Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти за допомогою свого БПЛА спостерігають за роботою українського наземного дрона дистанційного мінування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, український дрон-сапер розставляє на польовій дорозі протитанкові міни ТМ-62.

"Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!", - щиро дивуються окупанти роботі української техніки.

Увага! Ненормативна лексика!

ТМ-62 - клас радянських противотанкових мін, розроблений як наступник ТМ-57. Міна ТМ-62М є головною базовою моделлю сімейства ТМ-62, які розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, та вибухово-ваговими характеристиками. До цього класу крім ТМ-62М, входять ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д та ТМ-62Б.

