
2.5 кг
Діаметр
25 см
Висота
12,8 см
Вражаюча здатність
100 мм. броні на відстані до 50 см
Температурний діапазон
-40 … +50
Час бойової роботи
1-18 місяців залежно від температурних умов (визначається джерелом живлення)
Може встановлюватися як на грунт, так і в нього, в сніг, під воду (тільки вручну). Корпус металевий, має в центрі поглиблення з різьбленням для вгвинчування підривника. Підривник реагує на зміну магнітного поля, дуже чутливий, може здетонувати від міношукача. Реакція підривника розрахована так, що при швидкості цілі вище 5-9 км на годину вибух відбувається під бойовим або трансмісійним відділенням. При меншій швидкості цілі вибух може статися під передньою частиною машини. При швидкості цілі понад 90 км/год вибух може статися позаду машини (тобто ціль не буде вражена).
ПРОТИТАНКОВА МІНА ТМ-83
Протиднищева кумулятивна
Підривач
МВН-72
Матеріал корпусу
Сталь
Вага міни
6 кг
Маса вибухової речовини (ТГ-40)
2.5 кг
Діаметр
25 см
Висота
12,8 см
Вражаюча здатність
100 мм. броні на відстані до 50 см\\\\\\\\\\\\\\\\\
У ******** діалектології (1900-ті - 2000-ні) загальноприйнятим є поділ говорів української мови на три наріччя - північне, південно-західне і південно-східне. Таке членування української діалектної мови підтверджується, зокрема, матеріалами «Атласу української мови».
Твоє безграмотне та постпохмільне белькотіння до якого з вище перерахованих діалектів відноситься?
Це розробка (електроніка в цьому роботі) харків`янина Олександра Безпалого, командира відділення БПЛА 47 бригади. Канал ютуб:
https://www.youtube.com/@OleksandrBespaly/videos
