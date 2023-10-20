Вийшов фільм "Нескорені. Поранені" про життя героїв війни після травм. ВIДЕО

Документальна стрічка "Нескорені. Поранені" про життя героїв, які під час дій отримали тяжкі поранення, доступна для перегляду на YouTube.

Про це повідомив керівник БФ "Мир і ко", захисник України Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

У фільмі розповідають невигадані історії Тайри (Юлії Паєвської), Юрія Гудименка, Ігоря Гордійчука, Дениса Кривенка, Олексія Притули та Аліни Вяткіної.

Автори стрічки шукали відповіді на питання, якою ціною Україна звільняє кожен сантиметр своєї землі та чи готове суспільство та міста до повернення додому тих, завдяки кому ми виборюємо право жити у своїй країні.

"Наші міста та суспільство виявилися неготовими до цього: відсутність пандусів, погляди та реакції людей на вулицях, ніяковість та недоречні питання. Тому ми вирішили поспілкуватися з військовими, ветеранами, а також з психологом та представниками реабілітаційного центру, щоб знайти порозуміння та контакт у суспільстві", - розповів со-продюсер стрічки Кирило Нечмоня.

Фільм доступний до перегляду на YouTube.

